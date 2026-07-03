L'art. 11 del Codice dei Contratti Pubblici consente agli operatori economici di applicare un contratto collettivo diverso da quello individuato dalla stazione appaltante, purché siano garantite ai lavoratori tutele economiche e normative equivalenti.

L'applicazione di questa disciplina ha però dato origine a numerosi dubbi interpretativi. La dichiarazione di equivalenza deve necessariamente essere allegata all'offerta oppure può essere acquisita in un momento successivo? La sua mancata presentazione determina l'esclusione dalla gara? E ancora, un errore materiale contenuto nella dichiarazione può essere corretto oppure incide sull'offerta presentata?

Su questi aspetti si è pronunciato il TAR Lombardia, sez. Brescia, con la sentenza del 26 giugno 2026, n. 911, chiarendo che il punto decisivo non è rappresentato tanto dal momento in cui l'operatore economico produce la dichiarazione di equivalenza, quanto dall'obbligo dell'amministrazione di verificarne effettivamente il contenuto e di motivare il relativo giudizio prima dell'aggiudicazione.

Dichiarazione di equivalenza del CCNL: la mancata presentazione comporta l'esclusione?

La controversia riguardava una procedura aperta per l'affidamento del servizio di conferimento e successivo recupero o smaltimento di rifiuti pericolosi, aggiudicata con il criterio del minor prezzo.

L'impresa poi risultata aggiudicataria aveva dichiarato di applicare un contratto collettivo differente da quello indicato nel disciplinare di gara, senza allegare, insieme alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023.

Solo dopo l'approvazione della proposta di aggiudicazione, durante la fase delle verifiche preliminari all'aggiudicazione definitiva, l'amministrazione aveva richiesto la produzione della dichiarazione. In quella sede erano emersi anche alcuni errori nell'indicazione del codice CNEL del contratto collettivo utilizzato come parametro di confronto, successivamente rettificati dall'operatore economico.

La seconda classificata ha quindi impugnato l'aggiudicazione sostenendo che la dichiarazione avrebbe dovuto essere prodotta contestualmente all'offerta, che la sua omissione non fosse suscettibile di regolarizzazione e che la successiva correzione del codice CNEL avesse modificato un elemento dell'offerta. Ha inoltre contestato il comportamento della stazione appaltante, rilevando come quest'ultima non avesse mai svolto una reale verifica dell'equivalenza tra i due contratti collettivi prima di disporre l'aggiudicazione.

Quando va presentata la dichiarazione di equivalenza del CCNL

Secondo la ricorrente, l'art. 5 dell'Allegato I.01 impone agli operatori economici di trasmettere la dichiarazione di equivalenza già in sede di presentazione dell'offerta e, proprio per questo motivo, la sua omissione non potrebbe essere sanata in un momento successivo.

Il TAR non ha condiviso questa impostazione e ha ricostruito il rapporto tra l'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 e l'art. 5 dell'Allegato I.01 attraverso una lettura sistematica delle due disposizioni.

L'Allegato I.01 prevede infatti la trasmissione della dichiarazione contestualmente all'offerta per consentire alla stazione appaltante di svolgere più agevolmente le verifiche, anche nell'ambito del procedimento di valutazione dell'anomalia.

L'art. 11, comma 4 del Codice individua invece come momento giuridicamente rilevante quello precedente all'affidamento o all'aggiudicazione, stabilendo che è in quella fase che la stazione appaltante deve acquisire la dichiarazione dell'operatore economico e verificarne l'effettiva rispondenza ai requisiti previsti dalla legge.

Secondo il Collegio, le due disposizioni non sono in contrasto, ma perseguono finalità diverse. La trasmissione anticipata della dichiarazione rappresenta uno strumento utile a rendere più rapido il procedimento e ad agevolare il lavoro dell'amministrazione, ma non anticipa il momento nel quale la verifica assume rilievo ai fini della legittimità dell'aggiudicazione.

Da questa ricostruzione il TAR ha fatto discendere l'esclusione di qualsiasi automatismo espulsivo, osservando che il discrimine temporale resta quello individuato dall'art. 11, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e che soltanto una diversa previsione contenuta nella lex specialis avrebbe potuto attribuire rilievo escludente alla mancata produzione della dichiarazione insieme all'offerta.

La mancata dichiarazione di equivalenza non comporta l'esclusione dalla gara

Il TAR ha quindi escluso che l'omessa presentazione della dichiarazione potesse comportare automaticamente l'esclusione dell'operatore economico, osservando come né il disciplinare di gara né l'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 attribuiscano a tale documento la natura di elemento essenziale dell'offerta.

