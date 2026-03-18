Il coordinatore della sicurezza (CSP in fase di progettazione, CSE in fase di esecuzione) è tra le figure professionali più esposte al rischio nel panorama delle costruzioni: si tratta di una posizione di garanzia che può determinare responsabilità penale in caso di infortunio, ove l’evento sia riconducibile a una condotta omissiva o colposa del coordinatore, nonché responsabilità civili verso una pluralità di soggetti, oltre a un’esposizione che molte polizze di RC professionale standard non coprono adeguatamente.

In questa guida analizziamo il quadro completo: dagli obblighi previsti dal d.lgs. 81/2008 agli orientamenti della Cassazione, fino alle coperture assicurative specifiche e ai massimali consigliati per chi svolge questa attività ad alto rischio.

Il coordinatore nel D.Lgs. 81/2008: CSP e CSE

Il Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) definisce due figure distinte con compiti complementari:

CSP – Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (art. 91):

Redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

Predispone il Fascicolo Tecnico dell'opera

Coordina le scelte progettuali con la sicurezza dei lavori futuri

CSE – Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (art. 92):

Verifica l'applicazione del PSC da parte delle imprese

Coordina le attività tra le diverse imprese presenti, verificando l’attuazione delle misure di coordinamento previste

Organizza la cooperazione e il coordinamento tra i datori di lavoro

Segnala al committente le inadempienze e, nei casi di pericolo grave e imminente, sospende le lavorazioni fino alla verifica delle condizioni di sicurezza (art. 92, comma 1, lett. f)

Adegua il PSC in relazione all'evoluzione dei lavori

Quando sono obbligatori: Il committente o il responsabile dei lavori deve nominare CSP e CSE quando nel cantiere sono presenti più imprese, anche non contemporaneamente. Il CSP va nominato già in fase di progettazione; il CSE prima dell'inizio dei lavori.

Responsabilità penali: artt. 589 e 590 c.p.

Qui emerge il nodo centrale: il coordinatore della sicurezza è titolare di una posizione di garanzia. In caso di infortunio, il coordinatore risponde penalmente quando l’evento è causalmente riconducibile a una sua condotta omissiva o colposa, in violazione degli obblighi giuridici derivanti dalla posizione di garanzia.

Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose: Se l'infortunio causa lesioni, il coordinatore può essere imputato per lesioni colpose con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. Pena: reclusione con applicazione delle fattispecie aggravate in caso di violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, che comportano un significativo aumento delle pene.

Art. 589 c.p. – Omicidio colposo: Se l'infortunio causa la morte del lavoratore, il coordinatore può essere imputato per omicidio colposo. Pena: reclusione con applicazione delle aggravanti previste in caso di violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Le aggravanti: la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro costituisce aggravante specifica, con conseguente aumento delle pene.

La posizione di garanzia del CSE: la giurisprudenza ha consolidato il principio per cui il CSE non è un mero controllore formale, ma è titolare di un obbligo di alta vigilanza effettiva e concreta sull’applicazione delle misure di sicurezza, proporzionata alla complessità del cantiere e alle lavorazioni in corso. Non basta redigere verbali o segnalare: deve verificare che le prescrizioni siano effettivamente attuate.

Responsabilità civili: il concorso con altre figure

Sul piano civile, il coordinatore può essere chiamato a rispondere insieme ad altri soggetti:

Verso il lavoratore infortunato (o i suoi eredi): Per il danno differenziale, cioè la parte di danno non coperta dall'INAIL. La responsabilità si fonda sull'art. 2043 c.c., quale forma di responsabilità extracontrattuale.

Verso il committente: Per inadempimento contrattuale (art. 1218 c.c.) se il sinistro deriva da carenze nell'esecuzione dell'incarico.

In solido con altri soggetti: Tipicamente datore di lavoro dell'impresa, direttore lavori, preposti. La responsabilità solidale significa che il danneggiato può chiedere l'intero risarcimento a ciascun responsabile, che poi avrà diritto di regresso verso gli altri.

Quote di responsabilità tipiche: Non esistono percentuali predeterminate: la misura della responsabilità viene valutata caso per caso in base al contributo causale del coordinatore nella dinamica dell’evento.

