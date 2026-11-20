Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con il Decreto direttoriale n. 293 del 5 novembre 2026, ha adottato le nuove istruzioni operative per la verifica degli obblighi di diagnosi energetica previsti dall'art. 8 del D.Lgs. n. 102/2014, disciplinando le modalità con cui ENEA dovrà controllare gli adempimenti delle grandi imprese e di quelle a forte consumo di energia elettrica e gas naturale.

Le istruzioni contenute nell'Allegato I affrontano l'intero procedimento, dall'individuazione delle imprese obbligate alla redazione delle diagnosi, fino alla trasmissione attraverso il portale Audit102 e alle verifiche sulla conformità dei documenti. Particolare attenzione viene dedicata ai requisiti tecnici delle diagnosi, alla certificazione ISO 50001, alla selezione dei siti produttivi nelle imprese multisito e agli interventi di efficientamento energetico che le imprese energivore e gasivore sono tenute a realizzare.

Il decreto affida inoltre a ENEA l'adozione delle Linee Guida sui requisiti tecnici per l'elaborazione delle diagnosi energetiche, che dovranno sviluppare le indicazioni ministeriali anche per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi e le metodologie di campionamento dei siti produttivi.

Diagnosi energetica obbligatoria: quali imprese sono interessate

L'Allegato I individua tre categorie di imprese soggette agli obblighi di diagnosi energetica: le grandi imprese, quelle a forte consumo di energia elettrica, comunemente definite energivore, e le imprese a forte consumo di gas naturale, o gasivore, che accedono alle relative agevolazioni.

Per le grandi imprese, il decreto fa riferimento ai parametri dimensionali ed economici previsti dalla disciplina europea, considerando obbligate quelle che occupano almeno 250 dipendenti e presentano un fatturato superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro. La condizione di grande impresa deve essersi verificata nei due esercizi consecutivi precedenti all'anno in cui sorge l'obbligo, secondo i criteri della Raccomandazione 2003/361/CE.

Sono escluse dall'obbligo di redigere e presentare la diagnosi le grandi imprese che, nell'anno precedente, abbiano registrato consumi energetici complessivi inferiori a 50 tonnellate equivalenti di petrolio (tep). Qualora non dispongano già di una diagnosi valida, queste imprese devono comunque trasmettere annualmente a ENEA una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, attestando i consumi risultanti dalle fatture energetiche, dai dati dei distributori e dall'energia autoprodotta e autoconsumata.

Per le imprese energivore, iscritte nell'elenco annuale istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), la diagnosi energetica in corso di validità costituisce un requisito per accedere alle agevolazioni previste dall'art. 3 del D.L. n. 131/2023, convertito dalla Legge n. 169/2023. Il documento deve essere disponibile al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione e trasmesso tempestivamente a ENEA attraverso il portale Audit102.

Anche per le imprese gasivore, iscritte nel relativo elenco CSEA, il possesso di una diagnosi valida e la sua trasmissione a ENEA sono richiesti ai fini dell'accesso alle agevolazioni disciplinate dal D.M. n. 541 del 21 dicembre 2021.

Scadenze delle diagnosi energetiche: il termine del 22 dicembre

Il paragrafo 4 dell'Allegato I stabilisce che le imprese soggette all'obbligo nell'anno di riferimento devono redigere la diagnosi entro il medesimo anno e trasmetterla a ENEA, mediante caricamento sul portale Audit102, entro il 22 dicembre.

La diagnosi ha una validità di quattro anni dalla data di redazione, che viene attestata dalla firma digitale apposta dal professionista incaricato. Le diagnosi successive alla prima devono pertanto essere predisposte entro quattro anni dalla precedente, tenendo distinta questa scadenza dal termine annuale previsto per la trasmissione.

Per le imprese energivore e gasivore, la programmazione degli adempimenti deve inoltre tenere conto delle tempistiche di accesso alle agevolazioni, dal momento che la diagnosi deve essere già disponibile prima della presentazione dell'istanza di iscrizione negli elenchi CSEA, salvo che l'impresa possieda un rapporto ancora valido.

Chi può redigere la diagnosi energetica e quali requisiti deve rispettare

La diagnosi deve essere redatta da una società di servizi energetici (ESCO) oppure da un esperto in gestione dell'energia (EGE), certificati da organismi accreditati alla data di redazione del documento.

Il rapporto deve rispettare i requisiti dell'Allegato 2 del D.Lgs. n. 102/2014, tenendo conto delle norme tecniche UNI CEI EN 16247/2022 e delle Linee Guida ENEA, ed essere firmato digitalmente sia dal soggetto certificato che lo ha predisposto sia dal legale rappresentante dell'impresa, quest'ultimo per presa visione.

La trasmissione avviene attraverso il portale Audit102, unitamente alla documentazione relativa alla rendicontazione dei consumi energetici secondo il modello predisposto dall'Agenzia.

