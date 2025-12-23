È possibile portare in detrazione la quota di premio assicurativo per eventi calamitosi pagata dal condominio per la propria unità abitativa?

È una domanda che negli ultimi mesi si pone con sempre maggiore frequenza, anche alla luce della crescente diffusione delle polizze contro i rischi catastrofali stipulate a livello condominiale. Polizze spesso obbligate, talvolta imposte dal mercato assicurativo, quasi sempre gestite dall’amministratore per l’intero fabbricato.

Proprio su questo punto è intervenuta una recente risposta pubblicata su Fisco Oggi, che chiarisce se e a quali condizioni il singolo condomino possa beneficiare della detrazione IRPEF per la quota di premio assicurativo riferibile alla propria unità immobiliare.

Polizza condominiale per eventi calamitosi: il Fisco sulla detrazione del singolo

Nel caso specifico, il contribuente aveva fatto presente di non avere stipulato direttamente la polizza, ma di avere sostenuto il costo in via indiretta, attraverso il pagamento delle spese condominiali relative a una polizza assicurativa contro eventi calamitosi stipulata dal condominio per l’intero edificio.

La detrazione per i premi assicurativi contro eventi calamitosi è prevista dall’art. 15, comma 1, lett. f-bis) del TUIR, che consente di detrarre una quota delle spese sostenute per assicurare immobili a uso abitativo contro il rischio di eventi calamitosi.

La norma, nella sua formulazione, non richiede che la polizza sia stipulata direttamente dal contribuente, ma che l’onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto che beneficia della detrazione e che la spesa sia riferibile a un immobile residenziale.

Da qui il dubbio: il fatto che la polizza sia intestata al condominio e non al singolo proprietario impedisce la fruizione della detrazione? Oppure rileva, ai fini fiscali, l’effettiva imputazione della spesa alla singola unità abitativa?