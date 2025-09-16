Saie La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
SAIE La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
made expo Acquista il tuo biglietto d’ingresso
SAIE La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti

Cumulabilità bonus ristrutturazioni e sismabonus: i chiarimenti del Fisco

L’Agenzia delle Entrate specifica i limiti di spesa e le condizioni di fruizione per gli acquirenti di immobili ristrutturati con riduzione del rischio sismico

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 16/09/2025

È possibile cumulare la detrazione prevista dall’art. 16-bis, comma 3, del TUIR con quella riconosciuta dall’art. 16 del d.l. n. 63/2013 (Sismabonus), trasferita dall’impresa venditrice all’acquirente? E se sì, quale limite di spesa complessivo occorre considerare?

A chiarire i dubbi di un contribuente è la stessa Agenzia delle Entrate con la Risposta del 15 settembre 2025, n. 242, che affronta un caso pratico di acquisto di un immobile ristrutturato e migliorato dal punto di vista sismico.

Cumulabilità bonus ristrutturazioni e sismabonus: i chiarimenti del Fisco

L’Istante aveva acquistato nel dicembre 2024 un’unità immobiliare censita in categoria F/3 (in corso di costruzione), frutto di un intervento di demolizione e ricostruzione. L’impresa costruttrice aveva già completato le opere strutturali, depositato il collaudo statico e presentato la documentazione “sismabonus” attestante il miglioramento di due classi di rischio sismico.

Con il rogito, le parti hanno stabilito il trasferimento in capo all’acquirente della detrazione maturata e non ancora fruita. L’acquirente ha chiesto all’Agenzia se, oltre a tale beneficio, potesse fruire anche della detrazione IRPEF ex art. 16-bis, comma 3, TUIR, calcolata sul prezzo di acquisto.

La risposta del Fisco è stata chiara, ripercorrendo prima le norme da applicare nel caso in esame.

© Riproduzione riservata
Tag:
FISCO E TASSE Agenzia delle Entrate Ristrutturazioni edilizie Detrazioni fiscali Sismabonus Bonus Casa

Documenti Allegati

INDICE

1
Cumulabilità bonus ristrutturazioni e sismabonus: i chiarimenti del Fisco
2
Il quadro normativo di riferimento
3
La posizione dell’Agenzia delle Entrate
Assicurazione professionale

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 11/09/2025
Ante ’67: Google Earth per provare la data di costruzione dell'immobile
2
EDILIZIA - 08/09/2025
Salva Casa e pergotenda: ecco quando non è edilizia libera e si commette reato
3
EDILIZIA - Ultima ora
Abusi edilizi e sanatoria: le conferme del Consiglio di Stato sulla doppia conformità
4
LAVORI PUBBLICI - 08/09/2025
Struttura di supporto al RUP: chiarimenti MIT su interni, esterni e utilizzo delle risorse
5
LAVORI PUBBLICI - 09/09/2025
RUP, progettista e direttore dei lavori: i limiti al cumulo di funzioni nel Codice dei contratti
6
EDILIZIA - 07/09/2025
Demolizione abusi edilizi: il TAR su sanzione alternativa e responsabilità