Le istruzioni richiedono che la diagnosi sia sviluppata utilizzando dati aggiornati, misurati e tracciabili, raccolti attraverso un monitoraggio rappresentativo delle condizioni di esercizio. Il periodo di osservazione non deve essere inferiore a dodici mesi, salvo che sia possibile dimostrare, secondo i criteri tecnici individuati da ENEA, che un intervallo più breve consenta comunque di rappresentare i consumi annuali.

L'anno di riferimento coincide con quello precedente alla redazione della diagnosi, mentre l'analisi deve comprendere, quando disponibili, anche i consumi dei tre anni antecedenti. Devono essere considerate tutte le fonti energetiche utilizzate nel sito, compresa l'energia autoprodotta e autoconsumata, con informazioni specifiche sugli eventuali impianti di cogenerazione, trigenerazione e produzione da fonti rinnovabili.

Per l'energia elettrica è richiesta anche l'analisi dei profili di carico, attraverso i quali ricostruire l'andamento degli assorbimenti di potenza e individuare eventuali variazioni periodiche o stagionali.

Diagnosi energetica: modello dei consumi, monitoraggio e indici IPE

Il paragrafo 6 dell'Allegato I disciplina la costruzione del modello energetico, attraverso il quale devono essere rappresentati i consumi dei principali processi produttivi e delle attività svolte nel sito.

Il decreto considera significativo il vettore energetico il cui consumo rappresenta almeno il 10% del totale, precisando che la somma dei consumi dei vettori esclusi non può comunque superare il 10% del consumo complessivo. Non possono quindi essere eliminati automaticamente dall'analisi tutti i vettori che, singolarmente, rimangono sotto la soglia, qualora la loro somma superi il limite consentito.

Il modello deve ripartire i consumi tra attività principali, servizi ausiliari e servizi generali, individuando per ciascun vettore significativo i processi che lo utilizzano. Il piano di monitoraggio deve rispettare lo stesso limite complessivo del 10% per i vettori esclusi e garantire una copertura adeguata delle diverse macroaree funzionali, secondo le percentuali individuate dalle Linee Guida ENEA e dai documenti tecnici settoriali.

La valutazione delle prestazioni energetiche deve comprendere anche la determinazione degli Indici di Prestazione Energetica (IPE), generali e specifici, e il loro confronto con gli indicatori di riferimento disponibili (IPErif), utilizzando la documentazione ENEA, i documenti europei sulle migliori tecniche disponibili e altre fonti tecniche attendibili.

Il confronto deve riguardare processi omogenei, utilizzare le stesse unità di misura e riferirsi a condizioni operative comparabili, eventualmente attraverso una normalizzazione preliminare. Quando non siano disponibili indicatori di riferimento, il professionista deve documentare le fonti consultate, mentre per le imprese multisito è ammesso, a determinate condizioni, il ricorso a indicatori interni riferiti a strutture analoghe.

Certificazione ISO 50001 e diagnosi energetica: quando resta l'obbligo

Il rapporto tra certificazione ISO 50001 e diagnosi energetica viene affrontato distinguendo gli adempimenti delle grandi imprese da quelli delle imprese energivore e gasivore.

Le grandi imprese che adottano un sistema di gestione dell'energia certificato ISO 50001 devono trasmettere a ENEA il certificato in corso di validità, una diagnosi energetica predisposta nell'ambito del sistema di gestione e conforme all'Allegato 2 del D.Lgs. n. 102/2014, la rendicontazione dei consumi e, qualora operino attraverso più siti, la relativa documentazione di clusterizzazione.

Per le imprese energivore e gasivore, la certificazione non elimina l'obbligo di disporre di una diagnosi energetica valida, che può essere elaborata nell'ambito del sistema ISO 50001 ma deve comunque rispettare i requisiti previsti dalla normativa ed essere trasmessa a ENEA.

Quando il perimetro della certificazione comprende soltanto una parte dei siti produttivi, quelli esterni devono essere considerati ai fini della diagnosi secondo le regole applicabili alle imprese non certificate, pur potendo utilizzare la metodologia di clusterizzazione sull'intero insieme dei siti aziendali.

Se tutti i siti selezionati attraverso il campionamento ricadono nel perimetro ISO 50001, non è necessario effettuare ulteriori diagnosi, fermo restando il rispetto degli adempimenti documentali previsti per la categoria di appartenenza.

Diagnosi energetiche nelle imprese multisito: regole per la clusterizzazione

Per le imprese che operano attraverso più stabilimenti o sedi produttive, il decreto consente di effettuare le diagnosi su un numero di siti proporzionato e rappresentativo dei consumi complessivi, attraverso una metodologia di campionamento denominata clusterizzazione.

