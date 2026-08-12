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Decreto PA ed enti territoriali in Gazzetta, cosa cambia davvero per i tecnici

Ventisei articoli su cinque Capi che vanno dal pubblico impiego alla riscossione locale, ma dentro il decreto ci sono quattro disposizioni che incidono sul lavoro quotidiano di progettisti, direttori dei lavori, imprese e uffici tecnici, dalla verifica dello stato legittimo negli edifici condominiali danneggiati fino alla permanenza negli elenchi che danno accesso al mercato della ricostruzione.

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di Redazione tecnica - 12/08/2026

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Quando il provvisorio diventa permanente, le strutture emergenziali passano ai Comuni

L'articolo 21 chiude una partita rimasta aperta per dieci anni. Le strutture d'emergenza individuate da due ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del settembre e del novembre 2016 sono assegnate in proprietà a titolo gratuito ai Comuni nei cui territori sono ubicate, con tutti gli oneri di gestione, manutenzione ed eventuale rimozione a carico dei bilanci comunali. A parziale compensazione, il Capo del Dipartimento può assegnare un contributo commisurato al numero di strutture presenti su ciascun territorio, mentre le spese sostenute per l'occupazione e l'acquisizione delle aree urbanizzate sono rimborsate nel limite di 38.452.000 euro.

Il passaggio dal provvisorio al permanente segue una sequenza definita. Fino alla cessazione delle relative esigenze le strutture restano vincolate alle funzioni assistenziali originarie, e solo dopo i Comuni possono destinarle ad altri usi, stabilendo criteri e modalità con proprio regolamento, oppure rimuoverle. Se la destinazione successiva avviene mediante concessione onerosa, le risorse che ne derivano vanno prioritariamente alla manutenzione delle strutture stesse.

Il profilo urbanistico è quello che interessa maggiormente i tecnici. Le strutture e le relative opere di urbanizzazione esistenti alla data di entrata in vigore del decreto possono essere rese permanenti, anche in deroga alle vigenti disposizioni urbanistiche, e a tal fine i Comuni adeguano i propri strumenti entro due anni dalla medesima data. Va letto con attenzione il perimetro della deroga, che riguarda le disposizioni urbanistiche e non si estende ai vincoli paesaggistici, ambientali e idrogeologici, i quali continuano quindi a operare su strutture nate per durare una stagione e destinate a restare.

Sul fronte catastale, i Comuni assegnatari provvedono all'accatastamento, se non ancora effettuato, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, con esenzione dall'imposta per l'accatastamento di nuovi fabbricati.

Il modello è quello della deroga anticipata seguita dall'adeguamento successivo dello strumento urbanistico, una sequenza che scarica sugli uffici tecnici comunali un lavoro di regolarizzazione tutt'altro che marginale, tra verifica dei vincoli residui, aggiornamento della pianificazione, accatastamento e redazione dei regolamenti d'uso, il tutto su scadenze parallele e su enti che, nei territori interessati, hanno strutture tecniche già impegnate sulla ricostruzione.

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ENTI LOCALI Gazzetta Ufficiale

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INDICE

1
Decreto PA ed enti territoriali in Gazzetta, cosa cambia davvero per i tecnici
2
Parti comuni e contributi, il Testo Unico Edilizia entra nel procedimento della ricostruzione post-sisma
3
Chi esegue male rischia di restare fuori, e di perdere anche i contratti in corso
4
Esperti catastrofali, le professioni tecniche rientrano da una porta che si chiude nel 2028
5
Quando il provvisorio diventa permanente, le strutture emergenziali passano ai Comuni
6
Opere pubbliche comunali, proroghe generose e una revoca che cambia natura
7
Il PNRR che si restringe e le risorse nazionali che ne prendono il posto
8
Che cosa presidiare fino alla conversione
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