Decreto PA 2025: la nota ANCI per gli enti locali

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 25/2025, recante “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento delle pubbliche amministrazioni”, c.d. “Decreto PA 2025”, ANCI ha pubblicato una nota sintetica contenente le misure del provvedimento maggiormente rilevanti per Comuni e Città metropolitane.

Assunzioni, mobilità ed efficienza: la nota ANCI sul Decreto PA

Il decreto-legge introduce infatti una serie di disposizioni volte a rafforzare l’efficienza della Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione al reclutamento di giovani diplomati ITS, alla stabilizzazione del personale precario, alla mobilità tra enti pubblici e al superamento dei limiti sui trattamenti economici accessori.

Questi gli aspetti affrontati nel documento redatto da ANCI: