Se la cessione del credito collegata a un intervento Superbonus non si perfeziona, l'appaltatore può rifiutare il pagamento del subappaltatore? Il blocco degli importi nel cassetto fiscale estingue l'obbligazione per impossibilità sopravvenuta oppure resta a carico dell'impresa? E soprattutto, da cosa dipende la risposta, dal destino del credito o da ciò che le parti avevano scritto nel contratto?

A questi interrogativi risponde il Tribunale di Milano con la sentenza n. 5157 del 17 giugno 2026, secondo cui il mancato perfezionamento della cessione del credito fiscale non libera l'appaltatore dall'obbligo di pagare il subappaltatore ogni volta che il contratto non abbia espressamente subordinato il corrispettivo all'esito delle procedure fiscali.

Il punto che merita attenzione non è tanto se il credito si sia formato o sia rimasto bloccato, quanto cosa prevedesse l'accordo tra le parti ed è lì che si decide la sorte del pagamento. Occorre, infatti, tenere distinti l'obbligazione di prezzo che deriva dall'appalto o dal subappalto e il meccanismo finanziario con cui quel prezzo viene, in tutto o in parte, regolato attraverso la cessione del credito d'imposta. Secondo il Tribunale, il secondo non condiziona automaticamente il primo e perché lo condizioni, occorre che le parti lo abbiano espressamente stabilito.

Il caso: subappalto Superbonus e decreto ingiuntivo per il saldo

La vicenda nasce da un contratto di subappalto stipulato nell'ottobre 2023 per opere di riqualificazione energetica su un condominio, affidate nell'ambito di un più ampio appalto conferito dallo stesso condominio committente e assistito dalle detrazioni allora riconosciute nella misura del 110%. L'appaltatore, ricevuta dalla subappaltatrice l'esecuzione materiale dei lavori, si era visto notificare un decreto ingiuntivo per il saldo del corrispettivo, poco più di trentunomila euro, pari alla differenza tra l'importo complessivamente fatturato e un credito d'imposta già ceduto a parziale pagamento.

Contro quel decreto l'appaltatore proponeva opposizione. La sua tesi era che una parte dei crediti collegati all'intervento non si fosse formata nel cassetto fiscale e che, venuta meno la provvista attesa, l'obbligazione verso la subappaltatrice si fosse estinta per impossibilità sopravvenuta; se il credito non si forma o resta bloccato, sosteneva, non è più dovuta neppure la corrispondente quota di prezzo. La subappaltatrice replicava che l'appaltatore non aveva mai contestato né l'esecuzione né il completamento delle opere, tanto che la lite verteva su una questione meramente finanziaria, e chiedeva la conferma dell'ingiunzione.

Impossibilità sopravvenuta e debito di denaro, il quadro civilistico

Sul piano civilistico la questione ruota attorno alla nozione di impossibilità sopravvenuta della prestazione, che estingue l'obbligazione soltanto quando questa diventa oggettivamente e definitivamente ineseguibile per una causa non imputabile al debitore, secondo l'art. 1256 del codice civile (con il correlato art. 1463 per i contratti a prestazioni corrispettive). Il vero interrogativo, allora, è se un'obbligazione di pagamento possa davvero cadere sotto questa nozione, ovvero se il venir meno della provvista attesa dalla cessione basti a rendere impossibile il debito oppure resti una difficoltà che grava su chi deve pagare.

Sul versante fiscale l'intervento si colloca nella cornice del Superbonus disciplinato dagli articoli 119 e 121 del Decreto-Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), che accanto alla detrazione ammetteva le opzioni alternative dello sconto in fattura e della cessione del credito d'imposta. Quella provvista, nella prassi dei cantieri condominiali, veniva spesso impiegata anche per regolare i rapporti lungo la filiera, intrecciando così il piano contrattuale e quello tributario. Ed è proprio da questo intreccio che nasce l'equivoco su cui la sentenza fa chiarezza.

La decisione del Tribunale: senza clausola espressa il pagamento non dipende dalla cessione

Alla luce di questo quadro il giudice muove da un rilievo di fatto, ovvero che l'esecuzione e il completamento delle opere, così come l'ammontare del credito, non erano stati contestati, sicché la lite si concentra unicamente sull'esigibilità dell'importo fatturato. Su questo terreno la decisione poggia su un dato contrattuale prima ancora che su un principio generale, perché il contratto di subappalto non subordinava il pagamento del corrispettivo all'esito delle procedure fiscali di cessione. È questo mancato aggancio, e non la sorte in sé del credito, a fondare il rigetto dell'opposizione.

Da qui il passaggio che dà alla pronuncia il suo valore di orientamento. La cessione del credito, osserva il Tribunale, può rappresentare una modalità finanziaria di gestione dell'intervento, ma non si trasforma da sola in una condizione sospensiva del pagamento; perché produca quell'effetto occorre una clausola espressa, chiara e coerente con l'assetto economico del contratto. Il collegamento tra prezzo ed esito fiscale, in altre parole, non si presume mai e va scritto, perché in mancanza il mancato perfezionamento della cessione non giustifica il rifiuto di saldare quanto dovuto per i lavori eseguiti.

