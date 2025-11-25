Criteri Ambientali Minimi nei documenti di gara: ANAC interviene sulla corretta applicazione dei CAM
L'Autorità ritiene illegittima la gara del Comune per mancato inserimento delle specifiche CAM previste dall’art. 57 del d.lgs. n. 36/2023. Ecco come devono agire le stazioni appaltanti
Quanto può spingersi una stazione appaltante nella modulazione dei Criteri Ambientali Minimi?
È sufficiente un generico richiamo ai CAM per ritenere la lex specialis conforme all’art. 57 del d.lgs. n. 36/2023?
E cosa accade quando, per esigenze gestionali o di mercato, l’amministrazione decide di attenuare requisiti tecnici espressamente previsti dal decreto CAM di riferimento?
A rispondere negativamente a queste domande, ritenendo l’operato di una SA non conforme alla disciplina del Codice dei Contratti Pubblici in materia di CAM è stata l'ANAC, con il parere di precontenzioso dell’11 novembre 2025, n. 438, relativo a una gara per l’affidamento di un servizio di trasporto scolastico.
CAM nella documentazione di gara: ANAC annulla il bando
Il parere nasce dalla segnalazione di un OE, secondo cui la documentazione di gara non riportava le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previste dal D.M. 17 giugno 2021 sui CAM per i veicoli destinati al trasporto su strada, in violazione dell’art. 57, comma 2, del Codice Appalti.
La stazione appaltante ha difeso le proprie scelte sostenendo di avere comunque inserito richiami al decreto del 2021, pur senza riprodurre tutte le percentuali di mezzi “puliti” previste dal CAM.
Tale scelta sarebbe stata giustificata dalle criticità del mercato locale e dall’esigenza di garantire la continuità del servizio, privilegiando una classe di veicoli come parametro di compatibilità ambientale.
