Abusi edilizi: il Consiglio di Stato sull’esecuzione coattiva dell'ordine di demolizione
Il Consiglio di Stato (sentenza n. 8408/2025) conferma che la valutazione tecnico-economica della giunta comunale non è condizione di legittimità dell’esecuzione coattiva dell’ordine di demolizione.
I principi espressi dalla sentenza
Sulla base del delineato quadro normativo, il Consiglio di Stato ha confermato un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato:
- la valutazione tecnico-economica richiesta dalla legge regionale ha natura meramente interna;
- essa serve esclusivamente a consentire alla giunta un controllo gestionale sulle modalità con cui procedere alla demolizione e sulle ricadute finanziarie;
- non costituisce una condizione di legittimità dell’esecuzione coattiva;
- l’assenza di tale atto non può impedire al Comune di procedere all’intervento di ripristino.
Il Collegio ha ribadito che l’ordine di demolizione, una volta definitivo e non ottemperato, deve essere eseguito senza ulteriori atti ampliativi. Le disposizioni dell’art. 41 d.P.R. 380/2001 sono pensate proprio per evitare paralisi procedimentali, spostando la competenza al Prefetto quando l’amministrazione non intervenga tempestivamente.
Documenti AllegatiSentenza Consiglio di Stato 30 ottobre 2025, n. 8408
