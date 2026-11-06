La realizzazione di un gazebo o di una piccola copertura sul terrazzo di un edificio può richiedere titoli abilitativi differenti a seconda delle caratteristiche dell'intervento, della funzione svolta e degli effetti prodotti sull'immobile. Se poi l'edificio ricade in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico, entra in gioco anche la disciplina di tutela del territorio, che può comportare conseguenze particolarmente severe in caso di interventi abusivi.

La presenza del vincolo, però, non consente al Comune di ordinare la demolizione senza aver prima verificato la natura delle opere, soprattutto quando si tratta di strutture di modeste dimensioni, aperte su più lati e funzionalmente collegate all'edificio principale. La loro qualificazione edilizia dipende anche dall'eventuale formazione di nuovi volumi o superfici e dalle caratteristiche costruttive, che devono essere valutate prima di individuare il regime sanzionatorio applicabile.

A ribadirlo è stato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 7752 del 26 ottobre 2026, che ha accolto l'appello contro un'ordinanza di demolizione relativa a due manufatti realizzati sul terrazzo di un'abitazione in area vincolata, ritenendo che il Comune non avesse svolto gli accertamenti necessari per giustificarne la rimozione.

Gazebo e copertura sul terrazzo: le opere contestate dal Comune

La controversia ha riguardato un immobile residenziale situato all'interno del Parco del Cilento, sul cui terrazzo erano presenti una struttura in legno con copertura a due falde, di circa 5 mq, posta a protezione di una piccola cucina, e un gazebo in ferro di circa 22 mq, con basi di appoggio in cemento.

A seguito di un sopralluogo, il Comune ha ordinato la demolizione di entrambe le opere. I proprietari hanno successivamente comunicato la disponibilità a rimuovere il gazebo, chiedendo invece la revoca dell'ordinanza per la struttura in legno, ma la richiesta è rimasta senza risposta e il provvedimento è stato impugnato davanti al TAR Campania.

Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo applicabile il regime sanzionatorio previsto dall'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, considerato che i manufatti erano stati realizzati in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica all'interno di un'area vincolata.

La decisione è stata appellata dai proprietari, secondo i quali il Comune aveva erroneamente qualificato le opere senza considerare la loro natura pertinenziale, le dimensioni contenute e l'assenza di incrementi volumetrici o di superficie utile. Nell'impugnazione è stata contestata anche la mancata valutazione dell'effettiva incidenza dei manufatti sul vincolo paesaggistico, che l'Amministrazione si era limitata a richiamare nell'ordinanza.

Opere pertinenziali in area vincolata: titoli edilizi e autorizzazione paesaggistica

La disciplina degli interventi pertinenziali trova riferimento nell'art. 3, comma 1, lettera e.6), del d.P.R. n. 380/2001, che riconduce alle nuove costruzioni gli interventi qualificati come tali dagli strumenti urbanistici in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, oppure quelli che comportano la realizzazione di un volume superiore al 20% di quello dell'edificio principale.

Il carattere pertinenziale di un manufatto non basta, pertanto, a escludere la necessità del permesso di costruire, poiché la qualificazione edilizia deve tenere conto delle caratteristiche dell'intervento e delle previsioni degli strumenti urbanistici.

Quanto al regime sanzionatorio, l'art. 27 del Testo Unico Edilizia disciplina i poteri di vigilanza comunale e gli interventi repressivi nei confronti delle opere abusive, prevedendo specifiche disposizioni per quelle realizzate in aree sottoposte a vincoli, mentre l'art. 31 regola la repressione degli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali.

Nelle aree paesaggisticamente tutelate trova inoltre applicazione il D.Lgs. n. 42/2004, insieme al d.P.R. n. 31/2017, che distingue gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica da quelli assoggettati al procedimento semplificato.

Tra questi ultimi, il punto B.17 dell'Allegato B contempla anche tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e manufatti analoghi aperti su più lati, con superficie non superiore a 30 metri quadrati. La disposizione, pur non costituendo il fondamento della decisione del Consiglio di Stato, è un punto di riferimento ai fini dell'inquadramento di opere analoghe a quelle esaminate, dal momento che ne prevede, quando ricorrono i presupposti, l'assoggettamento all'autorizzazione paesaggistica semplificata.

L'applicazione di tale procedura non elimina l'obbligo di acquisire il titolo paesaggistico e lascia impregiudicata la verifica del regime edilizio, che segue una disciplina autonoma.

Ordine di demolizione: il difetto di istruttoria rilevato dal Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello per difetto di istruttoria e conseguente travisamento delle opere, ritenendo che il Comune avesse disposto la demolizione senza averne adeguatamente valutato le caratteristiche.

