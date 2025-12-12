Quando un Comune ordina la demolizione di un abuso edilizio, quali sono i passaggi indispensabili per procedere all’esecuzione coattiva? In caso di inerzia del privato e dopo le tempistiche previste dal Testo Unico Edilizia, è necessaria una valutazione tecnico-economica da parte della giunta comunale per procedere con l’esecuzione coattiva dell’ordinanza di demolizione?

Abusi edilizi e ordine di demolizione: la sentenza del Consiglio di Stato

La risposta potrebbe essere molto semplice perché contenuta all’interno del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e, in particolare, negli articoli 31 (Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali) e 41 (Demolizione di opere abusive).

Ma in un contesto normativo che ormai ha superato i 20 anni dalla sua entrata in vigore e dopo un’interminabile sequela di modifiche, è la giurisprudenza amministrativa che spesso deve intervenire per fornire chiarimenti e, qualche volta, principi consolidati.

In questo caso, è il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8408 del 30 ottobre 2025, che offre un chiarimento importante, soprattutto per chi opera quotidianamente nel governo del territorio: l’ordine di demolizione, una volta divenuto definitivo e non ottemperato, deve essere eseguito, e nessun adempimento interno all’amministrazione può neutralizzarne l’efficacia.

Il caso oggetto del nuovo intervento del Consiglio di Stato riguarda l’esecuzione coattiva di un ordine di demolizione rimasto ineseguito da parte del destinatario. L’amministrazione aveva attivato il procedimento previsto dalla normativa regionale e statale, ma l’interessato aveva contestato la legittimità dell’intervento perché, secondo la sua tesi, non sarebbe stata adottata la previa approvazione della valutazione tecnico-economica da parte della giunta comunale.

Nel merito, l’appellante sostiene che la demolizione coattiva, in quanto intervento invasivo sulla proprietà privata, richiederebbe un progetto tecnico-economico approvato dalla Giunta comunale che:

identifichi con precisione la parte abusiva;

con precisione la parte abusiva; distingua le opere legittime;

le opere legittime; definisca le modalità di intervento per salvaguardare le part legittime;

le modalità di intervento per salvaguardare le part legittime; assicuri la proporzionalità dei costi da addebitare al privato, in ossequio ai principi costituzionali e convenzionali di legalità, proporzionalità e tutela del diritto di proprietà.

Per questo motivo, secondo il ricorrente, l’omessa valutazione preventiva renderebbe illegittima la demolizione disposta dal Comune.