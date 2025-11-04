mapei istituzionale
mapei istituzionale
made expo biglietteria
sun ballast strutture per pannelli fotovoltaici su tetto piano

Patente cantieri e sicurezza lavoro: tutte le novità in Gazzetta Ufficiale

Pubblicato il provvedimento che modifica il Testo Unico Sicurezza Lavoro: rafforzati controlli, formazione e strumenti digitali per imprese e lavoratori

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 04/11/2025

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025 entra in vigore il Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile” e che modifica anche alcune disposizioni relative al sistema della patente a crediti obbligatoria per imprese e lavoratori operanti nei cantieri.

Sicurezza lavoro: il nuovo Decreto in Gazzetta Ufficiale

Il testo, composto da 21 articoli, segna un nuovo passaggio nella costruzione di un sistema di prevenzione fondato su vigilanza, formazione e cultura della sicurezza, ed è così strutturato:

  • Art. 1 - Autorizzazione per la revisione delle aliquote INAIL
  • Art. 2 - Rete del lavoro agricolo di qualità
  • Art. 3 - Vigilanza su appalto, subappalto, badge di cantiere e patente a crediti
  • Art. 4 - Potenziamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando Carabinieri tutela lavoro
  • Art. 5 - Interventi in materia di prevenzione e formazione
  • Art. 6 - Accreditamento dei soggetti formatori
  • Art. 7 - Tutela assicurativa INAIL per studenti
  • Art. 8 - Borse di studio per i superstiti di vittime sul lavoro
  • Art. 9 – Assegno di incollocabilità INAIL
  • Art. 10 – Norme UNI e accesso gratuito alle tecniche
  • Art. 11 – Anticipazioni di cassa tra gestioni INAIL
  • Art. 12 – Personale medico INAIL
  • Art. 13 – Efficientamento e semplificazione dei controlli
  • Art. 14 – Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL)
  • Art. 15 – Tracciamento dei mancati infortuni
  • Art. 16 – Prevenzione e vigilanza dei Dipartimenti di prevenzione ASL
  • Art. 17 – Sorveglianza sanitaria e promozione della salute
  • Art. 18 – Organizzazioni di volontariato di protezione civile
  • Art. 19 – Personale a tempo determinato per la protezione civile
  • Art. 20 – Proroga dello stato di emergenza
  • Art. 21 – Entrata in vigore

L’impianto si innesta sul corpo del d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul lavoro), di cui modifica numerose disposizioni – tra cui gli articoli 6, 11, 27, 37, 41, 51, 77, 113 e 115 – aggiornandone i meccanismi operativi alla luce delle esperienze maturate negli ultimi anni.

Vediamo nel dettaglio alcuni degli aspetti più significativi.

© Riproduzione riservata
Tag:
SICUREZZA Sicurezza Cantieri Sicurezza Testo Unico Sicurezza Lavoro Gazzetta Ufficiale

Documenti Allegati

INDICE

1
Patente cantieri e sicurezza lavoro: tutte le novità in Gazzetta Ufficiale
2
Patente cantieri: cosa cambia
3
Il badge di cantiere digitale
4
Formazione, innovazione e sostegno alle imprese
5
Prevenzione e tracciamento dei “near miss”
6
Conclusioni
STS, libreria software completa

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 29/10/2025
Sanatoria edilizia e limiti volumetrici: da vano tecnico ad abuso edilizio
2
LAVORI PUBBLICI - 03/11/2025
Affidamento diretto e principio di rotazione: equilibrio tra discrezionalità e trasparenza
3
LAVORI PUBBLICI - 30/10/2025
Affidamento diretto: il TAR sulla legittimità della procedura negoziata senza bando
4
LAVORI PUBBLICI - 29/10/2025
Incentivi funzioni tecniche negli enti locali: la Corte dei Conti esclude il personale di staff
5
EDILIZIA - 28/10/2025
Affidamento e titoli edilizi annullati: la Cassazione riporta al TAR le cause di risarcimento
6
EDILIZIA - 31/10/2025
Salva Casa e cambio di destinazione d’uso: sì alla demolizione in zona agricola