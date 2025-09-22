Canna fumaria e decoro architettonico: la Cassazione sull'adeguamento impianti

Quando un intervento edilizio può dirsi lesivo del decoro architettonico di un edificio storico? È sufficiente che siano presenti alterazioni pregresse per escludere la lesione, o il giudice deve comunque valutare l’impatto della nuova opera? E in che termini il diritto di accedere al fondo altrui, disciplinato dall’art. 843 c.c., deve essere bilanciato con le difficoltà operative derivanti da soluzioni alternative?

La Corte di Cassazione, con la sentenza 13 maggio 2025, n. 12854, è tornata a fare chiarezza su questi temi, confermando un orientamento giurisprudenziale già consolidato e ribadendo il ruolo centrale del criterio di proporzionalità e del temperamento nella valutazione delle opere condominiali.

Decoro architettonico e accesso al cortile: la Cassazione chiarisce i limiti in condominio

La controversia prende avvio dall’acquisto, da parte di una società immobiliare, di un intero piano di un edificio storico, da ristrutturare e suddividere in tre appartamenti. I progetti prevedevano l’installazione di canne fumarie e contatori sulla facciata interna affacciata sul cortile.

Alcuni condomini hanno impugnato le opere davanti al Tribunale, ritenendole lesive del decoro architettonico e in violazione del regolamento condominiale. Dopo un primo accoglimento parziale e la conferma in appello, la vicenda è approdata in Cassazione, con particolare riferimento: