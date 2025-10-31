Crediti d’imposta oltre i limiti: per la Cassazione sono inesistenti
La Suprema Corte chiarisce che i crediti d’imposta utilizzati in compensazione per importi superiori al dovuto non sono “non spettanti”, ma “inesistenti”, con effetti su sanzioni e termini di recupero
Può considerarsi “non spettante” o “inesistente” un credito d’imposta utilizzato in compensazione per un importo superiore a quello effettivamente maturato?
La distinzione non è meramente terminologica: da essa dipendono infatti la gravità delle sanzioni applicabili e l’estensione dei termini entro cui l’Amministrazione finanziaria può procedere al recupero delle somme indebitamente compensate.
Crediti d’imposta utilizzati oltre i limiti: per la Cassazione sono “inesistenti”
Con l’ordinanza del 9 settembre 2025, n. 24822, la Corte di Cassazione torna sul tema, offrendo un chiarimento che interessa in modo diretto i contribuenti che fruiscono di agevolazioni fiscali, comprese quelle collegate ai bonus edilizi.
Il caso riguarda l’utilizzo in compensazione, da parte di una società, negli anni 2004 e 2005, crediti d’imposta per investimenti agevolati in misura superiore a quella risultante dalle scritture contabili.
L’Agenzia delle Entrate aveva quindi emesso un atto di recupero, qualificando tali crediti come inesistenti ai sensi dell’art. 27, comma 16, del D.L. 185/2008, convertito in L. 2/2009.
La CTR della Sicilia aveva però ritenuto che i crediti non fossero inesistenti, ma semplicemente “non validamente utilizzati”, applicando così il termine di decadenza quadriennale ordinario previsto dall’art. 43 del d.P.R. 600/1973.
Il Fisco ha quindi proposto ricorso per cassazione.
