blumatica software sicurezza cantieri
blumatica software sicurezza cantieri
systab consolidamento fondazioni pali resine
sun ballast strutture per pannelli fotovoltaici su tetto piano

Crediti d’imposta oltre i limiti: per la Cassazione sono inesistenti

La Suprema Corte chiarisce che i crediti d’imposta utilizzati in compensazione per importi superiori al dovuto non sono “non spettanti”, ma “inesistenti”, con effetti su sanzioni e termini di recupero

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 31/10/2025

Può considerarsi “non spettante” o “inesistente” un credito d’imposta utilizzato in compensazione per un importo superiore a quello effettivamente maturato?

La distinzione non è meramente terminologica: da essa dipendono infatti la gravità delle sanzioni applicabili e l’estensione dei termini entro cui l’Amministrazione finanziaria può procedere al recupero delle somme indebitamente compensate.

Crediti d’imposta utilizzati oltre i limiti: per la Cassazione sono “inesistenti”

Con l’ordinanza del 9 settembre 2025, n. 24822, la Corte di Cassazione torna sul tema, offrendo un chiarimento che interessa in modo diretto i contribuenti che fruiscono di agevolazioni fiscali, comprese quelle collegate ai bonus edilizi.

Il caso riguarda l’utilizzo in compensazione, da parte di una società, negli anni 2004 e 2005, crediti d’imposta per investimenti agevolati in misura superiore a quella risultante dalle scritture contabili.

L’Agenzia delle Entrate aveva quindi emesso un atto di recupero, qualificando tali crediti come inesistenti ai sensi dell’art. 27, comma 16, del D.L. 185/2008, convertito in L. 2/2009.

La CTR della Sicilia aveva però ritenuto che i crediti non fossero inesistenti, ma semplicemente “non validamente utilizzati”, applicando così il termine di decadenza quadriennale ordinario previsto dall’art. 43 del d.P.R. 600/1973.

Il Fisco ha quindi proposto ricorso per cassazione.

 

© Riproduzione riservata
Tag:
FISCO E TASSE Agenzia delle Entrate Corte di Cassazione Credito di imposta

Documenti Allegati

INDICE

1
Crediti d’imposta oltre i limiti: per la Cassazione sono inesistenti
2
La questione interpretativa
3
La decisione della Cassazione
4
Le implicazioni operative
sun ballast Sistema EasyWest

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 29/10/2025
Sanatoria edilizia e limiti volumetrici: da vano tecnico ad abuso edilizio
2
FISCO E TASSE - 24/10/2025
Superbonus e gravi inadempimenti: senza prove analitiche, nessuna tutela per il condominio
3
LAVORI PUBBLICI - 30/10/2025
Affidamento diretto: il TAR sulla legittimità della procedura negoziata senza bando
4
EDILIZIA - 24/10/2025
Manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia? Il Consiglio di Stato chiarisce i limiti della SCIA
5
LAVORI PUBBLICI - 29/10/2025
Incentivi funzioni tecniche negli enti locali: la Corte dei Conti esclude il personale di staff
6
LAVORI PUBBLICI - 27/10/2025
Appalti pubblici: pubblicate le nuove soglie europee