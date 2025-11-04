Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025 entra in vigore il Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile” e che modifica anche alcune disposizioni relative al sistema della patente a crediti obbligatoria per imprese e lavoratori operanti nei cantieri.

Sicurezza lavoro: il nuovo Decreto in Gazzetta Ufficiale

Il testo, composto da 21 articoli, segna un nuovo passaggio nella costruzione di un sistema di prevenzione fondato su vigilanza, formazione e cultura della sicurezza, ed è così strutturato:

Art. 1 - Autorizzazione per la revisione delle aliquote INAIL

Art. 2 - Rete del lavoro agricolo di qualità

Art. 3 - Vigilanza su appalto, subappalto, badge di cantiere e patente a crediti

Art. 4 - Potenziamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando Carabinieri tutela lavoro

Art. 5 - Interventi in materia di prevenzione e formazione

Art. 6 - Accreditamento dei soggetti formatori

Art. 7 - Tutela assicurativa INAIL per studenti

Art. 8 - Borse di studio per i superstiti di vittime sul lavoro

Art. 9 – Assegno di incollocabilità INAIL

Art. 10 – Norme UNI e accesso gratuito alle tecniche

Art. 11 – Anticipazioni di cassa tra gestioni INAIL

Art. 12 – Personale medico INAIL

Art. 13 – Efficientamento e semplificazione dei controlli

Art. 14 – Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL)

Art. 15 – Tracciamento dei mancati infortuni

Art. 16 – Prevenzione e vigilanza dei Dipartimenti di prevenzione ASL

Art. 17 – Sorveglianza sanitaria e promozione della salute

Art. 18 – Organizzazioni di volontariato di protezione civile

Art. 19 – Personale a tempo determinato per la protezione civile

Art. 20 – Proroga dello stato di emergenza

Art. 21 – Entrata in vigore

L’impianto si innesta sul corpo del d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul lavoro), di cui modifica numerose disposizioni – tra cui gli articoli 6, 11, 27, 37, 41, 51, 77, 113 e 115 – aggiornandone i meccanismi operativi alla luce delle esperienze maturate negli ultimi anni.

Vediamo nel dettaglio alcuni degli aspetti più significativi.