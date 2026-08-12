Che cosa presidiare fino alla conversione

Il decreto è in vigore, ma la legge di conversione, che dovrà intervenire entro il 6 ottobre 2026, può modificarne in profondità le parti più delicate. La più esposta è la norma interpretativa sullo stato legittimo, perché sostituisce un termine del decreto attuativo invece di sceglierne uno fra i significati possibili, e lo fa con efficacia che risale all'entrata in vigore delle disposizioni interpretate.

Nel frattempo conviene muoversi su sei fronti. Verificare, per le pratiche condominiali in corso nell'area di intervento, se la nuova lettura consenta di sbloccare istanze ferme su difformità delle singole unità, e se convenga attendere la delibera comunale che riapre i termini di presentazione. Monitorare le ordinanze commissariali che definiranno le fattispecie rilevanti ai fini della cancellazione dall'Anagrafe e dall'elenco speciale, perché sono quei testi, non il decreto, a determinare l'effettiva esposizione di imprese e professionisti, e perché per le imprese la cancellazione può travolgere anche i contratti già in esecuzione. Valutare l'iscrizione al ruolo degli esperti catastrofali entro la finestra agevolata che si chiude il 1° aprile 2028. Riallineare, negli uffici tecnici, i cronoprogrammi dei lavori finanziati con i contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ricordando che il termine del 31 dicembre 2026 vale ora indistintamente per le annualità dal 2021 al 2025. Calendarizzare, nei Comuni assegnatari delle strutture emergenziali, l'accatastamento entro centottanta giorni e l'adeguamento degli strumenti urbanistici entro due anni, che decorrono entrambi dall'entrata in vigore del decreto. Chi opera come soggetto attuatore sugli investimenti ferroviari riprogrammati, infine, faccia i conti con la possibilità che le risorse anticipate debbano essere restituite se la decisione europea non arriva o modifica la proposta italiana.

Resta un'osservazione di metodo. Un provvedimento che tiene insieme la monetizzazione delle ferie nel pubblico impiego, la riscossione coattiva delle entrate degli enti locali, l'ufficio per il processo e lo stato legittimo degli edifici danneggiati dal sisma pretende dal lettore tecnico una capacità di scavo che la rubrica non aiuta a esercitare. Le disposizioni che contano davvero, in questi casi, non stanno quasi mai dove il titolo promette di trovarle.