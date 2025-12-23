La posizione dell’Agenzia delle Entrate

Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, le polizze a garanzia del fabbricato stipulate dal condominio rientrano tra quelle che danno diritto alla detrazione, limitatamente:

alla quota di premio riferita alla singola unità immobiliare residenziale ;

riferita alla ; alle relative pertinenze, se incluse nella copertura assicurativa.

Il fatto che la polizza copra l’intero edificio e sia intestata al condominio non è, quindi, di per sé ostativo. Ciò che conta è che il costo del premio sia riconducibile, anche per imputazione, al singolo condomino.

In altri termini, il condominio è il soggetto che stipula la polizza, ma la detrazione segue la spesa effettivamente sostenuta dal contribuente in relazione alla propria unità immobiliare.

La documentazione necessaria

Affinché la detrazione possa essere correttamente fruita, il contribuente deve essere in grado di dimostrare due elementi fondamentali: la quota di premio a lui imputabile e l’effettivo sostenimento della spesa.

A tal fine, l’Agenzia delle Entrate individua due possibili modalità alternative:

una dichiarazione dell’amministratore di condominio che attesti l’importo complessivo del premio, la quota riferita a ciascun condomino e l’avvenuto pagamento;

in alternativa, la copia della polizza assicurativa e della documentazione contabile da cui risulti chiaramente la quota di premio sostenuta con riferimento alla propria unità immobiliare.

Il Fisco richiama, inoltre, un requisito ormai centrale nel sistema delle detrazioni fiscali: la tracciabilità del pagamento.

La detrazione spetta solo se l’onere è stato sostenuto mediante versamento bancario o postale, oppure attraverso altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità dell’operazione. Anche in questo caso, la circostanza che il pagamento sia avvenuto tramite il condominio non esonera il contribuente dall’onere di dimostrare che la propria quota sia stata versata con modalità conformi.

In sintesi, la detrazione della quota di premio a carico del singolo condomino è possibile, ma solo a condizione che imputazione della spesa, modalità di pagamento e documentazione risultino pienamente coerenti con le indicazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria.