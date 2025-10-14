Amianto, approvato il decreto legislativo che rafforza la protezione dei lavoratori
Il Governo recepisce la Direttiva UE 2023/2668: per la protezione dei lavoratori esposti all’amianto. Limiti di esposizione venti volte più severi, formazione obbligatoria e cartelle sanitarie conservate per 40 anni
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare il decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2023/2668, che rafforza la protezione dei lavoratori esposti all’amianto.
Rischio amianto: recepita la Direttiva UE 2023/2668
Un intervento atteso, che aggiorna una normativa ormai datata, riallineando il sistema italiano ai più avanzati standard europei in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il provvedimento segna una svolta nella politica di prevenzione: il valore limite di esposizione viene abbassato in modo drastico, si impone una valutazione delle priorità di rimozione negli edifici e nelle navi, e si introduce un regime di formazione obbligatoria per tutti gli operatori esposti o potenzialmente esposti.
La Direttiva (UE) 2023/2668: cosa prevede
La direttiva si inserisce nel quadro della Strategia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro 2021-2027, che mira a un’“Europa libera dall’amianto” entro il 2032. Approvata il 22 novembre 2023, la direttiva europea modifica la 2009/148/CE e nasce dall’esigenza di ridurre ulteriormente il rischio sanitario derivante anche da concentrazioni minime di fibre.
Gli elementi principali del nuovo impianto normativo sono:
- riduzione progressiva del valore limite di esposizione da 100.000 a 2.000 fibre per metro cubo, con periodo transitorio per gli Stati membri;
- utilizzo di tecniche di misurazione più sofisticate, come la microscopia elettronica (SEM), per rilevare fibre sottili non individuabili con i metodi tradizionali;
- obbligo di valutare le priorità di rimozione dell’amianto negli edifici pubblici e sulle navi, per pianificare in modo efficiente le bonifiche;
- formazione specifica e aggiornata per i lavoratori, con contenuti uniformi a livello europeo;
- conservazione delle cartelle sanitarie per almeno 40 anni dopo la cessazione dell’esposizione, in considerazione dei lunghi tempi di latenza delle malattie asbesto-correlate.
