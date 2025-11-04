Patente cantieri e sicurezza lavoro: tutte le novità in Gazzetta Ufficiale
Pubblicato il provvedimento che modifica il Testo Unico Sicurezza Lavoro: rafforzati controlli, formazione e strumenti digitali per imprese e lavoratori
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025 entra in vigore il Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile” e che modifica anche alcune disposizioni relative al sistema della patente a crediti obbligatoria per imprese e lavoratori operanti nei cantieri.
Sicurezza lavoro: il nuovo Decreto in Gazzetta Ufficiale
Il testo, composto da 21 articoli, segna un nuovo passaggio nella costruzione di un sistema di prevenzione fondato su vigilanza, formazione e cultura della sicurezza, ed è così strutturato:
- Art. 1 - Autorizzazione per la revisione delle aliquote INAIL
- Art. 2 - Rete del lavoro agricolo di qualità
- Art. 3 - Vigilanza su appalto, subappalto, badge di cantiere e patente a crediti
- Art. 4 - Potenziamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando Carabinieri tutela lavoro
- Art. 5 - Interventi in materia di prevenzione e formazione
- Art. 6 - Accreditamento dei soggetti formatori
- Art. 7 - Tutela assicurativa INAIL per studenti
- Art. 8 - Borse di studio per i superstiti di vittime sul lavoro
- Art. 9 – Assegno di incollocabilità INAIL
- Art. 10 – Norme UNI e accesso gratuito alle tecniche
- Art. 11 – Anticipazioni di cassa tra gestioni INAIL
- Art. 12 – Personale medico INAIL
- Art. 13 – Efficientamento e semplificazione dei controlli
- Art. 14 – Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL)
- Art. 15 – Tracciamento dei mancati infortuni
- Art. 16 – Prevenzione e vigilanza dei Dipartimenti di prevenzione ASL
- Art. 17 – Sorveglianza sanitaria e promozione della salute
- Art. 18 – Organizzazioni di volontariato di protezione civile
- Art. 19 – Personale a tempo determinato per la protezione civile
- Art. 20 – Proroga dello stato di emergenza
- Art. 21 – Entrata in vigore
L’impianto si innesta sul corpo del d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul lavoro), di cui modifica numerose disposizioni – tra cui gli articoli 6, 11, 27, 37, 41, 51, 77, 113 e 115 – aggiornandone i meccanismi operativi alla luce delle esperienze maturate negli ultimi anni.
Vediamo nel dettaglio alcuni degli aspetti più significativi.
