Demolizione e ricostruzione: quando non è “nuova costruzione”

Quando un manufatto preesistente viene demolito e ricostruito a distanza di tempo, l’intervento perde automaticamente la qualifica di ristrutturazione edilizia? E fino a che punto minime variazioni di sagoma, sedime o dimensioni possono ancora rientrare nell’ambito dell’art. 3 del Testo Unico Edilizia?

Sono domande che sottolineano come il confine tra ristrutturazione edilizia e nuova costruzione possa non essere perfettamente definito, soprattutto quando l’intervento riguarda manufatti risalenti nel tempo, spesso privi di titoli edilizi perché realizzati in epoca antecedente all’obbligo generalizzato di licenza.

In questi casi, l’attenzione dell’amministrazione tende a concentrarsi su due elementi ricorrenti: da un lato, la demolizione integrale del preesistente, letta come causa automatica di “estinzione” della volumetria; dall’altro, la mancanza di una ricostruzione immediata, ritenuta indice di una rottura della continuità edilizia e, quindi, di una nuova edificazione.

È un’impostazione che, nonostante l’evoluzione normativa dell’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001, continua a emergere con una certa frequenza nei dinieghi di sanatoria e negli ordini di demolizione, alimentando una lettura ancora formalistica della ristrutturazione “ricostruttiva”.

La sentenza del Consiglio di Stato 21 gennaio 2026, n. 499 si inserisce esattamente in questo scenario, offrendo un chiarimento di sistema su tempo, continuità e preesistenza, e fornendo indicazioni operative di grande rilievo per tecnici e amministrazioni.

Demolizione e ricostruzione tra ristrutturazione edilizia e nuova costruzione

La controversia trae origine da una istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata per un piccolo manufatto prefabbricato in legno, realizzato su un terreno di proprietà privata previa predisposizione di una base in cemento.

Secondo i proprietari, l’opera non costituiva una nuova edificazione, ma la ricostruzione di un manufatto preesistente, collocato nella medesima area e risalente a epoca antecedente al 1967.

Nell’istanza veniva infatti rappresentato che sul fondo era presente, da diversi decenni, una baracca in legno, poi rimossa a causa del degrado strutturale, e sostituita con una nuova casetta prefabbricata di dimensioni contenute. Proprio su questa ricostruzione si è innestato il contrasto con l’amministrazione.

Il Comune, all’esito dell’istruttoria, ha negato la sanatoria ritenendo che l’intervento dovesse essere qualificato come nuova costruzione, in quanto:

dalle ortofoto disponibili non risultava continuità visiva tra il manufatto originario e quello ricostruito;

l’area, in un determinato periodo, appariva libera da costruzioni;

il nuovo edificio presentava una diversa collocazione e dimensione rispetto a quello preesistente.

Su tali presupposti, l’amministrazione ha escluso la riconducibilità dell’opera alla ristrutturazione edilizia e ha conseguentemente adottato anche l’ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.

I proprietari hanno impugnato i provvedimenti sostenendo, in sintesi, che:

la costruzione originaria era stata realizzata in epoca in cui non era richiesto alcun titolo edilizio;

la demolizione del vecchio manufatto non aveva comportato l’estinzione della volumetria legittima;

la ricostruzione, pur non immediatamente successiva, doveva essere inquadrata come demolizione e ricostruzione di edificio esistente, con modifiche minime e tecnicamente giustificabili.

In primo grado, il TAR ha ritenuto non sufficientemente provata la continuità tra i due manufatti, valorizzando in particolare:

l’intervallo temporale tra demolizione e ricostruzione;

l’apparente “liberazione” dell’area per un periodo non trascurabile;

l’assenza, a suo avviso, di una relazione edilizia tale da escludere la nuova costruzione.

Ne è derivato l’appello al Consiglio di Stato, che si è pronunciato sul corretto inquadramento giuridico dell’intervento alla luce dell’evoluzione normativa in materia di ristrutturazione edilizia.

Quadro normativo di riferimento

Il nodo centrale della controversia ruota attorno alla qualificazione dell’intervento di demolizione e ricostruzione alla luce dell’art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001, norma che nel tempo ha subito un’evoluzione profonda e non sempre pienamente metabolizzata nella prassi amministrativa.

Nella formulazione originaria del Testo Unico Edilizia, la ristrutturazione edilizia ricomprendeva gli interventi di demolizione e successiva ricostruzione a parità di sagoma e volumetria, configurando un modello fortemente ancorato alla continuità fisica e formale del manufatto. In tale impostazione, la demolizione totale dell’edificio e l’assenza di una ricostruzione immediata venivano spesso lette come elementi incompatibili con la ristrutturazione.

