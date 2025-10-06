Detrazioni edilizie e successioni: nuovo principio di diritto dal Fisco
L’Agenzia delle Entrate chiarisce i casi di trasferimento agli eredi delle quote residue in caso di decesso del titolare delle detrazioni, distinguendo fra diverse ipotesi
Cosa succede alle detrazioni fiscali per interventi edilizi in caso di successione? Gli eredi possono continuare a beneficiare delle quote residue se non hanno da subito la detenzione materiale e diretta dell’immobile? Oppure la mancata disponibilità nell’anno di apertura della successione comporta la perdita definitiva del beneficio?
Detrazioni edilizie: il Fisco sulle quote residue in caso di successione
A questi dubbi ha risposto l’Agenzia delle Entrate con il Principio di diritto n. 7/2025, che interviene su una questione molto frequente nella pratica edilizio-fiscale: la sorte delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio in caso di decesso del titolare.
Il Fisco interviene quindi sull'ipotesi di immobili oggetto di lavori agevolati, caduti in successione a seguito della morte del contribuente che aveva iniziato a fruire della detrazione, distinguendo tra diversi casi:
- immobili in detenzione materiale e diretta degl eredi;
- immobili concessi in comodato o locazione a terzi;
- immobili rientrati nella disponibilità degli eredi al termine della locazione o del comodato.
Documenti AllegatiPrincipio di diritto
