sed edilizia espositori
grafill editoria tecnica
systab consolidamento fondazioni

Abusi edilizi: il Consiglio di Stato sull’esecuzione coattiva dell'ordine di demolizione

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 8408/2025) conferma che la valutazione tecnico-economica della giunta comunale non è condizione di legittimità dell’esecuzione coattiva dell’ordine di demolizione.

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 12/12/2025

Analisi tecnica

Da un punto di vista tecnico-amministrativo, il nodo centrale riguarda la funzione dell’atto di giunta richiamato dalla legge regionale vigente ratione temporis.

Nella pratica, molti Comuni hanno considerato questa delibera come un presupposto imprescindibile, arrivando talvolta a sospendere l’esecuzione delle demolizioni fino all’adozione del documento. La sentenza chiarisce definitivamente che questa impostazione non è conforme né alla norma statale né alla ratio della disciplina repressiva dell’abusivismo.

Il ragionamento dei giudici si articola poi in tre passaggi fondamentali:

  • La natura interna dell’atto - La valutazione tecnico-economica non esprime un potere discrezionale sull’an della demolizione, già cristallizzato dall’ordine e dal suo mancato adempimento. Si tratta di un atto gestionale legato ai costi, alle modalità esecutive, all’eventuale ricorso a soggetti terzi. Non ha effetti verso l’esterno.
  • L’impossibilità di paralizzare la sanzione - Ricondurre l’esecuzione coattiva a una delibera non prevista dal Testo Unico Edilizia significherebbe introdurre un ostacolo non consentito dal legislatore statale, che ha voluto presidiare l’effettività della demolizione, specie nei casi di inerzia comunale.
  • Il rapporto con il potere sostitutivo del Prefetto - La mancata attivazione tempestiva delle procedure comporta il trasferimento della competenza al Prefetto, ma non annulla i poteri già esercitabili dal Comune. L’esecuzione coattiva resta comunque obbligatoria, e la catena procedimentale non può essere spezzata da adempimenti interni privi di natura provvedimentale.
© Riproduzione riservata
Tag:
EDILIZIA Testo Unico Edilizia Abusi edilizi DPR n. 380/2001 Ordine di demolizione

Documenti Allegati

INDICE

1
Abusi edilizi: il Consiglio di Stato sull’esecuzione coattiva dell'ordine di demolizione
2
Quadro normativo di riferimento
3
I principi espressi dalla sentenza
4
Analisi tecnica
5
Conclusioni operative
Assicurazione professionale

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026