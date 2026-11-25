È possibile demolire un manufatto e utilizzarne la volumetria in un'altra parte dell'edificio? A quali condizioni lo spostamento di un volume può rientrare nella definizione di ristrutturazione edilizia? E se l'ampliamento realizzato senza titolo abilitativo fosse compatibile con le previsioni del piano regolatore generale, sarebbe possibile evitare la demolizione?

Le modifiche apportate negli ultimi anni al Testo Unico Edilizia consentono oggi di ricondurre alla ristrutturazione edilizia interventi di demolizione e ricostruzione che modificano anche significativamente la configurazione originaria dell'edificio, interessando la sagoma, i prospetti, il sedime e, a determinate condizioni, la stessa volumetria.

Più delicata è la valutazione delle opere quando, a distanza di tempo dalla demolizione di un manufatto, la sua precedente consistenza volumetrica viene invocata per giustificare la realizzazione di un ampliamento in un'altra parte dell'edificio.

Demolizione e ricostruzione: i limiti al recupero della volumetria preesistente

È quanto accaduto nella vicenda esaminata dal Consiglio di Stato con la sentenza 24 novembre 2026, n. 8598, relativa a un ampliamento residenziale realizzato sulla terrazza di un'abitazione, per il quale i proprietari avevano invocato la possibilità di recuperare la volumetria di un manufatto precedentemente demolito.

La tesi sostenuta nel corso del giudizio era che l'intervento dovesse essere valutato tenendo conto della volumetria già presente sull'immobile e che dalla demolizione del manufatto originario fosse derivata una sorta di “rendita volumetrica” utilizzabile in un'altra parte dell'edificio.

I giudici di Palazzo Spada non hanno condiviso questa ricostruzione, confermando la legittimità del provvedimento demolitorio e richiamando un precedente giurisprudenziale sul rapporto tra contestualità temporale delle opere e neutralità dell'intervento edilizio.

Il caso: dal bagno sulla terrazza all'ampliamento abusivo dell'abitazione

Il contenzioso riguarda un'abitazione distribuita su due livelli, per la quale nel 1997 era stata rilasciata una concessione in sanatoria con destinazione d'uso residenziale e che, negli anni successivi, era stata interessata da ulteriori trasformazioni in assenza di titolo abilitativo.

Nel febbraio del 2019 il Comune aveva disposto la demolizione delle opere abusive, tra le quali figuravano, oltre a una diversa distribuzione degli spazi interni, la demolizione di un bagno situato sulla terrazza, la realizzazione di un nuovo vano residenziale e l'allargamento del relativo accesso.

Il nuovo ambiente, delle dimensioni di 4,80 × 4,80 metri e con altezza variabile tra 2,20 e 2,70 metri, era stato realizzato con murature perimetrali, copertura in lamiera metallica coibentata, controsoffitto in cartongesso e infissi in alluminio e vetrocamera, poggiati direttamente sul parapetto della terrazza. Anche la porta di accesso al bagno demolito era stata trasformata in una finestra del nuovo bagno.

Nel respingere il ricorso, il TAR aveva rilevato come dalla demolizione del precedente bagno esterno e dalla ricostruzione su un altro lato del fabbricato, con dimensioni superiori, fosse derivato un incremento della volumetria residenziale utile pari a circa 38,47 metri cubi, riconosciuto dalla stessa parte privata.

Secondo i proprietari, invece, il Comune e il giudice di primo grado non avrebbero adeguatamente considerato la natura delle opere, attraverso le quali era stata resa più funzionale l'abitazione mediante una diversa distribuzione degli spazi esistenti e lo spostamento di un volume da un lato all'altro della terrazza, con un incremento comunque inferiore al 20% della volumetria complessiva dell'immobile.

Con l'appello era stata contestata anche l'applicabilità dell'art. 10, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), sia nella formulazione vigente all'epoca dell'adozione del provvedimento comunale sia alla luce delle successive modifiche normative. I proprietari avevano inoltre richiamato le possibilità di ampliamento consentite dal piano regolatore generale e le disposizioni introdotte dal Decreto-Legge n. 69/2024 (Salva Casa), sostenendo che l'intervento interessasse un'area priva di particolare interesse paesaggistico e architettonico e che non emergesse uno specifico interesse dell'amministrazione alla rimozione delle opere.

