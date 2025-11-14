mapei istituzionale
Occupazione di suolo pubblico e dehors: nessun silenzio-assenso sul titolo concessorio

Il Consiglio di Stato ribadisce che la concessione per l’uso del suolo pubblico ha natura costitutiva: senza titolo espresso, l’occupazione è abusiva e sanzionabile

di Redazione tecnica - 14/11/2025

Può l’esercente di un locale utilizzare il dehors senza attendere la formale concessione di occupazione di suolo pubblico, confidando nel silenzio del Comune?

E se l’amministrazione resta inerte oltre i termini, il titolo può considerarsi formato per silenzio-assenso?

Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 22 ottobre 2025, n. 8190, torna su un tema molto ricorrente nella gestione delle aree esterne di bar, ristoranti e gelaterie: la natura concessoria del titolo per l’occupazione di suolo pubblico (OSP) e l’impossibilità che esso si formi tacitamente.

Dehors e suolo pubblici: no al silenzio assenso per la concessione

Il caso riguardava una gelateria che aveva installato un dehors su un tratto di marciapiede prospiciente il locale, in parte corrispondente a stalli di parcheggio.

Il Comune aveva contestato l’occupazione abusiva e disposto la sospensione dell’attività di somministrazione per tre giorni, in applicazione del regolamento comunale sul canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cosiddetto canone mercatale).

La società ricorrente sosteneva che la mancata concessione non fosse a lei imputabile, poiché aveva presentato tempestivamente l’istanza di autorizzazione e il Comune non si era pronunciato nei termini di legge. Non solo: l’ente successivamente aveva approvato una delibera che consentiva l’uso di aree a parcheggio per finalità di somministrazione, circostanza che, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto sanare la situazione.

