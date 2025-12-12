I principi espressi dalla sentenza

Sulla base del delineato quadro normativo, il Consiglio di Stato ha confermato un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato:

la valutazione tecnico-economica richiesta dalla legge regionale ha natura meramente interna ;

; essa serve esclusivamente a consentire alla giunta un controllo gestionale sulle modalità con cui procedere alla demolizione e sulle ricadute finanziarie;

non costituisce una condizione di legittimità dell’esecuzione coattiva;

dell’esecuzione coattiva; l’assenza di tale atto non può impedire al Comune di procedere all’intervento di ripristino.

Il Collegio ha ribadito che l’ordine di demolizione, una volta definitivo e non ottemperato, deve essere eseguito senza ulteriori atti ampliativi. Le disposizioni dell’art. 41 d.P.R. 380/2001 sono pensate proprio per evitare paralisi procedimentali, spostando la competenza al Prefetto quando l’amministrazione non intervenga tempestivamente.