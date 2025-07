Decreto Infrastrutture, in Gazzetta Ufficiale la legge n. 105 di conversione del D.L. n. 73/2025

Dopo il passaggio “formale” al Senato, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2025 la Legge 18 luglio 2025, n. 105 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73 recante “Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti”.

La struttura del Decreto Infrastrutture convertito in legge

Confermata la struttura dell’articolato composta da 36 articoli suddivisi in 7 capi.

Capo I – Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e di lavori pubblici

art. 1. Disposizioni urgenti per l’avvio delle cantierizzazioni relative al collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria

art. 1-bis. Interventi per l’incremento della capacità di stoccaggio di gas naturale liquido e di rigassificazione nel territorio nazionale

art. 1-ter. Disposizioni per il finanziamento di opere indifferibili e urgenti

art. 1-quater. Cruscotto informativo per la gestione dei contratti di appalto nel settore della logistica

art. 1-quinquies. Disposizioni urgenti per il completamento delle attività di progettazione del nuovo Ponte dell’Olla, della variante alla strada statale 16 nel tratto compreso tra Bari-Mungivacca e Mola di Bari e degli interventi di adeguamento funzionale e messa in sicurezza della strada statale 100

art. 1-sexies. Misure straordinarie per l’accelerazione degli interventi relativi al polo logistico di Alessandria Smistamento e il potenziamento della direttrice ferroviaria Milano-Mortara

art. 2. Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile

art. 2-bis. Misure urgenti per l’incremento dell’efficienza del sistema di monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti prioritari

art. 3. Disposizioni in materia di classi d’uso degli uffici pubblici ai fini della verifica sismica

art. 3-bis. Disposizioni urgenti per il completamento degli interventi infrastrutturali

art. 3-ter. Disposizioni urgenti per il completamento degli interventi infrastrutturali relativi all’autostrada Salerno-Reggio Calabria

art. 3-quater. Disposizioni urgenti in materia di messa in sicurezza e di adeguamento del traforo del Gran Sasso

art. 3-quinquies. Tavolo tecnico per le opere pubbliche incompiute

art. 3-sexies. Risorse straordinarie per l’adeguamento infrastrutturale delle capitanerie di porto– Guardia costiera

art. 3-septies. Disposizioni urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale relativa a progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale

Capo II – Disposizioni in materia di autotrasporto, di motorizzazione civile e di circolazione dei veicoli

art. 4. Norme per garantire la continuità del servizio di autotrasporto

art. 5. Disposizioni urgenti in materia di motorizzazione civile e di circolazione dei veicoli

CAPO III - Disposizioni urgenti nel settore portuale e marittimo

art. 6. Disposizioni urgenti in materia di ordinamento portuale e demanio marittimo

art. 7. Disposizioni urgenti per la funzionalità dell’Autorità per la Laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle Acque

art. 8. Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa della società RAM S.p.A.

art. 8-bis. Personale dell’ENAC Servizi S.r.l.

CAPO IV - Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti e relative a procedure di infrazione e a vincoli derivanti dall’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza

art. 9. Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi

art. 10. Disposizioni urgenti per garantire lo svolgimento delle attività propedeutiche all’affidamento del contratto intercity e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

art. 10-bis. Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture ferroviarie

art. 10-ter. Adeguamento di sanzioni per violazioni in materia di sicurezza e regolarità della circolazione ferroviaria

art. 11. Modifiche alla disciplina delle concessioni autostradali

art. 11-bis. Disposizioni relative alla convenzione unica tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS S.p.A.

art. 11-ter. Disposizioni urgenti per l’avvio delle attività della società Autostrade dello Stato Spa

art. 12. Disposizioni urgenti in materia di oneri di servizio pubblico nel settore del trasporto aereo

art. 13. Disposizioni in materia di accelerazione degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili

art. 13-bis. Disposizioni urgenti per la valorizzazione dei luoghi della memoria e del Parco nazionale della Pace nella regione Toscana

art. 14. Interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali di interesse nazionale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali nonché attività di verifica e monitoraggio svolte dalle Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza

CAPO V - Interventi urgenti di competenza del ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la realizzazione e il finanziamento di eventi sportivi di rilievo internazionale

art. 15. Interventi urgenti per la realizzazione delle opere funzionali allo svolgimento dei XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano Cortina 2026» e per lo svolgimento di altri eventi sportivi

CAPO VI - Disposizioni urgenti di spesa per garantire la continuità dei servizi pubblici nel settore dei trasporti

art. 16. Disposizioni urgenti per garantire la continuità e la regolarità dei servizi svolti dalla Gestione governativa della Ferrovia Circumetnea

art. 16-bis. Disposizioni urgenti in materia di riqualificazione e mitigazione urbanistica connesse al progetto della linea ferroviaria ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria

CAPO VII - Disposizioni finali