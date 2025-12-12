Abusi edilizi: il Consiglio di Stato sull’esecuzione coattiva dell'ordine di demolizione
Il Consiglio di Stato (sentenza n. 8408/2025) conferma che la valutazione tecnico-economica della giunta comunale non è condizione di legittimità dell’esecuzione coattiva dell’ordine di demolizione.
Conclusioni operative
Concludendo, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso e confermato la piena legittimità dell’esecuzione coattiva anche in assenza di una previa approvazione giuntale della valutazione tecnico-economica.
Una decisione che conferma alcune indicazioni concrete per chi opera nel settore:
- L’atto giuntale non è condizione di legittimità: la sua mancanza non impedisce l’intervento.
- L’ordine di demolizione, una volta definitivo, obbliga l’amministrazione a procedere: ogni ritardo ingiustificato espone a responsabilità e può attivare il potere sostitutivo prefettizio.
- La fase esecutiva deve essere organizzata secondo criteri di efficienza e trasparenza, ma senza introdurre passaggi non richiesti dall’ordinamento.
- L’inerzia degli organi politici non può neutralizzare una sanzione edilizia, perché ciò contrasterebbe con la finalità di ripristino e con i principi di legalità e tutela del territorio.
La decisione si inserisce nel percorso, ormai consolidato, volto a rafforzare l’effettività dell’azione repressiva dell’abusivismo, chiarendo che le demolizioni non sono un atto “politico”, ma un obbligo giuridico derivante direttamente dalla legge. Facile a dirsi, un po’ meno a farsi.
Documenti AllegatiSentenza Consiglio di Stato 30 ottobre 2025, n. 8408
