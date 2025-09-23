Detrazioni fiscali e ristrutturazioni edilizie: regole per il familiare convivente
L’Agenzia delle Entrate conferma il diritto alla detrazione anche in capo al familiare convivente, purché la convivenza sussista già all’avvio dei lavori e sia documentata. Focus su interventi ammessi, aliquote e successione dei benefici
Quando le spese per interventi di recupero edilizio vengono sostenute dal familiare convivente del proprietario o detentore dell’immobile, è possibile usufruire della detrazione fiscale prevista dall’art. 16-bis del TUIR?
Si tratta di un dubbio particolarmente frequente in ambito di agevolazioni fiscali sulle spese di ristrutturazione e che è oggetto di un quesito posto da un contribuente a Fisco Oggi.
Detrazione spese di recupero edilizio: quando può beneficiarne il familiare convivente?
La detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio trova fondamento nell’art. 16-bis del TUIR, che in linea generale riconosce l’agevolazione al possessore o detentore dell’immobile oggetto degli interventi. La prassi amministrativa ne ha esteso l’applicazione anche ai familiari conviventi.
Ai sensi dell’art. 5, comma 5, del TUIR, infatti, rientrano tra i familiari:
- il coniuge;
- i parenti entro il terzo grado;
- gli affini entro il secondo grado.
Gli interventi ammessi alla detrazione
Rientrano nell’agevolazione le spese sostenute per gli interventi indicati nel comma 1 dell'art. 16-bis TUIR, tra cui:
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali;
- manutenzione ordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
- ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi;
- realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- interventi finalizzati al risparmio energetico non rientranti nell’ecobonus;
- opere per la prevenzione di atti illeciti, per la cablatura, per il contenimento dell’inquinamento acustico e per la bonifica dall’amianto.
Aliquote e limiti di spesa
Attualmente, la detrazione va calcolata su un limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, ripartita in 10 rate annuali di pari importo, pari al:
- 50% delle spese sostenute in caso di abitazione principale;
- 36% nel caso non si tratti di abitazione principale.
Per il 2026 e 2027, salvo nuovi interventi normativi, le percentuali di detrazione scenderanno al 36% per le abitazioni principali e al 30% per tutte le altre unità immobiliari.
