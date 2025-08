Detrazioni 65% su pannelli solari: come indicare la spesa nel 730/2025?

Anche per il periodo d’imposta 2024, i contribuenti che hanno sostenuto spese per interventi finalizzati al risparmio energetico (c.d. Ecobonus) possono fruire della detrazione IRPEF del 65%, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge n. 296/2006.

Tra gli interventi agevolabili rientra l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria, in ambito domestico, industriale e collettivo. Con un recente chiarimento pubblicato su Fisco Oggi, l’Agenzia delle Entrate ha precisato la corretta modalità di compilazione del modello 730.

Detrazioni 65% per pannelli solari termici: come indicarli in dichiarazione?

Ricordiamo che la detrazione del 65% spetta, entro un tetto massimo di 60mila euro per unità immobiliare, per le spese sostenute per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda destinata a usi domestici o industriali.

L’intervento rientra tra quelli previsti dall’art. 1, comma 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e consente l’accesso al beneficio anche quando realizzato su edifici esistenti, a condizione che:

rispetti determinati requisiti tecnici;

sia fornita tutta la documentazione richiesta;

il pagamento sia tracciabile;

si completi l'iter di trasmissione dei documenti.

Vediamo quali sono i passaggi da seguire, le eventuali agevolazioni cumulabili e come presentare in dichiarazione la spesa sostenuta.