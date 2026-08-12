blumatica software rischi specifici per la sicurezza lavoro
grafill editoria tecnica
grafill editoria tecnica
saie bologna la fiera informazioni generale

Decreto PA ed enti territoriali in Gazzetta, cosa cambia davvero per i tecnici

Ventisei articoli su cinque Capi che vanno dal pubblico impiego alla riscossione locale, ma dentro il decreto ci sono quattro disposizioni che incidono sul lavoro quotidiano di progettisti, direttori dei lavori, imprese e uffici tecnici, dalla verifica dello stato legittimo negli edifici condominiali danneggiati fino alla permanenza negli elenchi che danno accesso al mercato della ricostruzione.

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 12/08/2026

Aggiungi LavoriPubblici.it alle tue fonti preferite.

Decidi tu come informarti.
Quando cercherai una notizia ci troverai più facilmente.

Aggiungi LavoriPubblici.it su Google Aggiungici su Google

Che cosa presidiare fino alla conversione

Il decreto è in vigore, ma la legge di conversione, che dovrà intervenire entro il 6 ottobre 2026, può modificarne in profondità le parti più delicate. La più esposta è la norma interpretativa sullo stato legittimo, perché sostituisce un termine del decreto attuativo invece di sceglierne uno fra i significati possibili, e lo fa con efficacia che risale all'entrata in vigore delle disposizioni interpretate.

Nel frattempo conviene muoversi su sei fronti. Verificare, per le pratiche condominiali in corso nell'area di intervento, se la nuova lettura consenta di sbloccare istanze ferme su difformità delle singole unità, e se convenga attendere la delibera comunale che riapre i termini di presentazione. Monitorare le ordinanze commissariali che definiranno le fattispecie rilevanti ai fini della cancellazione dall'Anagrafe e dall'elenco speciale, perché sono quei testi, non il decreto, a determinare l'effettiva esposizione di imprese e professionisti, e perché per le imprese la cancellazione può travolgere anche i contratti già in esecuzione. Valutare l'iscrizione al ruolo degli esperti catastrofali entro la finestra agevolata che si chiude il 1° aprile 2028. Riallineare, negli uffici tecnici, i cronoprogrammi dei lavori finanziati con i contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ricordando che il termine del 31 dicembre 2026 vale ora indistintamente per le annualità dal 2021 al 2025. Calendarizzare, nei Comuni assegnatari delle strutture emergenziali, l'accatastamento entro centottanta giorni e l'adeguamento degli strumenti urbanistici entro due anni, che decorrono entrambi dall'entrata in vigore del decreto. Chi opera come soggetto attuatore sugli investimenti ferroviari riprogrammati, infine, faccia i conti con la possibilità che le risorse anticipate debbano essere restituite se la decisione europea non arriva o modifica la proposta italiana.

Resta un'osservazione di metodo. Un provvedimento che tiene insieme la monetizzazione delle ferie nel pubblico impiego, la riscossione coattiva delle entrate degli enti locali, l'ufficio per il processo e lo stato legittimo degli edifici danneggiati dal sisma pretende dal lettore tecnico una capacità di scavo che la rubrica non aiuta a esercitare. Le disposizioni che contano davvero, in questi casi, non stanno quasi mai dove il titolo promette di trovarle.

© Riproduzione riservata
Tag:
ENTI LOCALI Gazzetta Ufficiale

Documenti Allegati

I contenuti pubblicati su LavoriPubblici.it sono protetti dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore e tutela delle banche dati. È vietata la riproduzione integrale o sostanziale, anche parziale ove effettuata in modo sistematico, nonché mediante strumenti automatizzati, degli articoli, delle banche dati e dei contenuti editoriali della testata su qualsiasi supporto, sito web, piattaforma digitale o mezzo di comunicazione, in assenza di preventiva autorizzazione scritta dell'editore.
Sono consentiti esclusivamente brevi estratti, citazioni e richiami ai contenuti pubblicati, purché accompagnati dall’espressa indicazione della fonte e dal relativo link all'articolo originale.

INDICE

1
Decreto PA ed enti territoriali in Gazzetta, cosa cambia davvero per i tecnici
2
Parti comuni e contributi, il Testo Unico Edilizia entra nel procedimento della ricostruzione post-sisma
3
Chi esegue male rischia di restare fuori, e di perdere anche i contratti in corso
4
Esperti catastrofali, le professioni tecniche rientrano da una porta che si chiude nel 2028
5
Quando il provvisorio diventa permanente, le strutture emergenziali passano ai Comuni
6
Opere pubbliche comunali, proroghe generose e una revoca che cambia natura
7
Il PNRR che si restringe e le risorse nazionali che ne prendono il posto
8
Che cosa presidiare fino alla conversione
hormann dissuasori a scomparsa

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - 11/08/2026
Principio di rotazione e art. 49, la guida operativa per gestire deroga e affidamento diretto
2
CATASTO - 08/08/2026
Spostamento di un tramezzo con CILA: serve la variazione catastale?
3
LAVORI PUBBLICI - 07/08/2026
Appalti pubblici, dalle direttive al regolamento europeo: cosa prevede la riforma e cosa resta al Codice
4
FISCO E TASSE - 10/08/2026
Dopo il Superbonus: dal boom degli incentivi al nuovo equilibrio del mercato immobiliare
5
EDILIZIA - 09/08/2026
CILA e blocco dei lavori: perché il Comune non può applicare le regole della SCIA
6
EDILIZIA - 06/08/2026
Sanatoria dinamica art. 36-bis, cosa può fare il Comune quando i termini sono scaduti