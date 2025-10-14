blumatica software sicurezza cantieri
Amianto, approvato il decreto legislativo che rafforza la protezione dei lavoratori

Il Governo recepisce la Direttiva UE 2023/2668: per la protezione dei lavoratori esposti all’amianto. Limiti di esposizione venti volte più severi, formazione obbligatoria e cartelle sanitarie conservate per 40 anni

di Redazione tecnica - 14/10/2025

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare il decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2023/2668, che rafforza la protezione dei lavoratori esposti all’amianto.

Rischio amianto: recepita la Direttiva UE 2023/2668

Un intervento atteso, che aggiorna una normativa ormai datata, riallineando il sistema italiano ai più avanzati standard europei in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il provvedimento segna una svolta nella politica di prevenzione: il valore limite di esposizione viene abbassato in modo drastico, si impone una valutazione delle priorità di rimozione negli edifici e nelle navi, e si introduce un regime di formazione obbligatoria per tutti gli operatori esposti o potenzialmente esposti.

La Direttiva (UE) 2023/2668: cosa prevede

La direttiva si inserisce nel quadro della Strategia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro 2021-2027, che mira a un’“Europa libera dall’amianto” entro il 2032. Approvata il 22 novembre 2023, la direttiva europea modifica la 2009/148/CE e nasce dall’esigenza di ridurre ulteriormente il rischio sanitario derivante anche da concentrazioni minime di fibre.

Gli elementi principali del nuovo impianto normativo sono:

  • riduzione progressiva del valore limite di esposizione da 100.000 a 2.000 fibre per metro cubo, con periodo transitorio per gli Stati membri;
  • utilizzo di tecniche di misurazione più sofisticate, come la microscopia elettronica (SEM), per rilevare fibre sottili non individuabili con i metodi tradizionali;
  • obbligo di valutare le priorità di rimozione dell’amianto negli edifici pubblici e sulle navi, per pianificare in modo efficiente le bonifiche;
  • formazione specifica e aggiornata per i lavoratori, con contenuti uniformi a livello europeo;
  • conservazione delle cartelle sanitarie per almeno 40 anni dopo la cessazione dell’esposizione, in considerazione dei lunghi tempi di latenza delle malattie asbesto-correlate.
