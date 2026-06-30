È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2026, n. 146 il Decreto-Legge 26 giugno 2026, n. 107, recante "Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti".

Sebbene il titolo richiami principalmente il settore delle infrastrutture, il decreto contiene numerose disposizioni che interessano direttamente l'attività delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali e delle stazioni appaltanti, intervenendo su temi che spaziano dalla riforma della contabilità pubblica alla sicurezza energetica, fino alle misure per fronteggiare le emergenze climatiche nei cantieri e ad alcune disposizioni di carattere finanziario.

Decreto Infrastrutture e PNRR: struttura e contenuti del D.L. n. 107/2026

Prima di entrare nel dettaglio delle principali novità, vale la pena ricordare che il D.L. n. 107/2026 è così composto:

Capo I – Disposizioni urgenti in materia di interventi infrastrutturali Art. 1 – Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari e per la realizzazione di investimenti infrastrutturali ferroviari, stradali e autostradali. Art. 2 – Disposizioni urgenti per la disattivazione del reattore nucleare "RTS-1 G. Galilei" della Marina militare. Art. 3 – Misure urgenti per la decarbonizzazione dell'industria siderurgica. Art. 4 – Disposizioni urgenti in materia di investimenti infrastrutturali per il settore turistico. Art. 5 – Disposizioni urgenti per la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti energetici degli impianti strategici. Art. 6 – Tutele per la realizzazione di opere infrastrutturali in contesti di emergenza climatica. Art. 7 – Programmi e interventi infrastrutturali complessi a cura della società di cui all'articolo 1, comma 427, della Legge n. 234/2021.

Capo II – Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio del 29 aprile 2024 Art. 8 – Ambito di applicazione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico. Art. 9 – Quadro di principi e regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico. Art. 10 – Adempimenti propedeutici all'adozione del quadro di principi e regole del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico. Art. 11 – Contenuti del programma di formazione. Art. 12 – Disciplina della sperimentazione del sistema contabile economico-patrimoniale. Art. 13 – Stime trimestrali sul saldo delle amministrazioni pubbliche.

Capo III – Disposizioni finanziarie urgenti Art. 14 – Disposizioni finanziarie urgenti in materia di intelligenza artificiale. Art. 15 – Differimento dell'applicazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della Legge n. 199/2025. Art. 16 – Entrata in vigore.



Accanto alle norme dedicate a specifici interventi infrastrutturali trovano spazio alcune misure di carattere generale che produrranno effetti trasversali sull'organizzazione delle amministrazioni e sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Nuova contabilità economico-patrimoniale: prende forma la riforma della PA

La misura di maggiore rilievo riguarda la riforma della contabilità pubblica. Gli articoli da 8 a 13 del D.L. n. 107/2026 compiono un ulteriore passo avanti nell'attuazione della riforma prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, definendo il quadro normativo entro cui dovrà svilupparsi il nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale unico delle amministrazioni pubbliche.

L'obiettivo non è soltanto introdurre nuove regole contabili, ma accompagnare le amministrazioni verso un modello uniforme di rilevazione economico-patrimoniale, così da rendere maggiormente omogenee le informazioni prodotte dai diversi enti e migliorare la qualità dei dati utilizzati sia ai fini della rendicontazione sia per il monitoraggio della finanza pubblica.

La disciplina definisce l'ambito di applicazione del nuovo sistema, richiamando le amministrazioni già individuate dalla normativa che regola la fase pilota della riforma, e stabilisce le principali tappe dell'attuazione. Il nuovo modello sarà costruito attorno al quadro concettuale, agli standard contabili ITAS e al piano dei conti unico multidimensionale, che diventeranno il riferimento per la predisposizione della rendicontazione economico-patrimoniale delle amministrazioni pubbliche.

La norma demanda a successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze l'adozione e il costante aggiornamento dei principi contabili, prevedendo al tempo stesso una disciplina differenziata tra le amministrazioni già coinvolte nella fase pilota e quelle che vi aderiranno successivamente.

Per le prime il nuovo modello dovrà essere adottato entro l'esercizio finanziario 2030, mentre per tutte le altre sarà definito un regime di contabilità economico-patrimoniale semplificato attraverso ulteriori provvedimenti attuativi, così da rendere il passaggio al nuovo assetto organizzativo il più graduale possibile.

