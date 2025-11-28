È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2025, n. 265, il decreto legislativo 26 novembre 2025, n. 178, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo

25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d) ,

della legge 5 agosto 2022, n. 118".

Il provvedimento interviene in modo profondo sul d.Lgs. n. 190/2024, rivedendo una parte consistente dell’impianto normativo dedicato ai regimi amministrativi per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Decreto FER: in Gazzetta Ufficiale tutte le modifiche

Il provvedimento modifica definizioni, ricalibra gli ambiti applicativi, rafforza il ruolo della digitalizzazione, chiarisce il rapporto con gli strumenti urbanistici, riscrive intere sezioni della Procedura Abilitativa Semplificata e dell’Autorizzazione Unica, e introduce persino un nuovo sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Ne emerge un quadro più stabile, più coerente e più aderente agli obiettivi europei di accelerazione delle rinnovabili.

Questa la struttura del Decreto:

Art. 1 – Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190

Art. 2 – Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190

Art. 3 – Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190

Art. 4 – Sostituzione dell’articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190

Art. 5 – Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190

Art. 6 – Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190

Art. 7 – Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190

Art. 8 – Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190

Art. 9 – Inserimento dell’articolo 9-bis nel decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190

Art. 10 – Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190

Art. 11 – Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190

Art. 12 – Modifiche all’articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190

Art. 13 – Inserimento dell’articolo 12-ter nel decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190

Art. 14 – Modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190

Art. 15 – Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190

Art. 16 – Modifiche all’Allegato A al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190

Art. 17 – Modifiche all’Allegato B al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190

Art. 18 – Modifiche all’Allegato C e all’Allegato D al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190

Art. 19 – Disposizioni finali

Le disposizioni entreranno in vigore l'11 dicembre 2025.