Lavori ad alta incidenza dei costi della manodopera: si può usare il criterio del minor prezzo?

In una procedura negoziata per lavori di manutenzione con incidenza della manodopera oltre il 50%, è ancora possibile aggiudicare al minor prezzo? L’obbligo di OEPV previsto dall’art. 108, comma 3, vale anche per i lavori pubblici o solo per servizi e forniture? Il criterio di aggiudicazione può variare a seconda della natura dell’appalto, anche in presenza di alta intensità di manodopera?

Lavori ad alta incidenza dei costi della manodopera: interviene il MIT

Nel panorama delle procedure negoziate, la scelta del criterio di aggiudicazione rappresenta uno degli snodi principali su cui le stazioni appaltanti sono chiamate a esercitare una valutazione puntuale, nel rispetto dei principi di efficienza, concorrenza e trasparenza.

Con il parere n. 3589 del 23 giugno 2025, il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti interviene per chiarire un aspetto oggetto di dibattito: nelle procedure negoziate per l’affidamento di lavori, è lecito optare per il criterio del minor prezzo anche quando i costi della manodopera superano il 50% del valore complessivo dell’appalto?

Il quesito trae origine da una procedura negoziata ai sensi art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), relativa a lavori di manutenzione ordinaria. Nel caso di specie, l’incidenza della manodopera supera il 50% dell’importo complessivo dell’appalto, il che ha indotto l’amministrazione a interrogarsi sulla compatibilità con l’utilizzo del criterio del prezzo più basso, alla luce dell’art. 108, comma 3 del Codice dei contratti, a mente del quale:

“Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1”.