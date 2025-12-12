Quadro normativo di riferimento

Per comprendere il ragionamento dei giudici, è sempre utile circoscrivere il quadro normativo di riferimento che, quando si parla di edilizia, contempla la disciplina di livello statale e quella regionale. È in questo intreccio che si collocano le regole che governano l’abuso edilizio, la sua repressione e l’esecuzione dell’ordine di demolizione.

La norma cardine in materia di abusi edilizi “maggiori” è l’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Si tratta della disposizione che definisce cosa accade quando un intervento viene realizzato:

in assenza di permesso di costruire,

in totale difformità dal titolo,

oppure con variazioni essenziali.

L’articolo scandisce in maniera molto chiara la sequenza degli atti:

accertamento dell’abuso;

ordine di demolizione con tempi per provvedere.

Se il responsabile non interviene, scatta l’acquisizione gratuita dell’area al patrimonio comunale, la sanzione di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro (comma 4-bis) e la possibilità per il Comune di procedere alla demolizione a spese degli autori dell’illecito.

L’aspetto più rilevante è che, una volta divenuto definitivo, l’ordine di demolizione deve produrre i propri effetti: non richiede altri atti ampliativi, non può essere rinegoziato e non può essere sospeso da valutazioni interne di natura politica o organizzativa. La funzione dell’amministrazione, a quel punto, è esclusivamente esecutiva.

A rafforzare questo impianto interviene l’art. 41 del Testo Unico Edilizia, norma costruita per risolvere una delle debolezze più frequenti nei procedimenti di ripristino: l’inerzia del Comune.

Il legislatore ha previsto che, se entro 180 giorni dall’accertamento dell’abuso il Comune non avvia la procedura di demolizione, la competenza passi automaticamente al Prefetto. Quest’ultimo può avvalersi degli uffici comunali per gli aspetti tecnico-progettuali e, se necessario, anche del Genio militare per la demolizione materiale.

La logica è evidente: assicurare che l’ordine di demolizione trovi comunque esecuzione, senza che ritardi o scelte non tempestive dell’ente locale rendano inefficace la sanzione edilizia.

Sul piano regionale (nel caso di specie siamo in Emilia Romagna), l’art. 23 della L.R. n. 23/2004 si innesta su questo meccanismo: se il Comune non interviene entro i 180 giorni, si applica l’art. 41 del Testo Unico, e dunque si attiva il potere sostitutivo prefettizio.

La versione vigente ratione temporis del citato art. 23 della L.R. n. 23/2004 disponeva al comma 1:

“La demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi, disposti dallo Sportello unico per l'edilizia in tutti i casi disciplinati dalla presente legge, sono attuati dal Comune entro il termine di centottanta giorni dalla data di assunzione del provvedimento, sulla base di una valutazione tecnico-economica dei lavori approvata dalla Giunta comunale”.

La norma regionale, dunque, contemplava un ulteriore adempimento interno: la giunta comunale doveva approvare una valutazione tecnico-economica dell’intervento.

Ed è qui che si concentra il nodo interpretativo affrontato dal Consiglio di Stato: quella valutazione interna non svolge alcuna funzione di legittimazione dell’intervento, ma è un atto gestionale finalizzato esclusivamente a programmare risorse, costi e modalità operative. Non può, quindi, bloccare o condizionare l’esecuzione dell’ordine demolitorio, che trae la sua forza direttamente dagli articoli 31 e 41 del Testo Unico Edilizia.