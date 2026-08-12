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Decreto PA ed enti territoriali in Gazzetta, cosa cambia davvero per i tecnici

Ventisei articoli su cinque Capi che vanno dal pubblico impiego alla riscossione locale, ma dentro il decreto ci sono quattro disposizioni che incidono sul lavoro quotidiano di progettisti, direttori dei lavori, imprese e uffici tecnici, dalla verifica dello stato legittimo negli edifici condominiali danneggiati fino alla permanenza negli elenchi che danno accesso al mercato della ricostruzione.

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di Redazione tecnica - 12/08/2026

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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2026 il Decreto Legge 7 agosto 2026, n. 144 recante «Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile», entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e ora all'esame delle Camere per la conversione, che dovrà intervenire entro il 6 ottobre 2026.

La rubrica racconta poco di quello che il provvedimento contiene davvero. Ventisei articoli distribuiti su cinque Capi attraversano pubblico impiego, finanza degli enti locali, sanità, scuola, università, giustizia, attuazione del PNRR, ricostruzione post-sisma e riscossione coattiva delle entrate degli enti locali, secondo una tecnica di aggregazione ormai consueta nella decretazione d'urgenza di fine estate. Per chi progetta, dirige lavori o gestisce procedure negli uffici tecnici, però, il decreto non è un provvedimento di sola organizzazione amministrativa. Nascoste tra le pieghe dei Capi II e III ci sono almeno quattro disposizioni destinate a incidere sull'attività professionale quotidiana, e una in particolare riporta sui binari del Testo Unico Edilizia la verifica dello stato legittimo nelle pratiche condominiali della ricostruzione.

La struttura del decreto, ventisei articoli distribuiti su cinque Capi

Il decreto nasce dalla deliberazione del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2026 ed è firmato da dodici ministri proponenti o concertanti. La struttura per Capi è la seguente.

Capo I - DISPOSIZIONI URGENTI PER LA FUNZIONALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEGLI ENTI TERRITORIALI

  • Art. 1. Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione
  • Art. 2. Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalità, dell'autonomia organizzativa e dei progetti sociali degli enti locali, nonché in materia di segretari comunali e di province
  • Art. 3. Misure urgenti in materia di enti locali deficitari o dissestati
  • Art. 4. Disposizioni urgenti in materia di Servizio sanitario regionale e di salute pubblica
  • Art. 5. Misure urgenti in materia di amministrazione scolastica
  • Art. 6. Disposizioni urgenti per la valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca
  • Art. 7. Misure urgenti in materia di giustizia, sicurezza pubblica e difesa nazionale
  • Art. 8. Interventi volti al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura
  • Art. 9. Disposizioni urgenti in materia di disabilità
  • Art. 10. Ulteriori disposizioni urgenti per il funzionamento degli enti pubblici e l'attuazione del PNRR
  • Art. 11. Misure in materia di impianti di interesse strategico nazionale

Capo II - ULTERIORI MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE GLI EFFETTI DELL'EVOLUZIONE DEL FENOMENO BRADISISMICO IN ATTO NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI

  • Art. 12. Contributi per l'autonoma sistemazione in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026
  • Art. 13. Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026
  • Art. 14. Contributi per il ripristino e la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio nell'area dei Campi Flegrei in conseguenza degli eventi sismici verificatisi fino al maggio 2026
  • Art. 15. Contributi per l'autonoma sistemazione in conseguenza degli eventi sismici verificatisi fino al maggio 2026
  • Art. 16. Misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa di protezione civile
  • Art. 17. Misure urgenti per il potenziamento dell'azione commissariale nell'area dei Campi Flegrei e misure urgenti per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche

Capo III - MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE SISMICA E LA RICOSTRUZIONE POST-CALAMITÀ

  • Art. 18. Disposizioni per assicurare la ricostruzione post sisma nel centro Italia
  • Art. 19. Primo cratere
  • Art. 20. Interventi per lo sviluppo economico e sociale dei territori del centro Italia colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016
  • Art. 21. Strutture emergenziali realizzate a seguito del sisma Centro Italia 2016
  • Art. 22. Rimodulazioni dei contributi per il completamento delle ricostruzioni post-sisma
  • Art. 23. Misure urgenti per la prima applicazione del ruolo degli esperti catastrofali
  • Art. 24. Misure urgenti per il funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee

Capo IV - MISURE URGENTI IN MATERIA DI RISCOSSIONE LOCALE

  • Art. 25. Misure in materia di riscossione locale

Capo V - DISPOSIZIONI FINALI

  • Art. 26. Entrata in vigore

ALLEGATO 1 (art. 7 comma 6) Tabella B (articolo 1, comma 2) - Ruolo organico della magistratura ordinaria

Vale la pena osservare che l'articolo 24, dedicato all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, resta collocato nel Capo III sulla prevenzione sismica, con cui non condivide alcun oggetto, e che la rubrica dell'articolo 11 annuncia misure sugli impianti di interesse strategico nazionale mentre il contenuto interviene sul regime autorizzatorio delle attività spaziali. Sono spie di una tecnica normativa che accumula materie eterogenee dentro un unico veicolo, con i problemi di coordinamento che ne derivano in sede di conversione. Le disposizioni che seguono sono ordinate per rilevanza professionale e non per numerazione, perché è nei Capi centrali che si concentra ciò che cambia il lavoro quotidiano.

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ENTI LOCALI Gazzetta Ufficiale

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INDICE

1
Decreto PA ed enti territoriali in Gazzetta, cosa cambia davvero per i tecnici
2
Parti comuni e contributi, il Testo Unico Edilizia entra nel procedimento della ricostruzione post-sisma
3
Chi esegue male rischia di restare fuori, e di perdere anche i contratti in corso
4
Esperti catastrofali, le professioni tecniche rientrano da una porta che si chiude nel 2028
5
Quando il provvisorio diventa permanente, le strutture emergenziali passano ai Comuni
6
Opere pubbliche comunali, proroghe generose e una revoca che cambia natura
7
Il PNRR che si restringe e le risorse nazionali che ne prendono il posto
8
Che cosa presidiare fino alla conversione
hormann dissuasori a scomparsa

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