Credito bloccato o non maturato, impossibilità sopravvenuta o rischio d'impresa?

Risolta la questione sul piano contrattuale, la pronuncia affronta per completezza anche l'argomento dell'impossibilità sopravvenuta e lo respinge. La sospensione di alcuni importi presso l'Agenzia delle Entrate non rende la prestazione oggettivamente irrealizzabile, perché resta pur sempre un'obbligazione di denaro, e qui trova applicazione il principio per cui il genere non perisce mai, il c.d. genus numquam perit, in forza del quale un debito pecuniario non può divenire impossibile ma semmai soltanto più difficile da onorare. Le difficoltà finanziarie o amministrative che ne derivano rientrano allora nel rischio d'impresa del debitore, sicché il ritardo o il blocco nella liquidazione dei crediti non sospende l'obbligo dell'appaltatore verso chi ha materialmente eseguito le opere.

Cade infine anche il rilievo sulla mancata trasmissione della fattura. Il giudicante accerta che il documento contestato era stato regolarmente emesso e trasmesso tramite il Sistema di Interscambio, con conseguente messa a disposizione nell'area fiscale del destinatario, senza bisogno di ulteriori inoltri. Resta fuori dal perimetro della decisione ogni valutazione sull'effettiva spettanza della detrazione e sulle ragioni della mancata maturazione del credito, che la sentenza non affronta perché estranee alla controversia sull'esigibilità del corrispettivo.

Come tutelarsi quando il pagamento passa dalla cessione del credito

Dal punto di vista operativo conviene collocare la decisione in una prospettiva di sistema che la pronuncia, legata al singolo rapporto, non esplicita. L'operazione si inserisce nel regime del 2023, quando la cessione del credito era ancora praticabile; per le spese successive le opzioni di sconto in fattura e cessione sono state bloccate in via generale dal Decreto-Legge n. 39/2024 (decreto blocca-cessioni), convertito con modificazioni dalla relativa legge di conversione, sicché lo schema di pagamento in crediti che qui viene in rilievo riguarda ormai le sole ipotesi residue ancora ammesse. Il criterio affermato, però, prescinde dallo specifico incentivo e torna utile ogni volta che il corrispettivo dei lavori venga, di fatto, agganciato a una provvista finanziaria esterna al contratto.

Sul terreno della gestione del cantiere la vicenda mostra quanto conti fissare per iscritto, prima dell'avvio, se e come l'esito fiscale incida sulle scadenze di pagamento, e tenere allineati prestazioni eseguite, stati di avanzamento, fatture e crediti d'imposta con una contabilità lavori tracciabile. È su questo doppio allineamento, quello dell'accordo e quello dei documenti, che si gioca in caso di contenzioso la solidità della pretesa, tanto più quando il prezzo viene regolato attraverso lo sconto in fattura o la cessione.

Le ricadute operative per appaltatori e subappaltatori

In conclusione, il Tribunale di Milano rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo, ponendo a carico dell'appaltatore il saldo del corrispettivo oltre alle spese di lite. Trattandosi di una decisione di primo grado, resa da giudice onorario e ancora esposta ai gradi successivi, la sua efficacia si esaurisce tra le parti e il suo valore, verso l'esterno, è quello orientativo di una lettura ben ancorata ai principi generali.

Ciò che i professionisti della filiera devono portare via è tutto nel contratto. La cessione del credito va trattata come una modalità di regolamento del prezzo e non come una scusante del mancato pagamento, e se le parti vogliono davvero che la sorte del corrispettivo segua quella del credito devono dirlo con una clausola espressa, perché il silenzio pesa a favore di chi ha eseguito i lavori. La pronuncia si iscrive così nel solco dell'orientamento che tiene fermo il debito di denaro di fronte alle turbolenze della finanza di cantiere, ricordando che il rischio del credito che non si forma cammina insieme a chi non ha avuto la cura di trasferirlo, nero su bianco, con una clausola espressa.

Credito fiscale bloccato e pagamento del subappaltatore, le domande frequenti

Se la cessione del credito non va a buon fine, l'appaltatore deve pagare il subappaltatore?

Sì, se il contratto non ha subordinato il pagamento all'esito delle procedure fiscali. In assenza di una clausola espressa, il mancato perfezionamento della cessione non giustifica il mancato saldo dei lavori eseguiti.

Come si può legare davvero il pagamento all'esito della cessione del credito?

Serve una clausola espressa, chiara e coerente con l'assetto economico del contratto, che subordini il corrispettivo all'esito delle procedure fiscali. Il collegamento non si presume.

Il blocco del credito nel cassetto fiscale è un'impossibilità sopravvenuta?

No. Per il Tribunale di Milano un debito di denaro non diventa impossibile, e il blocco o il ritardo nella liquidazione dei crediti rientra nel rischio d'impresa del debitore.