Abusi edilizi: il Consiglio di Stato sull’esecuzione coattiva dell'ordine di demolizione

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 8408/2025) conferma che la valutazione tecnico-economica della giunta comunale non è condizione di legittimità dell’esecuzione coattiva dell’ordine di demolizione.

di Redazione tecnica - 12/12/2025

I principi espressi dalla sentenza

Sulla base del delineato quadro normativo, il Consiglio di Stato ha confermato un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato:

  • la valutazione tecnico-economica richiesta dalla legge regionale ha natura meramente interna;
  • essa serve esclusivamente a consentire alla giunta un controllo gestionale sulle modalità con cui procedere alla demolizione e sulle ricadute finanziarie;
  • non costituisce una condizione di legittimità dell’esecuzione coattiva;
  • l’assenza di tale atto non può impedire al Comune di procedere all’intervento di ripristino.

Il Collegio ha ribadito che l’ordine di demolizione, una volta definitivo e non ottemperato, deve essere eseguito senza ulteriori atti ampliativi. Le disposizioni dell’art. 41 d.P.R. 380/2001 sono pensate proprio per evitare paralisi procedimentali, spostando la competenza al Prefetto quando l’amministrazione non intervenga tempestivamente.

Tag:
EDILIZIA Testo Unico Edilizia Abusi edilizi DPR n. 380/2001 Ordine di demolizione

