Decreto Omnibus 2025: tutte le novità in Gazzetta Ufficiale

Un pacchetto di interventi straordinari finalizzati a sostenere le attività economiche, accelerare la realizzazione delle infrastrutture strategiche e rafforzare il sistema di welfare territoriale: sono questi i contenuti principali del Decreto-Legge 30 giugno 2025, n. 95, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2025, recante “Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali”.

Tra le misure del decreto, la destinazione di nuove risorse per il finanziamento delle opere indifferibili, la definizione di contributi straordinari per l’ammodernamento dei servizi pubblici e l’istituzione di misure specifiche per la rigenerazione urbana, la protezione civile e l’accoglienza in occasione del Giubileo dei Giovani 2026. Di particolare rilievo anche le disposizioni in materia di turismo, con incentivi alla digitalizzazione delle imprese ricettive e nuove linee di intervento per la promozione internazionale della destinazione Italia.

La struttura del decreto

Il decreto è così articolato:

Capo I - DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RIFINANZIAMENTO DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, EDILIZIA CARCERARIA, PROTEZIONE CIVILE REGIONALE, NONCHÉ MISURE URGENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE E CURA

Art. 1 Disposizioni volte a consentire l’utilizzo del Fondo per l’avvio di opere indifferibili

Art. 2. Disposizioni urgenti per il potenziamento del sistema infrastrutturale, dell’edilizia carceraria, della rigenerazione urbana, nonché in favore della protezione civile regionale e del Giubileo dei Giovani

Art. 3. Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa e di manutenzione stradale delle province e delle città metropolitane

Art. 4. Misure in favore delle zone colpite dagli eventi sismici

Art. 5. Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di misure in materia di assistenza sociale e cura, nonché in favore del Terzo settore

Art. 6. Integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli

Capo II MISURE URGENTI IN FAVORE DELLE IMPRESE E DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Art. 7. Disposizioni in materia di ripiano dello scostamento dal tetto di spesa dei dispositivi medici 2015-2018 e potenziamento del governo del sistema dei dispositivi medici

Art. 8. Rinvio dell’imposta sul consumo delle bevande edulcorate

Art. 9. Modifiche al regime del margine per la cessione di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione e applicazione dell’aliquota IVA ridotta

Art. 10. Misure urgenti per l’adeguamento della normativa relativa ai mercati delle cripto-attività MICAR

Art. 11. Misure urgenti in materia di antiriciclaggio

Art. 12. Modifica all’articolo 1, comma 66, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in materia di tempi di accredito dei pagamenti elettronici

Art. 13. Disposizioni urgenti di adeguamento della normativa vigente a seguito della riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze

Art. 14. Disposizioni urgenti in materia di turismo

Art. 15. Disposizioni urgenti in materia di agricoltura

Art. 16. Misure per la funzionalità dell’Istituto Italiano di Ricerca sull’intelligenza artificiale per l’industria

Art. 17. Misure urgenti per il sostegno alle esportazioni e all’internazionalizzazione delle imprese italiane

Art. 18. Disposizioni urgenti in materia di start-up

Capo III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI

Art. 19. Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

Art. 20. Disposizioni finanziarie

Art. 21. Entrata in vigore

Il decreto è già in vigore e produce effetti a decorrere dal 1° luglio 2025.