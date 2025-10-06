mapei istituzionale
Detrazioni edilizie e successioni: nuovo principio di diritto dal Fisco

L’Agenzia delle Entrate chiarisce i casi di trasferimento agli eredi delle quote residue in caso di decesso del titolare delle detrazioni, distinguendo fra diverse ipotesi

di Redazione tecnica - 06/10/2025

Cosa succede alle detrazioni fiscali per interventi edilizi in caso di successione? Gli eredi possono continuare a beneficiare delle quote residue se non hanno da subito la detenzione materiale e diretta dell’immobile? Oppure la mancata disponibilità nell’anno di apertura della successione comporta la perdita definitiva del beneficio?

Detrazioni edilizie: il Fisco sulle quote residue in caso di successione

A questi dubbi ha risposto l’Agenzia delle Entrate con il Principio di diritto n. 7/2025, che interviene su una questione molto frequente nella pratica edilizio-fiscale: la sorte delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio in caso di decesso del titolare.

Il Fisco interviene quindi sull'ipotesi di immobili oggetto di lavori agevolati, caduti in successione a seguito della morte del contribuente che aveva iniziato a fruire della detrazione, distinguendo tra diversi casi:

  • immobili in detenzione materiale e diretta degl eredi;
  • immobili concessi in comodato o locazione a terzi;
  • immobili rientrati nella disponibilità degli eredi al termine della locazione o del comodato.
Documenti Allegati

INDICE

1
Detrazioni edilizie e successioni: nuovo principio di diritto dal Fisco
2
I riferimenti normativi
3
Il principio di diritto
4
Conclusioni
