sed edilizia espositori
systab consolidamento fondazioni

Abusi edilizi: il Consiglio di Stato sull’esecuzione coattiva dell'ordine di demolizione

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 8408/2025) conferma che la valutazione tecnico-economica della giunta comunale non è condizione di legittimità dell’esecuzione coattiva dell’ordine di demolizione.

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 12/12/2025

Conclusioni operative

Concludendo, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso e confermato la piena legittimità dell’esecuzione coattiva anche in assenza di una previa approvazione giuntale della valutazione tecnico-economica.

Una decisione che conferma alcune indicazioni concrete per chi opera nel settore:

  • L’atto giuntale non è condizione di legittimità: la sua mancanza non impedisce l’intervento.
  • L’ordine di demolizione, una volta definitivo, obbliga l’amministrazione a procedere: ogni ritardo ingiustificato espone a responsabilità e può attivare il potere sostitutivo prefettizio.
  • La fase esecutiva deve essere organizzata secondo criteri di efficienza e trasparenza, ma senza introdurre passaggi non richiesti dall’ordinamento.
  • L’inerzia degli organi politici non può neutralizzare una sanzione edilizia, perché ciò contrasterebbe con la finalità di ripristino e con i principi di legalità e tutela del territorio.

La decisione si inserisce nel percorso, ormai consolidato, volto a rafforzare l’effettività dell’azione repressiva dell’abusivismo, chiarendo che le demolizioni non sono un atto “politico”, ma un obbligo giuridico derivante direttamente dalla legge. Facile a dirsi, un po’ meno a farsi.

© Riproduzione riservata
Tag:
EDILIZIA Testo Unico Edilizia Abusi edilizi DPR n. 380/2001 Ordine di demolizione

Documenti Allegati

INDICE

1
Abusi edilizi: il Consiglio di Stato sull’esecuzione coattiva dell'ordine di demolizione
2
Quadro normativo di riferimento
3
I principi espressi dalla sentenza
4
Analisi tecnica
5
Conclusioni operative
sed edilizia espositori

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026