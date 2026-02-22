È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2026, n. 41 il Decreto Legge 19 febbraio 2026, n. 19, c.d. “Decreto PNRR 2026”, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e in materia di politiche di coesione.

Terminata la fase di programmazione, il provvedimento si inserisce in quella di chiusura effettiva degli interventi, di rispetto dei target europei e di capacità amministrativa reale.

Decreto PNRR 2026: tutte le novità in Gazzetta Ufficiale

Il Decreto è composto da 32 articoli, suddivisi in 3 Titoli, con Capi e Sezioni tematiche che si muovono su tre direttrici principali:

rafforzamento della responsabilità e della governance ;

; accelerazione procedurale e semplificazioni operative ;

; coordinamento tra PNRR e politiche di coesione.

Questa la struttura complessiva del provvedimento

TITOLO I – Disposizioni per l’attuazione del PNRR

Capo I – Governance per il PNRR Art. 1 – Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR Art. 2 – Rafforzamento delle strutture di coordinamento e monitoraggio del PNRR Art. 3 – Misure per il potenziamento della capacità amministrativa dei soggetti attuatori

Capo II – Disposizioni di accelerazione degli investimenti e di snellimento delle procedure per il conseguimento degli obiettivi del PNRR

Sezione I – Disposizioni per l’attuazione degli investimenti del PNRR Art. 4 – Misure di semplificazione per l’attuazione degli interventi previsti dal PNRR e per la realizzazione di quelli non più finanziati con risorse del medesimo Art. 5 – Disposizioni in materia di strumenti finanziari e rendicontazione Art. 6 – Interventi urgenti per la realizzazione di infrastrutture strategiche Art. 7 – Misure per il rafforzamento del sistema di monitoraggio e controllo

Sezione II – Ulteriori disposizioni di semplificazione e accelerazione Art. 8 – Disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità dei dati relativi ai finanziamenti PNRR Art. 9 – Semplificazioni in materia di opere in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale Art. 10 – Disposizioni urgenti in materia di procedure amministrative connesse al PNRR

Sezione III – Disposizioni urgenti in materia di giustizia Art. 11 – Misure urgenti in materia di interoperabilità delle banche dati pubbliche e in materia di trasparenza e controllo degli strumenti digitali Art. 12 – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 Art. 13 – Disposizioni urgenti in materia di ricorso straordinario Art. 14 – Misure di coordinamento normativo Art. 15 – Misure urgenti di semplificazione a favore dei malati cronici e delle persone affette da patologie rare Art. 16 – Disposizioni urgenti in materia di organizzazione giudiziaria

Sezione IV – Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito Art. 17 – Disposizioni in materia di reclutamento e mobilità del personale scolastico Art. 18 – Misure urgenti per l’attuazione della Riforma 1.1 «Riforma degli istituti tecnici e professionali», della Riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico», della Riforma 2.1 «Reclutamento dei docenti» e della Riforma 2.2 «Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo» previste dalla Missione 4 – Componente 1 del PNRR Art. 19 – Disposizioni di coordinamento in materia di università e ricerca Art. 20 – Ulteriori misure per l’attuazione delle riforme della Missione 4

TITOLO II – Disposizioni in materia di politiche di coesione Art. 21 – Interventi per il rafforzamento delle politiche di coesione territoriale Art. 22 – Disposizioni in materia di Fondo per lo sviluppo e la coesione Art. 23 – Riprogrammazione delle risorse e revoche Art. 24 – Misure per l’accelerazione degli interventi nelle aree del Mezzogiorno Art. 25 – Disposizioni in materia di strumenti finanziari per la coesione Art. 26 – Misure per il sostegno agli enti territoriali Art. 27 – Disposizioni per il completamento di interventi infrastrutturali Art. 28 – Ulteriori disposizioni in materia di programmazione e controllo

TITOLO III – Disposizioni finali

Capo I – Disposizioni di carattere finanziario e clausola di salvaguardia Art. 29 – Disposizioni in materia di Commissione di vigilanza sui fondi pensione nonché di vigilanza sui fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale Art. 30 – Disposizioni finanziarie Art. 31 – Clausola di salvaguardia Art. 32 – Entrata in vigore



Responsabilità, monitoraggio e poteri sostitutivi

L’articolo 1 interviene direttamente sul rapporto tra monitoraggio informativo e responsabilità amministrativa. Il riferimento alla piattaforma ReGiS, istituita dall’art. 1, comma 1043, della legge 178/2020, rafforza l’obbligo di aggiornamento tempestivo e coerente dei dati relativi a:

stato di avanzamento fisico dell’intervento;

avanzamento finanziario;

impegni giuridicamente vincolanti assunti;

rispetto dei milestone e dei target.

Il punto centrale è il collegamento esplicito tra mancato aggiornamento o disallineamento dei dati e attivazione dei poteri sostitutivi di cui all’art. 12 del D.L. 77/2021.

Non si tratta solo di un richiamo formale: nel sistema PNRR, la richiesta di pagamento delle rate alla Commissione europea è subordinata alla verifica del raggiungimento dei target. Se il dato non è correttamente caricato o non risulta coerente, l’intervento può risultare formalmente non conseguito, anche in presenza di avanzamento fisico.

L’articolo 1 produce tre effetti concreti:

trasforma il dato informatico in elemento essenziale dell’adempimento amministrativo;

rende tracciabile l’inerzia del soggetto attuatore;

collega il monitoraggio alla responsabilità dirigenziale.