Ristrutturazione edilizia, modifica dei prospetti e permesso di costruire

Nella lettura della sentenza va tenuta presente la data del provvedimento impugnato, risalente al 2019 e precedente alle modifiche apportate dal Decreto-Legge n. 76/2020, convertito dalla Legge n. 120/2020, agli artt. 3 e 10 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

L'attuale formulazione dell'art. 3, comma 1, lettera d), comprende nella definizione di ristrutturazione edilizia anche gli interventi di demolizione e ricostruzione con sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche differenti rispetto all'edificio preesistente, fatte salve le limitazioni previste dalla stessa disposizione. Nell'ambito di questi interventi sono ammessi anche incrementi di volumetria, ma soltanto nei casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali.

È cambiata anche la disciplina delle cosiddette ristrutturazioni edilizie pesanti, individuate dall'art. 10, comma 1, lettera c), per la cui realizzazione è richiesto il permesso di costruire o, in alternativa, la SCIA di cui all'art. 23 del Testo Unico Edilizia.

Nella formulazione vigente nel 2019, tra gli interventi subordinati al permesso di costruire rientravano quelli di ristrutturazione edilizia che portavano a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e comportavano modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti. Con il Decreto-Legge n. 76/2020 è venuto meno il riferimento generalizzato alla modifica dei prospetti, che continua tuttavia a essere contemplato dalla disposizione per determinate fattispecie riguardanti immobili sottoposti a tutela.

A questa tipologia di interventi è collegata la disciplina sanzionatoria contenuta nell'art. 33 del d.P.R. n. 380/2001, anch'esso richiamato nel ricorso originario, che prevede la rimozione o la demolizione delle opere eseguite in assenza di permesso di costruire o in totale difformità da esso, disciplinando anche le condizioni alle quali è possibile sostituire il ripristino con una sanzione pecuniaria.

Il Consiglio di Stato non si è soffermato sulla successione delle norme nel tempo né sull'inquadramento delle opere all'interno delle singole fattispecie sanzionatorie, ma ha fondato la decisione sulle caratteristiche dell'intervento descritte nel provvedimento comunale, dalle quali emergevano un incremento della volumetria, una diversa distribuzione degli ambienti interni e una variazione dei prospetti.

La modifica dei prospetti, dunque, rappresentava uno degli elementi attraverso i quali i giudici hanno valutato la trasformazione complessiva dell'immobile. Sarebbe improprio ricavare dalla sentenza un principio generale secondo cui qualsiasi modifica prospettica richiede, anche nell'attuale quadro normativo, il permesso di costruire e, in sua assenza, la demolizione delle opere.

Recupero della volumetria demolita: il requisito della contestualità temporale

Nel valutare la possibilità di compensare la volumetria del nuovo ambiente residenziale con quella del bagno demolito, Palazzo Spada ha richiamato un principio già espresso con la sentenza 4 novembre 2025, n. 8542, secondo cui deve essere esclusa la neutralità dell'intervento edilizio quando manca la contestualità temporale e le opere alterano la morfologia del sito, ferma restando la necessità di darne preventiva comunicazione al Comune.

I giudici hanno quindi escluso che dal manufatto precedentemente abbattuto potesse derivare quella “rendita volumetrica” che i proprietari avevano invocato per giustificare la realizzazione del nuovo vano residenziale.

La possibilità di modificare la collocazione dei volumi attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, oggi riconosciuta entro determinati limiti dal Testo Unico Edilizia, non può essere confusa con la possibilità di disporre liberamente della volumetria che l'immobile possedeva prima della sua trasformazione.

Anche quando sia dimostrata la legittimità del manufatto originario, la sua demolizione non genera automaticamente un credito volumetrico da utilizzare per ampliare altri ambienti dell'edificio. La legittimità della nuova configurazione dipende dalla qualificazione complessiva dell'intervento, dalle trasformazioni ammesse dalla disciplina urbanistica e dal rispetto del relativo regime abilitativo.

È altrettanto importante non attribuire alla contestualità temporale un significato più ampio rispetto a quello che emerge dalla sentenza. Lo stesso art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380/2001 comprende nella ristrutturazione edilizia gli interventi di ripristino di edifici o parti di essi eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

La ricostruzione di un edificio demolito in passato può quindi rientrare nella ristrutturazione edilizia, anche quando tra le due operazioni sia trascorso un intervallo di tempo significativo, nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla normativa.

