Circa 18,5 miliardi di euro di compensazioni che imprese, professionisti e cessionari contavano di utilizzare nel 2027 slitteranno fino al 2036, se il Parlamento confermerà l’art. 37, comma 1, del disegno di legge di Bilancio 2027, la norma che spalma in dieci rate l’ultima quota dei crediti Superbonus 2023 da cessione o sconto in fattura.

Contro questa disposizione l’Associazione Esodati del Superbonus ha diffuso il 12 novembre 2026 un comunicato stampa con cui chiede al Governo e a tutte le forze parlamentari di sopprimerla. Pochi giorni prima, con una nota congiunta, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il Consiglio Nazionale degli Architetti PPC, Inarcassa, Fondazione Inarcassa e OICE ne avevano già sollecitato lo stralcio.

Non si tratta di un taglio, perché l’importo nominale resta intatto, ma di un differimento forzoso che trasferisce su chi detiene i crediti il costo finanziario dell’attesa. E arriva su operazioni chiuse da anni, quando cantieri, fatture e imposte sono già stati regolati.

È l’ennesimo capitolo di una storia che su queste pagine si racconta dal 2020, quella di un incentivo le cui regole sono state riscritte a ogni stagione, da Governi di ogni colore.

Crediti Superbonus 2023 in 10 rate fino al 2036, cosa prevede l’art. 37 della Manovra?

Il disegno di legge di Bilancio 2027, presentato alla Camera il 30 ottobre 2026 e confluito dopo lo stralcio nell’A.C. 3174-bis, interviene sui crediti d’imposta derivanti dalle opzioni esercitate (sconto in fattura e cessione del credito) sulle spese Superbonus sostenute nel 2023. Quei crediti si utilizzano in quattro quote annuali, dal 2024 al 2027. Le quote 2024, 2025 e 2026 restano invariate, mentre l’ultima attendeva il prossimo anno.

È questa quarta quota che la Manovra frantuma in dieci rate annuali di pari importo, dal 2027 al 2036. Chi contava di compensare 100.000 euro nel 2027 potrà utilizzarne 10.000, mentre il resto rientrerà a piccoli passi nei nove anni successivi.

Secondo la relazione tecnica, le compensazioni attese nel 2027 su questi crediti valgono circa 20,5 miliardi di euro. Con la nuova regola nel prossimo anno ne resterebbero utilizzabili poco più di 2, e il resto verrebbe distribuito in nove rate uguali dal 2028 al 2036.

Restano fuori dalla nuova rateazione i crediti per i quali il titolare aveva già scelto la ripartizione decennale facoltativa, quelli riferiti a spese di anni diversi dal 2023 e le detrazioni fruite direttamente in dichiarazione dei redditi.

Il quadro normativo dei crediti da sconto in fattura e cessione

Il riferimento è l’art. 121, comma 3, del Decreto-Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), in forza del quale il credito ceduto o scontato si utilizza con la stessa ripartizione in quote annuali con cui sarebbe stata fruita la detrazione. La quota non compensata nell’anno non si riporta agli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso. Per chi detiene crediti, la programmazione delle compensazioni in F24 è quindi parte integrante della gestione finanziaria.

La ripartizione decennale non è una novità assoluta. L’art. 9, comma 4, del Decreto-Legge n. 176/2022 (Decreto Aiuti-quater), come modificato dal Decreto-Legge n. 11/2023 (decreto blocca-cessioni, convertito dalla Legge n. 38/2023), l’aveva introdotta come facoltà per i crediti derivanti da comunicazioni inviate entro il 31 marzo 2023. Era pensata per chi rischiava di perdere le rate per mancanza di capienza ed era, appunto, una scelta del titolare.

Con l’art. 4-bis, inserito in sede di conversione del Decreto-Legge n. 39/2024 dalla Legge n. 67/2024, i dieci anni sono poi diventati obbligatori per le detrazioni Superbonus relative alle spese sostenute nel 2024, mentre i crediti nati da sconto e cessione hanno conservato le quattro rate. La stessa norma ha vietato, dal 29 maggio 2024, la cessione delle rate residue e ha allungato a sei anni la compensazione per banche e intermediari che avevano acquistato crediti a meno del 75% del valore.

Per le imprese che avevano ricevuto i crediti in pagamento dei lavori, il calendario delle spese 2023 non era stato toccato fino a oggi.

La richiesta degli Esodati del Superbonus: sopprimere l’art. 37, comma 1

Su questo quadro si innesta l’appello dell’Associazione, che fa leva anzitutto sull’affidamento. Imprese, professionisti e cessionari hanno assunto obbligazioni verso dipendenti e fornitori, contratto finanziamenti e anticipato risorse confidando su un calendario di compensazione fissato dalla legge.

Per gli Esodati non si possono cambiare le regole a operazioni concluse, e la certezza delle regole è la condizione su cui cittadini e imprese assumono impegni e programmano il proprio futuro. L’Associazione chiede che la questione non diventi terreno di contrapposizione politica. Rilancia inoltre due fronti rimasti aperti, i crediti incagliati dopo il blocco delle cessioni e i contenziosi con l’Agenzia delle Entrate, che definisce ingiusti.

L’Associazione lo dice senza giri di parole, perché non chiede «trattamenti di favore, ma il rispetto degli impegni».

