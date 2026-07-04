Non tutti gli atti di vigilanza dell'ANAC possono essere impugnati davanti al giudice amministrativo. Perché sorga un effettivo interesse a ricorrere non è sufficiente che l'Autorità evidenzi irregolarità o formuli valutazioni critiche sull'operato della stazione appaltante: è necessario che la delibera produca un'incidenza diretta sulla sua sfera giuridica, imponendo specifici comportamenti o limitandone l'autonomia decisionale.

È questo il principio ribadito dal TAR Lazio, sez. I-quater, Roma, con la sentenza del 15 giugno 2026, n. 10985, che ricostruisce i confini tra la funzione di vigilanza dell'ANAC e gli atti realmente lesivi, chiarendo quando una delibera può essere contestata davanti al giudice amministrativo.

Delibere ANAC: quando gli atti di vigilanza sono impugnabili

La vicenda trae origine dal ricorso proposto da un commissario straordinario contro una delibera dell'ANAC adottata al termine di un procedimento di vigilanza riguardante l'affidamento di un appalto integrato per la progettazione e la realizzazione di un'importante opera pubblica.

Nel provvedimento l'Autorità aveva formulato numerosi rilievi sulla procedura seguita per l'aggiudicazione dell'appalto, soffermandosi sul ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, sul mancato rinnovo della procedura dopo il primo esperimento infruttuoso, sulla mancata applicazione di prezziari aggiornati, sulla nomina del secondo collegio di esperti, sul mancato recepimento delle osservazioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici e su alcune modifiche dell'articolato contrattuale.

Prima di affrontare il merito delle contestazioni, il Collegio è stato chiamato a risolvere una questione preliminare: verificare se il ricorrente fosse effettivamente titolare di un interesse a impugnare l'atto adottato dall'ANAC.

La vigilanza dell'ANAC si estende anche alle gestioni commissariali

Il primo principio affermato dal TAR riguarda l'estensione dei poteri di vigilanza dell'Autorità anche ai contratti affidati nell'ambito delle gestioni commissariali.

Questa conclusione trova fondamento sia nella disciplina nazionale, oggi contenuta nell'art. 222, comma 3, lettera a), del d.Lgs. n. 36/2023, già prevista dall'art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016, sia nel diritto dell'Unione europea. Il Collegio richiama infatti le direttive europee del 2014, osservando che la vigilanza dell'ANAC costituisce uno degli strumenti di governance del mercato dei contratti pubblici e riguarda anche i cosiddetti contratti esclusi.

Ne consegue che neppure il ricorso ai poteri straordinari attribuiti ai commissari può sottrarre l'attività contrattuale al controllo dell'Autorità. Del resto, osserva il TAR, le disposizioni derogatorie fanno comunque salvi sia i principi generali dell'ordinamento sia i vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Le condizioni di impugnabilità

Richiamando un consolidato orientamento del Consiglio di Stato, il Collegio ha evidenziato come non tutte le delibere dell'Autorità siano immediatamente impugnabili. Ciò che rileva non è la qualificazione formale dell'atto, bensì la sua effettiva capacità di incidere sulla posizione giuridica del destinatario.

L'impugnabilità sussiste quando l'ANAC formula indicazioni conformative tali da non lasciare all'amministrazione alcun reale margine di autonomia decisionale, imponendo specifiche misure correttive oppure prescrizioni puntuali alle quali il soggetto vigilato è tenuto ad adeguarsi. Analoga conclusione vale quando l'eventuale inosservanza delle indicazioni dell'Autorità può determinare l'avvio di un procedimento sanzionatorio.

La sentenza richiama inoltre un ulteriore principio espresso dal Consiglio di Stato, secondo cui gli atti di vigilanza svolgono anche una funzione di indirizzo interpretativo. L'ANAC può richiamare quella che ritiene essere la corretta interpretazione della disciplina dei contratti pubblici e segnalare possibili irregolarità, senza che ciò si traduca automaticamente nell'esercizio di un potere gerarchico nei confronti delle amministrazioni, le quali continuano a esercitare i propri poteri nell'ambito della discrezionalità loro riconosciuta dall'ordinamento.

