È stato approvato in Consiglio dei ministri il nuovo decreto-legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e protezione civile, di cui si attende adesso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Prevenzione e cultura della sicurezza sul lavoro: approvato il nuovo DL

Il provvedimento segna un passo importante verso il rafforzamento della cultura della sicurezza e l’adozione di strumenti più efficaci di prevenzione e vigilanza in tutti i settori produttivi, a partire da quelli ad alto rischio come edilizia e agricoltura.

Tra le finalità del decreto, premiare le imprese virtuose e colpire con maggiore efficacia le condotte irregolari, introducendo meccanismi premiali e sanzionatori più mirati e coerenti con le dinamiche del rischio reale.

Al centro del provvedimento, un sistema di prevenzione integrata, basato sulla collaborazione tra istituzioni, imprese e lavoratori che mira a rendere la sicurezza un elemento strutturale dell’organizzazione aziendale, non un mero adempimento formale.