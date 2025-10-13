È stato approvato in Senato il DDL Semplificazioni (A.S. 1184), recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e servizi a favore di cittadini e imprese. Il testo, collegato alla legge di bilancio, passa ora all’esame della Camera.

Diverse le misure che interessano il comparto edilizio tra cui spiccano gli interventi su dehors, permessi di costruire, SCIA per spettacoli dal vivo e il cumulo degli incentivi energetici.

Ddl Semplificazioni 2025: novità per l’edilizia e i dehors

Approvato con 86 voti favorevoli, il testo introduce innovazioni in materia di silenzio-assenso e un orizzonte temporale più lungo per i dehors attualmente esistenti, dando così una risposta concreta alla necessità di ridurre tempi e incertezze procedimentali.

Particolarmente interessante anche la riforma del cumulo degli incentivi energetici, con l’introduzione di un meccanismo regolatorio che evita contenziosi e favorisce la continuità degli investimenti.

Vediamo nel dettaglio le singole disposizioni.