In termini operativi, questo comporta che:

la gestione del cronoprogramma deve essere allineata al caricamento su piattaforma;

eventuali scostamenti devono essere motivati e formalizzati;

la struttura tecnica e quella amministrativa devono operare in modo integrato.

Aggiornamento in deroga e conferenza di servizi accelerata

L’articolo 4 introduce una disposizione che incide direttamente sulla flessibilità amministrativa: le amministrazioni possono aggiornare provvedimenti già adottati – relativi a finanziamenti, cronoprogrammi e configurazione degli interventi – mediante atti adottati in deroga alle modalità procedurali ordinarie previste dalle leggi di settore.

La deroga non è indiscriminata. Restano fermi:

i pareri e le intese eventualmente richiesti;

i controlli di legittimità;

il rispetto dei vincoli europei.

Tuttavia, viene compressa la rigidità procedurale che, nella prassi, aveva rallentato la rimodulazione degli interventi a seguito delle decisioni di esecuzione del Consiglio UE.

In questo contesto si inserisce il consolidamento della conferenza di servizi accelerata, che riduce il rischio di frammentazione decisionale tramite la telematizzazione delle sedute, la riduzione dei termini istruttori e la gestione simultanea dei pareri.

Strumenti finanziari e presidio della spesa

L’articolo 5 rappresenta uno dei passaggi più tecnici del decreto. Gli strumenti finanziari PNRR – fondi rotativi, garanzie, meccanismi di leva – presentano una natura diversa rispetto ai contributi a fondo perduto. Il loro funzionamento implica un ciclo di investimento più lungo e una gestione intermediata.

Il decreto chiarisce che l’obbligo di monitoraggio su ReGiS non si esaurisce con il termine del 31 dicembre 2026, ma permane fino alla completa realizzazione degli interventi.

Il passaggio più delicato riguarda il recupero delle somme in caso di:

mancata attuazione;

utilizzo parziale;

utilizzo non conforme agli obiettivi PNRR.

In questi casi, le amministrazioni centrali titolari sono chiamate ad attivare le procedure di recupero nei confronti dei soggetti gestori.

Modifiche al CAD: interoperabilità digitale e digitalizzazione amministrativa

L’articolo 11 modifica il Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005), rafforzando l’integrazione tra banche dati pubbliche e la consultabilità tramite ANPR.

Nel sistema delineato dal d.lgs. 36/2023, la digitalizzazione del ciclo di vita del contratto pubblico richiede coerenza tra piattaforme, tracciabilità degli atti e integrità dei dati.

La modifica introdotta dal decreto si inserisce in questo quadro: il dato amministrativo diventa elemento centrale del sistema di accountability.

Semplificazione urbanistica per lo student housing

L’articolo 20 interviene sull’edilizia universitaria, prorogando fino al 31 dicembre 2029 l’incarico del Commissario straordinario e introducendo una rilevante semplificazione urbanistica.

Il nuovo comma 2-ter dell’art. 1-quater della legge 338/2000 stabilisce che non è necessaria la previa approvazione del piano attuativo ove prevista dagli strumenti urbanistici.

In particolare, gli interventi possono essere realizzati mediante permesso di costruire convenzionato ai sensi dell’art. 28-bis del d.P.R. 380/2001, qualora siano necessarie opere di urbanizzazione funzionali.

Appalti pubblici: anticipazione delle riserve nei cantieri ferroviari

L’articolo 23 consente a RFI di erogare, fino al 30 marzo 2026, un’anticipazione provvisoria fino al 10% delle riserve già iscritte in contabilità. La misura non equivale a riconoscimento della riserva, ma ha natura finanziaria.

Parallelamente, viene valorizzato il ruolo del Collegio consultivo tecnico nella gestione delle controversie.

Politiche di coesione, riprogrammazione e responsabilità finanziaria

Il Titolo II segna un passaggio che interviene sull’assetto complessivo della programmazione finanziaria nazionale, con particolare riferimento al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), ponendo le basi per il riallineamento tra ciclo straordinario PNRR e programmazione ordinaria.

Gli articoli 21–28 intervengono su tre assi principali:

riprogrammazione delle risorse;

revoca degli stanziamenti non impegnati;

riallocazione verso interventi prioritari e coerenti con gli obiettivi strategici nazionali.

Il meccanismo di revoca non è strutturato come sanzione punitiva, ma come strumento di riallineamento finanziario volto a evitare accumuli improduttivi di stanziamenti formalmente assegnati ma sostanzialmente inattivi.

Conclusioni

Le disposizioni del Decreto, già in vigore, mirano a presidiare la fase conclusiva del PNRR attraverso strumenti di responsabilizzazione, flessibilità procedurale e controllo finanziario.

Particolare rilievo assume il rafforzamento della dimensione della responsabilità amministrativa, come dimostrano le norme relative al monitoraggio su ReGiS, ai poteri sostitutivi, alla tracciabilità dell’inerzia e al recupero delle somme in caso di utilizzo non conforme.

Di pari passo va la riduzione dei tempi decisionali, consolidando la conferenza di servizi accelerata, introducendo meccanismi di silenzio-assenso in ambiti autorizzatori specifici e semplificando il percorso urbanistico per interventi strategici come lo student housing.

Accanto a questi profili, emerge la dimensione della stabilizzazione finanziaria. L’anticipazione delle riserve nei cantieri ferroviari mira a garantire continuità esecutiva; la riprogrammazione delle risorse FSC prepara il sistema al passaggio dalla fase straordinaria del PNRR alla programmazione ordinaria.

La ratio complessiva del provvedimento è trasformare il PNRR da piano di allocazione delle risorse a banco di prova della capacità amministrativa strutturale.