La struttura in legno, secondo quanto rilevato dai giudici, era destinata alla copertura di una piccola cucina collocata sul terrazzo dell'abitazione, presentava dimensioni modeste ed era aperta su tutti i lati, senza determinare la formazione di un nuovo volume o un incremento della superficie utile.

Analoghe considerazioni hanno riguardato il gazebo, la cui struttura risultava facilmente rimovibile nonostante la presenza delle basi di appoggio in cemento, che il Collegio non ha ritenuto suscettibili, nel caso esaminato, di ledere il vincolo paesaggistico.

Alla luce delle caratteristiche riscontrate, Palazzo Spada ha escluso la riconducibilità dei manufatti a interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia, rilevando che l'Amministrazione non aveva tenuto adeguatamente conto della documentazione prodotta dagli interessati e della natura manifestamente pertinenziale delle opere.

Nell'ordinanza mancava, in particolare, una verifica dell'effettivo incremento volumetrico della piccola cucina, mentre non era stata approfondita l'eventuale lesione del vincolo paesaggistico da parte di entrambe le strutture. L'accertamento comunale non aveva considerato elementi che, secondo i giudici, avrebbero potuto incidere sulla qualificazione degli interventi e sulla legittimità della misura repressiva.

Il Collegio ha quindi ritenuto che le carenze istruttorie avessero determinato un travisamento delle opere, rendendo irragionevole e manifestamente ingiusto l'ordine demolitorio, che è stato annullato in riforma della sentenza del TAR.

L'appello è stato accolto sotto questo profilo sostanziale, senza che il Consiglio di Stato abbia dovuto pronunciarsi sulle ulteriori contestazioni procedimentali, tra cui la mancata comunicazione di avvio del procedimento.

Limite del 2%: quando si applica l'esenzione dall'autorizzazione paesaggistica

Nella motivazione della sentenza il Collegio ha richiamato anche il mancato accertamento del rispetto del limite del 2% previsto dal punto A.31 dell'Allegato A al d.P.R. n. 31/2017.

La disposizione esclude dall'autorizzazione paesaggistica gli interventi realizzati in variante a progetti già autorizzati sotto il profilo paesaggistico, purché le modifiche non superino il 2% delle misure progettuali relative ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazione dell'area di sedime.

L'esenzione riguarda pertanto opere che modificano un progetto già autorizzato, rispetto al quale deve essere possibile effettuare il confronto dimensionale previsto dalla norma, e non può essere estesa indistintamente a qualsiasi intervento di modesta entità.

In questo caso, il richiamo al limite del 2% rientrava tra gli elementi che il Comune non aveva valutato, senza che i giudici abbiano approfondito i presupposti necessari per applicare il punto A.31 ai manufatti oggetto della controversia.

Gazebo e opere pertinenziali: le verifiche necessarie prima della demolizione

L'appello è stato quindi accolto, con annullamento dell'ordine di demolizione perché adottato sulla base di un'istruttoria che non aveva considerato adeguatamente la natura delle opere e le loro caratteristiche edilizie.

Nella valutazione dei giudici hanno avuto particolare importanza le dimensioni contenute della copertura, la sua configurazione aperta, l'assenza di incrementi volumetrici o di superficie utile e la rimovibilità del gazebo, elementi che il Comune avrebbe dovuto esaminare prima di applicare la sanzione.

Ciò non significa che gazebo e coperture di modeste dimensioni siano sempre realizzabili senza titolo edilizio o autorizzazione paesaggistica, perché la disciplina dipende dalle caratteristiche del manufatto, dalle prescrizioni urbanistiche e dal regime di tutela dell'area interessata. La stessa qualificazione come pertinenza edilizia va sottoposta a una valutazione che non può esaurirsi nel rapporto funzionale con l'edificio principale.

Nell'attività di vigilanza comunale rimane fondamentale la ricostruzione delle opere effettivamente realizzate, anche attraverso l'esame della documentazione tecnica disponibile, soprattutto quando le caratteristiche dei manufatti rendono necessario distinguere gli interventi di nuova costruzione dalle opere accessorie, una valutazione che interessa direttamente anche i professionisti incaricati di documentare dimensioni, modalità costruttive, eventuali ancoraggi e possibili incrementi di volume o superficie, senza trascurare le prescrizioni paesaggistiche applicabili.

Non viene quindi meno il potere dell'Amministrazione di reprimere gli abusi edilizi nelle aree vincolate, ma in questo caso l'ordine di demolizione è stato giudicato illegittimo perché emesso senza che fossero stati svolti gli accertamenti necessari per sostenere la qualificazione delle opere e giustificare il provvedimento adottato.