Un gioco da oltre 130 miliardi con le regole riscritte a partita in corso

In una prospettiva di sistema, che va oltre il perimetro del comunicato, l’art. 37 va letto dentro la storia del Superbonus. Secondo l’ENEA le detrazioni maturate per lavori conclusi superano i 131 miliardi di euro, su oltre 500 mila edifici. È una partita enorme, giocata da famiglie, condomìni, imprese, professionisti e intermediari, le cui regole sono cambiate decine di volte.

Nel marzo 2024 su queste pagine si contava la trentaquattresima modifica a Superbonus e cessione del credito, e il conto da allora non si è fermato. Già alla fine del 2021 LavoriPubblici.it aveva accostato la vicenda a Squid Game, e la Manovra 2027 aggiunge un nuovo livello al gioco.

A ogni giro il Legislatore ha cambiato aliquote, scadenze, requisiti, responsabilità dei cessionari e regole di circolazione dei crediti, in larga parte per decreto-legge e con effetto immediato su cantieri aperti e contratti firmati. Persino la detrazione decennale dell’art. 4-bis è arrivata a fine maggio 2024 su spese sostenute da gennaio. Mancava soltanto un passaggio, intervenire sui crediti già maturati di operazioni concluse, e la Manovra 2027 lo compie.

Resta il nodo politico. Il 17 settembre 2022, a otto giorni dal voto, l’attuale Presidente del Consiglio prometteva sui propri canali social di essere «pronti a tutelare i diritti del superbonus». In quelle stesse settimane Fratelli d’Italia si impegnava a tutelare i cosiddetti esodati del Superbonus, rimasti con crediti e lavori bloccati, e garantiva nessuna modifica normativa per chi aveva già avviato i lavori. Nel giro di pochi mesi sono arrivati il taglio dal 110 al 90% e lo stop a sconto e cessione con il decreto blocca-cessioni del febbraio 2023. Oggi, a operazioni chiuse, tocca ai crediti residui.

Il paradosso sta tutto nell’esclusione. La ripartizione decennale che lo stesso Governo aveva introdotto con il Decreto Aiuti-quater, a meno di un mese dall’insediamento, come ancora di salvezza per chi non riusciva a smaltire i crediti, diventa oggi un obbligo per chi quei crediti era riuscito a gestirli. Per chi non ha capienza fiscale la diluizione può evitare la perdita delle quote; ma era proprio la ragione per cui la legge l’aveva resa facoltativa.

C’è poi il profilo contabile. È la stessa relazione tecnica a precisare che la misura non produce effetti sull’indebitamento netto, perché il costo dei crediti Superbonus 2023 è già stato registrato nell’anno della spesa, per cui il beneficio per l’Erario è soltanto di cassa. Somiglia molto a un prestito forzoso senza interessi chiesto a chi ha già anticipato lavori, materiali e stipendi.

Il costo per chi lo subisce è misurabile. Con un tasso ipotetico del 3% annuo, preso a soli fini di calcolo, dieci rate da 1.000 euro valgono oggi circa 8.800 euro, con una perdita di valore attuale vicina al 12% sulla quota differita. Per un’impresa costretta a finanziarsi in banca la perdita può essere ben più alta. Il testo, per quanto emerge dalle prime letture, non precisa neppure se le nuove rate potranno circolare, dettaglio decisivo per chi conta di monetizzarle.

Sul piano sistematico, anche se il comunicato non lo richiama, il terreno su cui la norma andrebbe misurata è quello del legittimo affidamento, che la Corte costituzionale riconduce all’art. 3 della Costituzione. La giurisprudenza costituzionale, anche in materia di crediti d’imposta (sentenza n. 149/2017), ammette che il legislatore modifichi in senso sfavorevole rapporti già in essere. Pretende però un’adeguata causa normativa e un intervento ragionevole e proporzionato rispetto all’interesse pubblico perseguito.

Se il vantaggio per l’Erario è soltanto di cassa, è difficile immaginare un affidamento più meritevole di quello di chi ha accettato un credito d’imposta come pagamento sulla base di un calendario scritto nella legge.

Conclusioni: la credibilità dello Stato non si paga a rate

In conclusione, l’art. 37, comma 1, è ancora una proposta all’esame della Commissione Bilancio della Camera, e il Parlamento può sopprimerlo o correggerlo, come chiedono gli Esodati, le professioni tecniche e le imprese. Finché il testo non sarà definitivo, chi detiene crediti Superbonus 2023 farebbe bene a ricostruire il piano di compensazioni del 2027 in due scenari. Conviene anche verificare quali crediti ricadono nell’opzione decennale già esercitata e quali no.

La questione, però, va oltre i 18,5 miliardi che slittano. Per sei anni il Superbonus ha insegnato agli operatori che le regole possono cambiare a partita in corso, e adesso rischia di insegnare che possono cambiare anche a partita finita.

Un Paese che dovrà chiedere ancora a famiglie e imprese di investire nella riqualificazione del patrimonio edilizio, a partire dagli obiettivi della direttiva Case green (Direttiva (UE) 2024/1275), dovrebbe ricordare che la fiducia, a differenza dei crediti, non si recupera in dieci comode rate. Resta aperta la domanda che su queste pagine ci si poneva già all’inizio del 2024, ovvero chi deciderà ancora di mettersi in gioco in un Paese che scrive male le regole per poi stravolgerle continuamente.