Un primo significativo ampliamento è intervenuto con il d.lgs. n. 301/2002 e, soprattutto, con il d.l. n. 69/2013, che ha esteso la nozione di ristrutturazione anche agli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti, purché fosse possibile accertarne la preesistente consistenza. Con questa modifica, il legislatore ha iniziato a superare l’idea di una necessaria contestualità temporale tra demolizione e ricostruzione, spostando l’attenzione dal “quando” al “che cosa” viene ricostruito.

Il passaggio decisivo si è avuto, però, con il d.l. n. 76/2020, che ha ulteriormente riscritto l’art. 3, includendo nella ristrutturazione edilizia anche gli interventi di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, introducendo una nozione molto più ampia e funzionale dell’istituto, purché l’intervento non dia luogo a un nuovo carico urbanistico non consentito dagli strumenti vigenti.

In questo scenario, il legislatore ha chiaramente distinto la ristrutturazione dalla nuova costruzione non in base a criteri meramente formali, ma alla persistenza della volumetria legittima e alla possibilità di ricondurre l’intervento a un organismo edilizio preesistente, anche se non più materialmente presente.

Resta ferma, naturalmente, la necessità che la preesistenza dell’edificio sia dimostrabile attraverso elementi oggettivi e verificabili, ma viene meno l’automatismo secondo cui la demolizione o l’intervallo temporale tra le fasi dell’intervento comportino, di per sé, la perdita della qualificazione come ristrutturazione.

L'analisi del Consiglio di Stato

Il cuore della decisione del Consiglio di Stato sta nel modo in cui viene ricostruito il rapporto tra preesistenza edilizia, demolizione e ricostruzione, superando letture ancora ancorate a una nozione “rigida” di continuità.

Il Collegio muove dal presupposto per cui la preesistenza del manufatto originario risultava dimostrata, non solo attraverso elementi documentali e fotografici, ma anche sulla base delle stesse ammissioni contenute negli atti comunali. In questo senso, la questione dell’epoca di realizzazione ante 1967 non viene trattata come un mero argomento difensivo del privato, ma come un fatto già acquisito all’istruttoria.

Chiarito questo punto, il Consiglio di Stato ha spostato l’attenzione sulla soluzione di continuità temporale tra demolizione e ricostruzione. La sentenza ribadisce un principio ormai consolidato nella giurisprudenza più recente: dopo le modifiche introdotte a partire dal 2013 e, soprattutto, dal 2020, la ristrutturazione edilizia “ricostruttiva” non richiede più che le due fasi dell’intervento siano contestuali o immediatamente successive.

La continuità, in altri termini, non è più un dato cronologico, ma un dato sostanziale. Ciò che rileva è la possibilità di ricostruire l’organismo edilizio facendo riferimento a una preesistente consistenza accertabile, tale da escludere la creazione di un nuovo volume urbanisticamente rilevante.

In questa prospettiva, assumono rilievo decisivo anche le modifiche apportate in sede di ricostruzione. Palazzo Spada ha valorizzato il carattere minimale delle variazioni riscontrate: uno scostamento di pochi decimetri del sedime e un lieve incremento dimensionale non vengono ritenuti sufficienti a spezzare il legame con il manufatto originario. L’intervento resta, quindi, riconducibile all’alveo della ristrutturazione edilizia, così come oggi configurata dall’art. 3 del Testo Unico.

Particolarmente significativa è poi la presa di distanza da un’impostazione istruttoria che tende a qualificare come “area libera” qualsiasi lotto che, in un determinato fotogramma aereo, risulti momentaneamente privo di edifici. Questo perché l’analisi delle ortofoto deve essere letta in modo dinamico e contestualizzato, evitando valutazioni atomistiche e astratte rispetto alla storia edilizia del sito.

In definitiva, l’amministrazione ha errato nel ricondurre l’intervento alla nuova costruzione sulla base di indici formali (demolizione, tempo, lievi differenze dimensionali), senza misurarsi con la reale incidenza urbanistica dell’opera.

Conclusioni operative

L’appello è stato accolto, con annullamento del diniego di sanatoria e della conseguente ordinanza di demolizione, e l’obbligo per l’amministrazione di rinnovare l’istruttoria alla luce dei principi espressi.

Sul piano pratico, la pronuncia consegna alcuni punti fermi di grande utilità operativa:

la demolizione di un edificio preesistente non comporta automaticamente l’estinzione della volumetria ;

; la ristrutturazione edilizia è compatibile anche con una ricostruzione non immediatamente successiva , se la preesistenza è dimostrabile;

, se la preesistenza è dimostrabile; minime variazioni di sagoma, sedime o dimensioni non determinano di per sé il passaggio alla nuova costruzione;

l’istruttoria comunale deve concentrarsi sulla consistenza originaria e sul carico urbanistico, evitando automatismi fondati su criteri meramente temporali o fotografici.

Si tratta di un arresto che rafforza una lettura dell’art. 3 del d.P.R. 380/2001 sulla base dell’evoluzione della norma e che, soprattutto, richiama amministrazioni e tecnici a una qualificazione non condizionata da schemi interpretativi ormai superati.