I semplici rilievi dell'ANAC non bastano per proporre ricorso

Diverso è il caso in cui l'ANAC si limiti a formulare osservazioni o valutazioni critiche sull'operato dell'amministrazione, senza incidere direttamente sugli atti adottati né imporre l'esercizio di poteri di autotutela.

Secondo il TAR, anche il Regolamento ANAC in materia di vigilanza, approvato con delibera n. 803/2018, conferma questa impostazione, distinguendo, all'art. 12, tra il semplice accertamento di atti illegittimi o irregolari e le eventuali raccomandazioni rivolte alla stazione appaltante per rimuovere le illegittimità riscontrate oppure per prevenire il ripetersi di analoghe criticità.

Le raccomandazioni costituiscono uno strumento accessorio ed eventuale e non rappresentano il contenuto tipico degli atti conclusivi del procedimento di vigilanza. Lo stesso regolamento prevede che solo in presenza di specifiche raccomandazioni possa sorgere, nei casi espressamente disciplinati, un obbligo di riscontro assistito dall'eventuale attivazione del procedimento sanzionatorio.

Ne deriva che la forza prescrittiva non costituisce una caratteristica propria di ogni delibera dell'Autorità, ma ricorre soltanto quando quest'ultima decide di esercitare poteri idonei a orientare in modo vincolante la successiva attività dell'amministrazione.

Senza effetti lesivi il ricorso è inammissibile

Alla luce di questi principi, il Collegio ha ritenuto che la delibera impugnata non fosse idonea a produrre un effetto lesivo immediato.

Pur avendo formulato numerosi rilievi sulla procedura di affidamento, l'ANAC non aveva imposto l'adozione di specifici provvedimenti, non aveva diffidato l'amministrazione interessata, non aveva formulato raccomandazioni vincolanti né aveva collegato l'eventuale mancato adeguamento all'avvio di un procedimento sanzionatorio.

L'Autorità si era limitata a chiedere all'amministrazione di comunicare eventuali modifiche progettuali e gli incrementi di costo che si fossero verificati nelle successive fasi della progettazione, così da poter monitorare l'evoluzione dell'intervento.

Secondo il TAR, una richiesta di questo tipo non produce alcun effetto diretto sugli atti già adottati, non obbliga l'amministrazione a riconsiderare le scelte compiute e lascia integralmente alla sua valutazione l'eventuale adozione di iniziative correttive.

Proprio l'assenza di un effetto conformativo immediato ha portato il giudice amministrativo a dichiarare il ricorso inammissibile per carenza di interesse.

I limiti dell'impugnazione degli atti di vigilanza ANAC: indicazioni operative

La sentenza chiarisce che non ogni delibera adottata dall'ANAC nell'esercizio della propria attività di vigilanza può essere immediatamente impugnata.

L'interesse a ricorrere sussiste soltanto quando l'atto incide direttamente sulla posizione giuridica dell'amministrazione, imponendo specifici comportamenti o formulando indicazioni conformative che ne limitino l'autonomia decisionale.

Quando, invece, l'Autorità si limita a evidenziare criticità, a esprimere valutazioni o a richiedere informazioni sul prosieguo dell'intervento, senza imporre misure correttive né prospettare conseguenze sanzionatorie, gli effetti dell'atto restano confinati nell'ambito della funzione di vigilanza e non sono sufficienti a fondare un ricorso davanti al giudice amministrativo.

La decisione del TAR contribuisce così a definire con maggiore precisione il confine tra i poteri di vigilanza dell'ANAC e gli atti che incidono realmente sulla posizione giuridica delle amministrazioni, offrendo un criterio interpretativo destinato a orientare i futuri procedimenti di vigilanza.