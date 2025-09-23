Può un rudere essere demolito, ricostruito e inquadrato come ristrutturazione edilizia? È sufficiente la presenza di resti murari per qualificare l’intervento come ripristino di un edificio preesistente, oppure occorre dimostrare con precisione la consistenza originaria del manufatto?

Demolizione e ricostruzione di un rudere: la sentenza del Consiglio di Stato

Nell’attesa che una opportuna riforma del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) possa opportunamente suddividere (bene) gli interventi di nuova costruzione da quelli di recupero del patrimonio edilizio esistente, bisogna fare i conti con l’attuale normativa edilizia, spesso carente proprio nei concetti basilari. Tra queste carenze, l’art. 3, comma 1, lettera d) (definizione di ristrutturazione edilizia) è stato ripetutamente modificato nel corso degli anni soprattutto per quel che riguarda gli interventi di demolizione e ricostruzione ovvero quelli probabilmente più delicati di “sostituzione edilizia”.

A chiarire alcuni lati oscuri di questa definizione ci ha pensato la giustizia amministrativa con un fiume di sentenze che hanno messo dei punti fermi (o quasi). Tra queste la recentissima sentenza n. 7081 del 19 agosto 2025 mediante la quale il Consiglio di Stato si è soffermato sulla demolizione e ricostruzione di immobili crollati o demoliti, sui quali è ormai pacifico debba essere accertata la preesistente consistenza.

La vicenda e il nodo interpretativo

Nel caso di specie, la controversia prende le mosse da un’istanza di permesso di costruire presentata per un intervento edilizio di ristrutturazione e ricostruzione di un antico edificio diruto. Istanza respinta dal Comune sull’assunto che le strutture residue non potessero qualificarsi come un rudere, bensì come semplici mura di recinzione realizzate per proteggere gli agrumeti dal vento. In questa prospettiva, non vi sarebbe stato un edificio da ripristinare, ma soltanto opere accessorie prive di autonoma consistenza edilizia.

Di parere contrario il Tribunale Amministrativo Regionale di primo grado, che ha dato ragione al ricorrente ritenendo vi fossero i presupposti per un intervento di demolizione e ricostruzione. Secondo i giudici di primo grado, infatti, le mura del manufatto esistente raggiungevano i 7 metri di altezza e la presenza dei contrafforti interni portava alla conclusione che “può e deve ragionevolmente presumersi di essere in presenza di mura perimetrali di un antico edificio”.

Da qui l’appello al Consiglio di Stato da parte del Comune che ha contestato la ricostruzione del TAR e valorizzato la tesi secondo la quale:

la realizzazione di mura di recinzione è prassi nel Salento, per difendere gli agrumeti dal vento;

la realizzazione di “contrafforti” interni costituisce una diffusa tecnica costruttiva qualora l’altezza del muro superi i due metri.

Decisivo, in questa fase, è stato il lavoro del verificatore nominato in giudizio, incaricato di stabilire se i manufatti avessero natura edilizia o fossero invece pertinenze agricole. La relazione tecnica del verificatore ha fornito al Collegio elementi essenziali per dirimere la controversia.