Ben diversa è la situazione nella quale la volumetria di un manufatto ormai demolito viene utilizzata a posteriori per sostenere la neutralità edilizia di un ampliamento realizzato senza titolo, in una posizione differente e con caratteristiche dimensionali e prospettiche diverse da quelle originarie, come avvenuto nella vicenda esaminata dal Consiglio di Stato.

Ampliamento volumetrico inferiore al 20%: serve il permesso di costruire?

Tra gli argomenti utilizzati dalla parte privata figurava anche la circostanza che l'aumento volumetrico fosse inferiore al 20% del volume complessivo dell'immobile, una percentuale sulla quale il Consiglio di Stato non si è soffermato autonomamente, ma che merita un approfondimento per evitare equivoci sulla qualificazione degli ampliamenti edilizi.

L'art. 3, comma 1, lettera e.1), del d.P.R. n. 380/2001 comprende tra gli interventi di nuova costruzione anche gli ampliamenti degli edifici esistenti all'esterno della sagoma, facendo salve, per gli interventi pertinenziali, le disposizioni della successiva lettera e.6).

Quest'ultima qualifica come nuova costruzione gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, considerano tali oppure che comportano la realizzazione di un volume superiore al 20% di quello dell'edificio principale.

Il riferimento percentuale opera quindi nell'ambito di una specifica categoria di interventi, quella delle pertinenze urbanistico-edilizie, e non rappresenta un margine entro il quale è consentito ampliare un edificio senza titolo abilitativo. Anche un incremento volumetrico di dimensioni contenute può infatti richiedere il permesso di costruire, in funzione delle caratteristiche dell'opera e della categoria di intervento alla quale appartiene.

La soglia del 20% non va neppure confusa con le percentuali previste dall'art. 34-bis del Testo Unico Edilizia in materia di tolleranze costruttive, che operano secondo presupposti completamente differenti e non costituiscono una generale possibilità di realizzare nuovi volumi in assenza di titolo.

Nella vicenda esaminata, del resto, le opere avevano determinato la realizzazione di un nuovo ambiente direttamente utilizzabile a fini abitativi, integrato nell'unità immobiliare e dal quale era derivato un aumento della volumetria residenziale utile.

Salva Casa: si può sanare un ampliamento abusivo dopo l'ordine di demolizione?

Per contestare il provvedimento demolitorio, i proprietari avevano sostenuto che l'ampliamento potesse essere ammesso dalle previsioni del piano regolatore generale, richiamando anche le possibilità di regolarizzazione introdotte dal Salva Casa.

Già il TAR ha rilevato come non risultasse agli atti del giudizio la prova della presentazione, nei termini di legge, di un'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, mentre il Consiglio di Stato ha escluso che la potenziale applicabilità del piano regolatore e delle nuove disposizioni potesse avere effetti sul provvedimento impugnato, non essendo stata documentata alcuna iniziativa in tal senso.

La disponibilità di una capacità edificatoria residua, secondo gli indici previsti dal piano regolatore, può rappresentare uno dei presupposti per la regolarizzazione di un ampliamento già realizzato, ma la conformità allo strumento urbanistico, da sola, non soddisfa tutte le condizioni richieste per il rilascio di un titolo in sanatoria.

Dopo le modifiche apportate dal Decreto-Legge n. 69/2024, convertito dalla Legge n. 105/2024, per gli interventi in assenza di titolo o in totale difformità riconducibili alle fattispecie disciplinate dall'art. 36 del Testo Unico Edilizia continua a essere richiesta la doppia conformità urbanistica ed edilizia, sia al momento della realizzazione dell'intervento sia al momento della presentazione della domanda.

Per le parziali difformità, le variazioni essenziali e gli interventi riguardanti la SCIA individuati dall'art. 36-bis è invece richiesta la conformità alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda e ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione dell'intervento.

L'accesso alle procedure di regolarizzazione dipende quindi dalla qualificazione dell'abuso, dalle condizioni previste dalla singola disposizione e dai termini entro i quali può essere presentata la relativa istanza.

Il Consiglio di Stato, pur non esaminando nel merito la possibilità di sanare le opere attraverso l'una o l'altra procedura, ha escluso che il semplice richiamo alle possibilità offerte dal piano regolatore e dal Salva Casa, in assenza di iniziative documentate da parte dei proprietari, potesse costituire una ragione per annullare il provvedimento comunale.

