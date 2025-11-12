Negli ultimi dieci anni la nozione di ristrutturazione edilizia ha subito un’evoluzione profonda, passando da un concetto rigidamente ancorato alla fedeltà del manufatto preesistente a una categoria più ampia, capace di includere anche interventi di sostituzione edilizia e ricostruzione non identica.

Parallelamente, l’uso della SCIA come titolo abilitativo ha rappresentato uno dei principali strumenti di semplificazione amministrativa, ma anche una delle maggiori fonti di contenzioso, specie nei casi in cui l’attività edilizia si intrecci con vincoli paesaggistici o mutamenti di destinazione d’uso.

L’interazione tra queste due dimensioni ha reso necessario un continuo intervento chiarificatore della giurisprudenza amministrativa.

Nuova conferma, in questo senso, arriva dalla sentenza del Consiglio di Stato del 26 settembre 2025, n. 7563, rispondendo ad alcuni quesiti frequenti in materia: può la SCIA coprire interventi di ristrutturazione che modificano sagoma e prospetti di un fabbricato vincolato? E fino a che punto la falsa rappresentazione dei presupposti dichiarati dal tecnico incide sulla legittimità del titolo e sulla possibilità dell’Amministrazione di intervenire oltre i termini dell’autotutela?

Demolizione e ricostruzione in area vincolata: quando serve il permesso di costruire e la SCIA perde efficacia

Il caso riguardava un intervento edilizio realizzato su un’area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. n. 42/2004.

I proprietari avevano presentato una SCIA di ristrutturazione edilizia per demolire due manufatti e ricostruirli in un unico corpo di fabbrica, modificando la sagoma, i prospetti e le aperture rispetto allo stato preesistente. La SCIA, corredata da autorizzazione paesaggistica e parere sismico, era stata inizialmente accettata, consentendo l’avvio dei lavori.

Solo successivamente il Comune, accertate le difformità e la non corrispondenza tra quanto dichiarato e la reale destinazione d’uso del manufatto aveva dichiarato inefficace la SCIA e ordinato la demolizione.

Dagli atti, infatti, era emerso che il manufatto oggetto di demolizione era stato condonato per uso servizi agricoli, mentre nella relazione tecnica della SCIA era stato indicato come abitativo.

La dichiarazione infedele veva determinato l’utilizzo di un titolo abilitativo inappropriato e l’elusione del regime del permesso di costruire.

Il TAR aveva già confermato la legittimità dei provvedimenti comunali, riconoscendo la natura di nuova costruzione dell’intervento e la rilevanza della falsa dichiarazione ai fini dell’autotutela.

Una decisione confermata su tutti i fronti anche dal Consiglio di Stato, ribadendo che l’Amministrazione può dichiarare inefficace una SCIA viziata in re ipsa anche oltre i limiti temporali previsti dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.