La selezione deve consentire di ricostruire la prestazione energetica dell'impresa e individuare le principali opportunità di miglioramento, tenendo conto della distribuzione dei consumi tra i diversi siti.

Al momento della trasmissione a ENEA, l'impresa deve elencare tutti i siti produttivi, riportando i consumi annuali dei singoli vettori energetici, indicando quelli sottoposti a diagnosi e motivando le scelte effettuate.

I piani di clusterizzazione vengono compilati direttamente sul portale Audit102 e non richiedono una preventiva validazione da parte di ENEA, che potrà comunque verificarne la correttezza nell'ambito dei controlli successivi.

Per le imprese energivore e gasivore multisito, il campionamento deve essere riferito alla partita IVA dell'impresa, considerando tutti i siti ad essa riconducibili.

Le istruzioni disciplinano anche alcune situazioni particolari, tra cui i siti temporanei destinati ad attività di durata prevista almeno quadriennale e le imprese che gestiscono servizi di trasporto o sistemi di rete, come acquedotti e oleodotti, per i quali è ammessa, alle condizioni indicate nel decreto, la possibilità di considerare le attività come un unico sito virtuale.

Imprese energivore e gasivore: obbligo di interventi e condizionalità green

La diagnosi deve individuare gli interventi capaci di migliorare le prestazioni energetiche del sito, riportando per ciascuno la descrizione tecnica, i costi di investimento comprensivi delle spese accessorie e di progettazione, i risparmi attesi e una valutazione economica sviluppata attraverso parametri quali il tempo di ritorno semplice, il Valore Attuale Netto (VAN) o il Tasso Interno di Rendimento (TIR).

Il rapporto deve inoltre valutare le opportunità legate alla produzione di energia da fonti rinnovabili e, quando siano presenti impianti di cogenerazione ad alto rendimento o reti di teleriscaldamento entro un chilometro dal sito, comprendere un'analisi tecnica, economica e ambientale delle possibilità di utilizzo del relativo calore.

Per le imprese energivore, la disciplina prevede anche l'obbligo di realizzare almeno uno degli interventi individuati dalla diagnosi oppure di adottare un sistema di gestione dell'energia conforme alla ISO 50001 nell'intervallo tra una diagnosi e quella successiva.

Il decreto coordina questa previsione con le condizionalità green stabilite dall'art. 3, comma 8, del D.L. n. 131/2023, precisando che l'attuazione delle raccomandazioni della diagnosi secondo i limiti economici previsti dalla lettera a) consente di considerare assolto anche l'obbligo di intervento previsto dal D.Lgs. n. 102/2014, previa trasmissione della documentazione richiesta.

Diversamente, le imprese che soddisfano le condizioni previste dalle lettere b) e c), relative alla copertura di una quota del fabbisogno elettrico con energia prodotta da fonti senza emissioni di carbonio e agli investimenti per la riduzione delle emissioni, rimangono tenute a realizzare almeno un intervento individuato nella diagnosi oppure ad adottare un sistema ISO 50001 certificato.

Per le imprese gasivore resta previsto l'obbligo di attuare almeno uno degli interventi contenuti nel rapporto. Qualora un'impresa sia contemporaneamente energivora e gasivora, la realizzazione di un unico intervento può soddisfare entrambi gli obblighi previsti dalle rispettive discipline.

Controlli ENEA sulle diagnosi energetiche: verifiche documentali e tecniche

L'ultimo paragrafo dell'Allegato I disciplina le verifiche affidate a ENEA, che vengono effettuate attraverso il monitoraggio del portale Audit102 ed eventualmente mediante controlli presso i siti produttivi.

Il decreto stabilisce che la verifica dell'avvenuta redazione e trasmissione della diagnosi interessa il 100% delle imprese obbligate, mentre i controlli sulla conformità tecnica riguardano il rispetto dei requisiti minimi dell'Allegato 2 del D.Lgs. n. 102/2014, delle istruzioni operative e delle Linee Guida ENEA.

Per questi ultimi rimane il riferimento all'art. 8, comma 6, del D.Lgs. n. 102/2014, che prevede controlli su una percentuale statisticamente significativa delle imprese obbligate, almeno pari al 3%, e sul 100% delle diagnosi svolte da auditor interni all'impresa.

Per le imprese energivore, le verifiche comprendono anche l'attuazione degli interventi di efficientamento individuati dalla diagnosi oppure l'adozione del sistema di gestione ISO 50001 nell'intervallo tra due diagnosi successive.

La verifica degli adempimenti interesserà quindi tanto l'avvenuta trasmissione dei rapporti quanto la loro conformità ai requisiti tecnici, con particolare attenzione alla rappresentatività dei dati energetici, alla documentazione utilizzata e, per le imprese soggette agli ulteriori obblighi di efficientamento, agli interventi effettivamente realizzati.