Riferimenti normativi essenziali

D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza):

Art. 89: definizioni (CSP, CSE, PSC, committente, responsabile lavori)

definizioni (CSP, CSE, PSC, committente, responsabile lavori) Art. 90: obblighi del committente o responsabile lavori

obblighi del committente o responsabile lavori Art. 91: obblighi del coordinatore per la progettazione

obblighi del coordinatore per la progettazione Art. 92: obblighi del coordinatore per l'esecuzione

obblighi del coordinatore per l'esecuzione Art. 157-158: sanzioni penali per i coordinatori

Codice Penale:

Art. 589: omicidio colposo

omicidio colposo Art. 590: lesioni personali colpose

lesioni personali colpose Art. 40, comma 2: equivalenza tra azione e omissione per chi ha obbligo giuridico di impedire l'evento

Codice Civile:

Art. 1218: responsabilità contrattuale

responsabilità contrattuale Art. 2043: responsabilità extracontrattuale

responsabilità extracontrattuale Art. 2055: responsabilità solidale

responsabilità solidale Artt. 1882 e ss.: contratto di assicurazione

Giurisprudenza Cassazione: orientamenti consolidati

La Corte di Cassazione ha definito negli anni i contorni della responsabilità del CSE con orientamenti ormai consolidati:

Principio dell'alta vigilanza: Il CSE non deve limitarsi a verifiche "a campione" o formali, ma esercitare un'alta vigilanza effettiva, proporzionata alla complessità del cantiere e alle lavorazioni in corso, volta a verificare la concreta attuazione delle misure di sicurezza (come ribadito dalla Cassazione penale, Sez. IV, in numerose pronunce in tema di alta vigilanza del coordinatore).

Obbligo di intervento attivo: Non basta segnalare le irregolarità: il CSE deve verificare che siano rimosse e, in caso di pericolo grave e imminente, sospendere i lavori (art. 92, comma 1, lett. f).

Responsabilità per omessa sospensione: Se il CSE rileva una situazione di pericolo e non sospende i lavori, risponde dell'infortunio che ne consegue, anche se materialmente causato da altri.

Cooperazione colposa: La responsabilità del CSE può concorrere con quella di altri soggetti (datore di lavoro, preposti, lavoratori) senza che la colpa altrui escluda la propria.

Principio di affidamento limitato: Il principio di affidamento è fortemente limitato per il CSE, che è tenuto a verificare l’effettiva attuazione delle misure di sicurezza e a intervenire in caso di inadempienze.

Polizza RC Professionale: coperture specifiche per coordinatori

Un aspetto spesso sottovalutato: molte polizze RC Professionale per ingegneri e architetti non includono automaticamente l'attività di coordinamento della sicurezza, oppure la includono con massimali o condizioni limitative.

Cosa verificare nella polizza:

1. Inclusione esplicita dell'attività CSP/CSE: L'attività deve essere espressamente menzionata tra quelle coperte, non genericamente inclusa in "attività professionali".

2. Copertura per responsabilità penale: Le conseguenze civili derivanti da reati colposi (lesioni, omicidio colposo) devono essere coperte.

3. Massimale dedicato o condiviso: Alcune polizze prevedono un sottomassimale specifico per l'attività di coordinamento, inferiore al massimale generale. Verificare che sia adeguato.

4. Tutela legale penale: Le spese per la difesa in procedimenti penali sono essenziali. Possono essere incluse nella RC o richiedere una polizza tutela legale separata.

5. Retroattività e postuma: Come per tutte le RC Professionali, fondamentali per coprire fatti passati e richieste future.

Massimali adeguati: quanto assicurarsi

Per l'attività di coordinamento della sicurezza, i massimali devono tenere conto di:

Danni potenziali elevati (invalidità permanenti, decessi)

Possibile concorso di responsabilità con altri soggetti

Costi legali significativi per procedimenti penali

Indicazioni orientative di mercato:

Tipologia cantieri Massimale minimo consigliato Cantieri residenziali piccoli 1.000.000 € Cantieri medi, ristrutturazioni importanti 1.500.000 - 2.000.000 € Cantieri complessi, lavori pubblici 2.500.000 - 5.000.000 € Cantieri ad alto rischio (infrastrutture, industria) 5.000.000 € e oltre

Tutela legale penale: Massimale aggiuntivo di almeno 50.000 - 100.000 € per la difesa in procedimenti penali.

Casi reali: 3 situazioni tipiche

Caso 1 – Caduta da ponteggio non conforme Il CSE aveva segnalato all'impresa la non conformità del ponteggio, ma non aveva verificato l'effettiva messa in sicurezza né sospeso i lavori. Operaio caduto con lesioni gravi. CSE condannato in concorso con datore di lavoro (in misura significativa).