Adempimenti, formazione e sperimentazione previsti dal decreto

L'introduzione del nuovo modello contabile richiederà anche un significativo adeguamento organizzativo da parte delle amministrazioni. Per questo motivo il decreto affianca alla riforma una serie di adempimenti preliminari necessari per creare le condizioni che consentiranno il passaggio alla nuova disciplina.

Tra le attività previste figurano l'aggiornamento degli inventari delle immobilizzazioni materiali e immateriali, la ricognizione completa delle partite creditorie e debitorie, l'individuazione di una struttura responsabile del coordinamento della contabilità economico-patrimoniale e l'adeguamento dei sistemi informativi e gestionali ai requisiti tecnici già definiti dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Particolare attenzione viene riservata anche alla formazione del personale. Ogni amministrazione dovrà predisporre un piano formativo almeno triennale, facendo riferimento prioritariamente ai percorsi messi a disposizione dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, mentre il corso multimediale disponibile sul portale di formazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entrerà a far parte del programma di aggiornamento destinato al personale coinvolto nell'attuazione della riforma.

Proseguirà inoltre la fase di sperimentazione del nuovo sistema contabile, che accompagnerà le amministrazioni fino alla sua definitiva entrata a regime e consentirà di affinare nel tempo strumenti e modalità applicative, comprese quelle dedicate agli enti territoriali.

Emergenza climatica: nuove tutele per cantieri, imprese e lavoratori

Tra le disposizioni di più immediata applicazione meritano attenzione anche quelle dedicate agli effetti delle emergenze climatiche sulle attività lavorative.

Per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026 vengono introdotte alcune deroghe alla disciplina ordinaria degli ammortizzatori sociali nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa determinata da eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore.

In particolare, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa determinate da eventi oggettivamente non evitabili non trovano applicazione alcune limitazioni previste dal D.Lgs. n. 148/2015 e viene riconosciuto anche l'esonero dal pagamento del contributo addizionale dovuto dalle imprese che ricorrono alla cassa integrazione.

Le misure non riguardano soltanto il comparto delle costruzioni: la norma interviene anche sul settore agricolo, estendendo alcune forme di integrazione salariale agli operai agricoli sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato e introducendo deroghe ai requisiti ordinariamente richiesti dalla disciplina vigente, nella consapevolezza che gli eventi climatici estremi stanno assumendo un carattere sempre meno episodico.

Sicurezza energetica: procedimento unico e Commissario straordinario per gli impianti strategici

Un altro capitolo di interesse riguarda le misure introdotte per accelerare i procedimenti amministrativi relativi ad alcuni impianti strategici per la sicurezza energetica nazionale.

La soluzione individuata dal Governo è quella del Commissario straordinario, chiamato a subentrare nei procedimenti già avviati, che confluiranno in un procedimento unico da concludere entro duecento giorni con il rilascio di un provvedimento autorizzatorio unico destinato a sostituire i diversi atti di assenso normalmente richiesti dalla normativa vigente.

L'obiettivo è ridurre i tempi necessari alla conclusione dell'iter amministrativo senza rinunciare alle garanzie fondamentali previste dall'ordinamento.

Fondo rotativo turismo: proroga al 31 agosto 2026 per gli investimenti del PNRR

Per il settore turistico arriva invece una proroga che interessa le imprese beneficiarie delle agevolazioni previste nell'ambito del PNRR.

Il termine entro il quale dovranno essere realizzati gli investimenti infrastrutturali finanziati attraverso il Fondo rotativo imprese viene spostato dal 30 giugno al 31 agosto 2026. La misura riguarda interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale delle strutture ricettive.

Lo slittamento concede quindi due mesi aggiuntivi per completare gli interventi, tenendo conto delle difficoltà operative che possono accompagnare la realizzazione di investimenti particolarmente complessi.

Intelligenza artificiale, spedizioni e altre misure finanziarie del D.L. n. 107/2026

Il decreto interviene anche su alcuni aspetti di carattere finanziario. In particolare, viene autorizzato l'utilizzo di risorse fino a 100 milioni di euro, a valere sul Programma nazionale "PN Scuola 2021-2027", per finanziare le misure di attuazione della Legge n. 132/2025 dedicate alla formazione in materia di intelligenza artificiale.

Inoltre viene differita dal 1° luglio al 1° ottobre 2026 l'applicazione del contributo previsto dalla Legge n. 199/2025 sulle spedizioni di modico valore.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il decreto è già pienamente efficace e la sua conversione in legge dovrà avvenire entro la fine di agosto.