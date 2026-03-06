In sintesi la cosiddetta demolizione impossibile non costituisce un autonomo istituto dell’ordinamento urbanistico-edilizio;

essa rappresenta il presupposto tecnico che consente l’applicazione della fiscalizzazione prevista dall’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 in caso di interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire ;

che consente l’applicazione della fiscalizzazione prevista dall’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 in caso di interventi eseguiti in ; la sostituzione della rimessione in pristino con la sanzione pecuniaria è ammessa solo quando la demolizione della parte abusiva non può essere eseguita senza pregiudicare la stabilità o l’integrità della porzione dell’edificio realizzata legittimamente ;

è ammessa solo quando la demolizione della parte abusiva ; la fiscalizzazione non produce effetti sananti e non incide sulla qualificazione dell’abuso edilizio ;

; nel sistema del Testo Unico Edilizia la demolizione costituisce la regola , mentre la sanzione pecuniaria rappresenta una misura eccezionale , applicabile solo in presenza di una comprovata impossibilità tecnica di procedere alla demolizione selettiva;

, mentre la sanzione pecuniaria rappresenta una misura , applicabile solo in presenza di una comprovata impossibilità tecnica di procedere alla demolizione selettiva; la valutazione sulla possibile applicazione della fiscalizzazione si colloca nella fase esecutiva della sanzione, a valle dell’ordinanza di demolizione, e non incide sulla legittimità del provvedimento repressivo, che rimane correttamente fondato sull’obbligo di rimessione in pristino.