Caso 2 – Crollo di scavo non armato Scavo effettuato senza le armature previste dal PSC. Il CSE non era presente in cantiere da due settimane. Operaio sepolto, deceduto. CSE condannato per omicidio colposo per omessa vigilanza.

Caso 3 – Interferenze tra imprese Due imprese operano simultaneamente senza coordinamento. Muletto di un'impresa investe operaio dell'altra. CSE ritenuto responsabile per mancata organizzazione della cooperazione (art. 92, comma 1, lett. a).

5 errori frequenti dei coordinatori

1. Considerarsi "controllori formali" Il CSE non è un verificatore documentale: ha un obbligo attivo di alta vigilanza e intervento.

2. Non sospendere i lavori quando necessario La sospensione è un potere-dovere, non una facoltà. L'omessa sospensione in caso di pericolo grave può determinare responsabilità penale.

3. Visite in cantiere troppo rare La frequenza delle visite deve essere proporzionata alla complessità e alla fase dei lavori. Cantieri con lavorazioni pericolose richiedono presenza più assidua.

4. Affidarsi ciecamente alle imprese Il principio di affidamento non opera per il CSE: deve verificare, non presumere il rispetto delle regole.

5. Polizza RC inadeguata o senza copertura specifica Scoprire al momento del sinistro che l'attività CSE non è coperta o ha massimale insufficiente è un errore irrecuperabile.

Checklist operativa: verifica la tua copertura CSP/CSE

☐ L'attività di coordinamento (CSP e CSE) è espressamente inclusa nella mia polizza RC? ☐ Il massimale è adeguato alla tipologia di cantieri che seguo? ☐ C'è un sottomassimale specifico per CSP/CSE? È sufficiente? ☐ Sono coperte le conseguenze civili di reati colposi (lesioni, omicidio)? ☐ Ho una copertura tutela legale per la difesa penale? ☐ La retroattività copre tutti gli incarichi passati? ☐ È prevista la postuma per richieste dopo la cessazione dell'attività? ☐ Conosco la procedura di denuncia sinistro in caso di infortunio in cantiere? ☐ Ho verificato le esclusioni specifiche della polizza? ☐ Ho un legale penalista di riferimento da contattare in emergenza?

FAQ – Domande frequenti

1. Se l'impresa non rispetta le mie indicazioni, sono comunque responsabile? Potenzialmente sì. Il CSE deve verificare che le prescrizioni siano attuate e, in caso contrario, adottare misure ulteriori fino alla sospensione dei lavori e alla segnalazione al committente. La "segnalazione" da sola non basta a escludere la responsabilità.

2. Quante volte devo andare in cantiere? Non esiste una frequenza minima di legge, ma la presenza in cantiere deve essere adeguata alla complessità delle lavorazioni e al livello di rischio, poiché una vigilanza insufficiente può assumere rilievo ai fini della responsabilità penale.

3. Il committente può essere corresponsabile con me? Sì. Il committente ha propri obblighi (art. 90 D.Lgs. 81/2008) e può rispondere in concorso se, ad esempio, non ha fornito informazioni o ha interferito con le funzioni del coordinatore.

4. Se sospendo i lavori e poi si scopre che non era necessario, rischio qualcosa? La sospensione cautelativa, se motivata da valutazione ragionevole di pericolo, non espone a responsabilità. È molto più rischioso non sospendere quando sarebbe stato necessario.

5. La polizza paga anche se vengo condannato penalmente? Le conseguenze civili (risarcimento danni) sì. Le sanzioni penali (multe, ammende) no, perché sono personali e inassicurabili. Le spese di difesa penale dipendono dalla polizza tutela legale.

Conclusione

Il coordinatore della sicurezza svolge un ruolo cruciale ma ad altissima esposizione. La responsabilità penale per infortuni non è un'ipotesi teorica: è una realtà con cui molti colleghi si sono dovuti confrontare. Una polizza RC Professionale specifica, con massimale adeguato e copertura penale, insieme a una tutela legale dedicata, sono strumenti irrinunciabili per chi esercita questa attività.

Ma la polizza non sostituisce la prevenzione: visite frequenti, documentazione puntuale, interventi tempestivi e, quando serve, la sospensione dei lavori restano le migliori difese. Il quadro normativo e giurisprudenziale conferma che la responsabilità del coordinatore non è automatica, ma si fonda sulla verifica concreta della condotta, del nesso causale e del rispetto degli obblighi di vigilanza.

È quindi fondamentale verificare l’adeguatezza della propria copertura assicurativa e dei relativi massimali rispetto all’attività svolta.