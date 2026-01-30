La qualità dell’architettura non è una questione di stile, né, tantomeno, può essere ricondotta a una sola figura professionale. È questo il messaggio centrale che il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha portato in Senato nel corso dell’audizione sui Disegni di legge AS 1112 e AS 1711, dedicati alla promozione e alla valorizzazione dell’architettura.

Un messaggio che prova a rimettere al centro la complessità del progetto e, con essa, la necessità di un approccio realmente multidisciplinare.

Qualità del progetto e multidisciplinarità: il CNI sui DDL Architettura

Nel corso dell’audizione presso la 7ª Commissione del Senato, il CNI – rappresentato dal Presidente Angelo Domenico Perrini e dal Consigliere Alberto Romagnoli, al termine di un lavoro condiviso con la Vicepresidente Vicaria Carla Cappiello – ha espresso apprezzamento per le finalità dei provvedimenti, ma anche una serie di rilievi tutt’altro che secondari.

«Come Consiglio Nazionale, teniamo ad esprimere apprezzamento per le finalità generali dei provvedimenti, orientati a promuovere la qualità dell’architettura, la rigenerazione urbana e, più in generale, la qualità della vita nelle nostre città», ha affermato Perrini. «Tuttavia, riteniamo opportuno richiamare l’attenzione su alcuni punti di fondamentale interesse».

Il primo nodo riguarda il concetto stesso di qualità del progetto, che – secondo il CNI – non può essere ridotto alla sola dimensione formale o estetica. La qualità nasce dall’integrazione equilibrata tra architettura, sicurezza strutturale, efficienza energetica, sostenibilità ambientale, durabilità dell’opera e capacità di risposta ai cambiamenti climatici.

Un equilibrio che, per sua natura, non può prescindere dalla collaborazione tra architetti, ingegneri e tutte le professioni tecniche coinvolte.

Proprio per questo, il Consiglio segnala con chiarezza il rischio insito in un’impostazione normativa che, in più passaggi, sembra attribuire una centralità prevalente alla figura dell’architetto anche per interventi ad elevato contenuto tecnico e ingegneristico. Una lettura che, secondo il CNI, finisce per semplificare il processo edilizio e urbano, riducendone la complessità e indebolendo la qualità che la legge intende promuovere.

Da qui la proposta di sostituire l’espressione “Architetto della Città” con “Progettista della Città”, rafforzando l’idea del progetto come risultato dell’integrazione tra architettura e ingegneria.

Governance, parametri tecnici e concorsi: i nodi applicativi

Le criticità non si fermano al piano concettuale. Sul fronte della governance, l’articolo 4 del Ddl AS 1711 attribuisce la regia del Piano per l’architettura al Ministero della Cultura, senza un raccordo strutturale con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Un’impostazione che, secondo il CNI, rischia di generare sovrapposizioni di competenze, incertezze applicative e rallentamenti procedurali. Da qui la proposta di affidare la regia al MIT, di concerto con il Ministero della Cultura, per garantire coerenza con il Codice dei contratti pubblici.

Analoga attenzione viene richiesta sui parametri ambientali e prestazionali – qualità dell’aria, comfort climatico, acustica, microclima – che non possono restare enunciazioni astratte. Si tratta di grandezze fisiche misurabili, disciplinate da norme UNI e ISO, che richiedono il coinvolgimento di ingegneri esperti in fisica tecnica e ambientale e l’adozione di protocolli di misurazione scientificamente validati.

Infine, il tema del concorso di progettazione. Strumento utile e spesso virtuoso, soprattutto per opere di alto valore simbolico o culturale, ma non sempre efficace se imposto come procedura generalizzata.

«Va segnalato – ha osservato Romagnoli – che il DDL 1112 non introduce soltanto l’obbligo dei concorsi anche per opere infrastrutturali, ma prevede anche un impianto fortemente coercitivo che rischia seriamente di paralizzare le stazioni appaltanti».

Il richiamo è al principio di proporzionalità: il concorso va valorizzato, ma non può diventare l’unica strada possibile.

Competenze, giovani progettisti e accessibilità: una visione inclusiva

Nel quadro delle osservazioni, il CNI sottolinea anche l’importanza di non escludere la valutazione dell’esperienza pregressa e dei curricula professionali, proponendo al contempo di sostituire la dicitura “Giovani Architetti” con “Giovani Progettisti”, per evitare discriminazioni tra professioni tecniche abilitate.

A completare il quadro, la proposta di integrare esplicitamente l’accessibilità universale tra i principi fondamentali della qualità architettonica e urbana. Non solo eliminazione delle barriere, ma un insieme articolato di soluzioni progettuali e tecnologiche che richiedono competenze specialistiche e valutazioni prestazionali oggettive.

«I progetti di qualità nascono dalla mescolanza delle competenze, non dalla loro separazione», ha concluso Carla Cappiello. Una frase che sintetizza bene il senso dell’intervento del CNI: non una contrapposizione tra professioni, ma un richiamo al metodo. Perché la qualità della progettazione si costruisce attraverso un approccio condiviso, tecnico e multidisciplinare.