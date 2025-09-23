mapei istituzionale
Detrazioni fiscali e ristrutturazioni edilizie: regole per il familiare convivente

L’Agenzia delle Entrate conferma il diritto alla detrazione anche in capo al familiare convivente, purché la convivenza sussista già all’avvio dei lavori e sia documentata. Focus su interventi ammessi, aliquote e successione dei benefici

di Redazione tecnica - 23/09/2025

Quando le spese per interventi di recupero edilizio vengono sostenute dal familiare convivente del proprietario o detentore dell’immobile, è possibile usufruire della detrazione fiscale prevista dall’art. 16-bis del TUIR?

Si tratta di un dubbio particolarmente frequente in ambito di agevolazioni fiscali sulle spese di ristrutturazione e che è oggetto di un quesito posto da un contribuente a Fisco Oggi.

Detrazione spese di recupero edilizio: quando può beneficiarne il familiare convivente?

La detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio trova fondamento nell’art. 16-bis del TUIR, che in linea generale riconosce l’agevolazione al possessore o detentore dell’immobile oggetto degli interventi. La prassi amministrativa ne ha esteso l’applicazione anche ai familiari conviventi.

Ai sensi dell’art. 5, comma 5, del TUIR, infatti, rientrano tra i familiari:

  • il coniuge;
  • i parenti entro il terzo grado;
  • gli affini entro il secondo grado.

Gli interventi ammessi alla detrazione

Rientrano nell’agevolazione le spese sostenute per gli interventi indicati nel comma 1 dell'art. 16-bis TUIR, tra cui:

  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali;
  • manutenzione ordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
  • ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi;
  • realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • interventi finalizzati al risparmio energetico non rientranti nell’ecobonus;
  • opere per la prevenzione di atti illeciti, per la cablatura, per il contenimento dell’inquinamento acustico e per la bonifica dall’amianto.

Aliquote e limiti di spesa

Attualmente, la detrazione va calcolata su un limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, ripartita in 10 rate annuali di pari importo, pari al:

  • 50% delle spese sostenute in caso di abitazione principale;
  • 36% nel caso non si tratti di abitazione principale.

Per il 2026 e 2027, salvo nuovi interventi normativi, le percentuali di detrazione scenderanno al 36% per le abitazioni principali e al 30% per tutte le altre unità immobiliari.

