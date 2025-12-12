Abusi edilizi: il Consiglio di Stato sull’esecuzione coattiva dell'ordine di demolizione
Il Consiglio di Stato (sentenza n. 8408/2025) conferma che la valutazione tecnico-economica della giunta comunale non è condizione di legittimità dell’esecuzione coattiva dell’ordine di demolizione.
Analisi tecnica
Da un punto di vista tecnico-amministrativo, il nodo centrale riguarda la funzione dell’atto di giunta richiamato dalla legge regionale vigente ratione temporis.
Nella pratica, molti Comuni hanno considerato questa delibera come un presupposto imprescindibile, arrivando talvolta a sospendere l’esecuzione delle demolizioni fino all’adozione del documento. La sentenza chiarisce definitivamente che questa impostazione non è conforme né alla norma statale né alla ratio della disciplina repressiva dell’abusivismo.
Il ragionamento dei giudici si articola poi in tre passaggi fondamentali:
- La natura interna dell’atto - La valutazione tecnico-economica non esprime un potere discrezionale sull’an della demolizione, già cristallizzato dall’ordine e dal suo mancato adempimento. Si tratta di un atto gestionale legato ai costi, alle modalità esecutive, all’eventuale ricorso a soggetti terzi. Non ha effetti verso l’esterno.
- L’impossibilità di paralizzare la sanzione - Ricondurre l’esecuzione coattiva a una delibera non prevista dal Testo Unico Edilizia significherebbe introdurre un ostacolo non consentito dal legislatore statale, che ha voluto presidiare l’effettività della demolizione, specie nei casi di inerzia comunale.
- Il rapporto con il potere sostitutivo del Prefetto - La mancata attivazione tempestiva delle procedure comporta il trasferimento della competenza al Prefetto, ma non annulla i poteri già esercitabili dal Comune. L’esecuzione coattiva resta comunque obbligatoria, e la catena procedimentale non può essere spezzata da adempimenti interni privi di natura provvedimentale.
Documenti AllegatiSentenza Consiglio di Stato 30 ottobre 2025, n. 8408