Conclusioni: quando la disponibilità di volumetria non esclude l'abuso edilizio

L'appello è stato pertanto respinto, con conferma della decisione del TAR. Quando un immobile è stato interessato nel corso degli anni da demolizioni parziali, ampliamenti e modifiche nella distribuzione degli ambienti, il confronto tra la volumetria assentita e quella rilevata può restituire un quadro soltanto parziale della sua regolarità urbanistico-edilizia.

La ricostruzione dello stato legittimo, ai sensi dell'art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001, passa anche attraverso l'esame delle trasformazioni che hanno portato alla configurazione attuale dell'edificio e dei titoli che le hanno legittimate. Nel caso di immobili già interessati da un condono edilizio, come quello oggetto della sentenza, particolare attenzione va riservata alla consistenza delle opere effettivamente sanate, perché è anche da quella configurazione che devono essere valutate le successive trasformazioni.

Un edificio può conservare la stessa volumetria complessiva pur presentando difformità derivanti da una diversa collocazione dei volumi, così come può disporre di una capacità edificatoria residua e presentare, contemporaneamente, ampliamenti abusivi. La disponibilità di ulteriori possibilità edificatorie appartiene infatti al piano delle trasformazioni ammesse dalla disciplina urbanistica, mentre lo stato legittimo attiene alla configurazione dell'immobile riconosciuta dall'ordinamento.

Neppure le semplificazioni introdotte negli ultimi anni, comprese quelle del Salva Casa, hanno fatto venir meno questa distinzione, pur consentendo interventi e percorsi di regolarizzazione del patrimonio edilizio esistente che in precedenza non erano ammessi.

Il limite di un ragionamento fondato esclusivamente sul bilancio tra metri cubi demoliti e metri cubi costruiti sta nel considerare la volumetria come una quantità indipendente dall'edificio al quale appartiene, dimenticando che la disciplina urbanistico-edilizia governa anche la sua collocazione, la destinazione degli ambienti, il rapporto con gli spazi circostanti e le modalità attraverso le quali è avvenuta la trasformazione.

Si può avere, in altre parole, la possibilità urbanistica di costruire altri metri cubi e avere comunque l'obbligo di demolire quelli già costruiti abusivamente. Perché la possibilità di realizzare un intervento edilizio, anche quando prevista dalla legge o dal piano regolatore, non equivale alla legittimità dell'intervento che è stato realizzato.

Demolizione e ricostruzione, recupero della volumetria e sanatoria: le FAQ

Si può recuperare la volumetria di un bagno demolito?

La volumetria di un manufatto legittimamente esistente può essere recuperata nell'ambito degli interventi ammessi dalla disciplina urbanistico-edilizia. La sua demolizione, tuttavia, non genera automaticamente un credito volumetrico utilizzabile per ampliare altri ambienti dell'edificio.

Demolizione e ricostruzione devono essere contestuali?

Non necessariamente. L'art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380/2001 comprende nella ristrutturazione edilizia anche il ripristino di edifici o parti di essi precedentemente demoliti, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza e siano rispettate le ulteriori condizioni previste dalla normativa.

Si può ampliare un'abitazione del 20% senza permesso di costruire?

No. La soglia del 20% prevista dall'art. 3, comma 1, lettera e.6), del Testo Unico Edilizia riguarda la qualificazione degli interventi pertinenziali e non costituisce una franchigia volumetrica che consente di ampliare un'abitazione senza titolo abilitativo.

La modifica dei prospetti richiede sempre il permesso di costruire?

No. Con le modifiche introdotte dal Decreto-Legge n. 76/2020 è venuto meno il riferimento generalizzato alla modifica dei prospetti nell'art. 10, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380/2001. Il titolo abilitativo necessario dipende dalle caratteristiche complessive dell'intervento e dall'eventuale presenza di specifiche tutele.

Il Salva Casa consente di evitare la demolizione di un ampliamento abusivo?

La possibilità di sanare un ampliamento abusivo dipende dalla qualificazione dell'intervento, dalla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 36 e 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 e dal rispetto dei termini per accedere alla relativa procedura. L'astratta sanabilità delle opere, in assenza di iniziative di regolarizzazione, non costituisce di per sé una ragione di illegittimità dell'ordine di demolizione.