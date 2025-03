Credito d'imposta per investimenti pubblicitari 2025: un'opportunità per le imprese

Il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari è un'importante agevolazione fiscale rivolta a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che investono in campagne pubblicitarie sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.

Per il 2025, il beneficio si conferma come un'opportunità strategica per chi desidera rafforzare la propria visibilità attraverso canali informativi autorevoli.

Definizione del beneficio e destinatari

Il credito d'imposta per il 2025 è riconosciuto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie su testate giornalistiche quotidiane e periodiche, anche digitali. L'agevolazione si applica esclusivamente agli investimenti pubblicitari che superano di almeno l'1% la spesa effettuata nell'anno precedente. Il tetto massimo di spesa pubblica destinato alla misura è di 30 milioni di euro, con eventuale ripartizione proporzionale in caso di richieste superiori alle risorse disponibili.

Possono beneficiare dell'agevolazione:

imprese di qualsiasi dimensione e settore economico;

lavoratori autonomi con partita IVA;

enti non commerciali.

L'obiettivo del beneficio è incentivare gli investimenti pubblicitari su mezzi di informazione certificati, garantendo alle aziende un ritorno economico sotto forma di risparmio fiscale.

Modalità di accesso

Per ottenere il credito d'imposta, gli interessati devono seguire una procedura telematica attraverso l'Agenzia delle Entrate, presentando:

la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato deve essere presentata dal 1° al 31 marzo 2025 tramite i servizi online dell'Agenzia; la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, con cui attestare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti previsti dalla norma.

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (codice tributo “6900”), che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi.

Pubblicità su LavoriPubblici.it

LavoriPubblici.it, testata giornalistica registrata presso il ROC e con Direttore responsabile, rappresenta un canale privilegiato per investire in pubblicità nel settore dell'edilizia e dei lavori pubblici. Grazie alla sua autorevolezza e al suo pubblico altamente specializzato, la testata offre un'opportunità unica per le aziende che desiderano massimizzare l'impatto della propria comunicazione.

Investire in pubblicità su LavoriPubblici.it consente di accedere al credito d'imposta 2025, garantendo un duplice vantaggio: maggiore visibilità nel settore e un significativo risparmio fiscale.

Investire in pubblicità su LavoriPubblici.it consente di accedere al credito d'imposta 2025, garantendo un duplice vantaggio: maggiore visibilità nel settore e un significativo risparmio fiscale.