È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2026 il Decreto Legge 7 agosto 2026, n. 144 recante «Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile», entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e ora all'esame delle Camere per la conversione, che dovrà intervenire entro il 6 ottobre 2026.

La rubrica racconta poco di quello che il provvedimento contiene davvero. Ventisei articoli distribuiti su cinque Capi attraversano pubblico impiego, finanza degli enti locali, sanità, scuola, università, giustizia, attuazione del PNRR, ricostruzione post-sisma e riscossione coattiva delle entrate degli enti locali, secondo una tecnica di aggregazione ormai consueta nella decretazione d'urgenza di fine estate. Per chi progetta, dirige lavori o gestisce procedure negli uffici tecnici, però, il decreto non è un provvedimento di sola organizzazione amministrativa. Nascoste tra le pieghe dei Capi II e III ci sono almeno quattro disposizioni destinate a incidere sull'attività professionale quotidiana, e una in particolare riporta sui binari del Testo Unico Edilizia la verifica dello stato legittimo nelle pratiche condominiali della ricostruzione.

La struttura del decreto, ventisei articoli distribuiti su cinque Capi

Il decreto nasce dalla deliberazione del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2026 ed è firmato da dodici ministri proponenti o concertanti. La struttura per Capi è la seguente.

Capo I - DISPOSIZIONI URGENTI PER LA FUNZIONALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEGLI ENTI TERRITORIALI

Art. 1. Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione

Art. 2. Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalità, dell'autonomia organizzativa e dei progetti sociali degli enti locali, nonché in materia di segretari comunali e di province

Art. 3. Misure urgenti in materia di enti locali deficitari o dissestati

Art. 4. Disposizioni urgenti in materia di Servizio sanitario regionale e di salute pubblica

Art. 5. Misure urgenti in materia di amministrazione scolastica

Art. 6. Disposizioni urgenti per la valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca

Art. 7. Misure urgenti in materia di giustizia, sicurezza pubblica e difesa nazionale

Art. 8. Interventi volti al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura

Art. 9. Disposizioni urgenti in materia di disabilità

Art. 10. Ulteriori disposizioni urgenti per il funzionamento degli enti pubblici e l'attuazione del PNRR

Art. 11. Misure in materia di impianti di interesse strategico nazionale

Capo II - ULTERIORI MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE GLI EFFETTI DELL'EVOLUZIONE DEL FENOMENO BRADISISMICO IN ATTO NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI

Art. 12. Contributi per l'autonoma sistemazione in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026

Art. 13. Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026

Art. 14. Contributi per il ripristino e la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio nell'area dei Campi Flegrei in conseguenza degli eventi sismici verificatisi fino al maggio 2026

Art. 15. Contributi per l'autonoma sistemazione in conseguenza degli eventi sismici verificatisi fino al maggio 2026

Art. 16. Misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa di protezione civile

Art. 17. Misure urgenti per il potenziamento dell'azione commissariale nell'area dei Campi Flegrei e misure urgenti per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche

Capo III - MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE SISMICA E LA RICOSTRUZIONE POST-CALAMITÀ

Art. 18. Disposizioni per assicurare la ricostruzione post sisma nel centro Italia

Art. 19. Primo cratere

Art. 20. Interventi per lo sviluppo economico e sociale dei territori del centro Italia colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016

Art. 21. Strutture emergenziali realizzate a seguito del sisma Centro Italia 2016

Art. 22. Rimodulazioni dei contributi per il completamento delle ricostruzioni post-sisma

Art. 23. Misure urgenti per la prima applicazione del ruolo degli esperti catastrofali

Art. 24. Misure urgenti per il funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee

Capo IV - MISURE URGENTI IN MATERIA DI RISCOSSIONE LOCALE

Art. 25. Misure in materia di riscossione locale

Capo V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26. Entrata in vigore

ALLEGATO 1 (art. 7 comma 6) Tabella B (articolo 1, comma 2) - Ruolo organico della magistratura ordinaria

Vale la pena osservare che l'articolo 24, dedicato all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, resta collocato nel Capo III sulla prevenzione sismica, con cui non condivide alcun oggetto, e che la rubrica dell'articolo 11 annuncia misure sugli impianti di interesse strategico nazionale mentre il contenuto interviene sul regime autorizzatorio delle attività spaziali. Sono spie di una tecnica normativa che accumula materie eterogenee dentro un unico veicolo, con i problemi di coordinamento che ne derivano in sede di conversione. Le disposizioni che seguono sono ordinate per rilevanza professionale e non per numerazione, perché è nei Capi centrali che si concentra ciò che cambia il lavoro quotidiano.