Nella motivazione è stato ricordato che il legislatore ha individuato un momento ben preciso entro il quale la dichiarazione deve essere acquisita, vale a dire quello che precede l'affidamento o l'aggiudicazione, fase nella quale la stazione appaltante è chiamata a richiederla all'operatore economico e a verificarne il contenuto.

Sul punto, il Collegio ha richiamato la Relazione illustrativa al Bando tipo ANAC n. 1/2023, aggiornata dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 209/2024 (c.d. Correttivo Codice), nella quale è stato espressamente precisato che la mancata anticipazione della dichiarazione non costituisce causa di esclusione. La produzione contestuale all'offerta è certamente funzionale a rendere più rapide le verifiche della stazione appaltante, anche ai fini dell'eventuale giudizio di anomalia, ma non può trasformarsi, in assenza di una specifica previsione della lex specialis, in un requisito di partecipazione la cui omissione comporti l'estromissione dalla gara.

Codice CNEL errato: quando l'errore materiale può essere corretto

Un ulteriore motivo di ricorso riguardava la possibilità di correggere il codice CNEL indicato nella dichiarazione di equivalenza. Secondo la ricorrente, la successiva rettifica avrebbe modificato un elemento dell'offerta, alterandone il contenuto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Anche sotto questo profilo il TAR non ha condiviso la tesi prospettata. Nella motivazione è stato evidenziato che l'errore non riguardava il contratto collettivo applicato dall'impresa, rimasto immutato fin dall'inizio della procedura, né incideva sul contenuto dell'offerta economica o tecnica. L'unica inesattezza riguardava il contratto collettivo assunto come parametro di comparazione nella dichiarazione di equivalenza e, di conseguenza, la successiva rettifica non aveva modificato alcun elemento dell'offerta.

I giudici hanno inoltre attribuito rilievo al comportamento della stessa stazione appaltante, che nel corso delle interlocuzioni con l'operatore economico aveva fornito indicazioni non sempre coerenti sul codice CNEL da utilizzare quale termine di confronto. Questo elemento aveva contribuito a generare l'equivoco e giustificava ulteriormente la possibilità di correggere il mero errore materiale senza incidere sulla validità dell'offerta già presentata.

Il TAR ha quindi distinto con nettezza il contenuto dell'offerta dalla dichiarazione di equivalenza, chiarendo che quest'ultima costituisce un documento certamente obbligatorio, ma accessorio rispetto all'offerta stessa. Ciò che rileva, infatti, è il contratto collettivo effettivamente applicato dall'operatore economico e la sua equivalenza rispetto a quello indicato dalla lex specialis, mentre la correzione di un errore materiale contenuto nella dichiarazione non determina alcuna modifica della proposta contrattuale presentata in gara.

La verifica dell'equivalenza delle tutele è un obbligo della stazione appaltante

Respinte le censure relative alla tempestività della dichiarazione e alla rettifica del codice CNEL, il TAR ha concentrato la propria attenzione sull'aspetto che aveva effettivamente compromesso la legittimità dell'aggiudicazione.

L'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 non si limita infatti a prevedere che l'operatore economico produca una dichiarazione di equivalenza. La norma impone anche alla stazione appaltante di verificare che il contratto collettivo applicato garantisca tutele economiche e normative equivalenti rispetto a quelle assicurate dal contratto indicato nella documentazione di gara.

Tale attività costituisce una valutazione tecnico-discrezionale, rimessa esclusivamente all'amministrazione, che deve esaminarne il contenuto alla luce dei criteri fissati dall'Allegato I.01 al Codice dei contratti pubblici.

Non è quindi sufficiente acquisire la dichiarazione dell'operatore economico né limitarsi a prenderne atto. Occorre, invece, che la stazione appaltante esprima un proprio giudizio, frutto dell'istruttoria svolta, e che tale attività trovi adeguata rappresentazione negli atti della procedura.

Nel caso esaminato dal TAR, questo passaggio è risultato del tutto assente. Dall'esame della documentazione di gara non emergeva infatti alcun verbale, alcuna relazione istruttoria né alcun altro atto dal quale fosse possibile ricostruire il percorso seguito dall'amministrazione per verificare l'effettiva equivalenza tra i due contratti collettivi.

Il Collegio ha inoltre precisato che la motivazione non deve necessariamente essere particolarmente articolata. Quando la dichiarazione dell'operatore economico consente di verificare agevolmente la sussistenza dell'equivalenza, è sufficiente anche una motivazione sintetica. Ciò che non può mancare è l'esternazione del giudizio dell'amministrazione, perché soltanto attraverso tale valutazione diventa possibile verificare che la stazione appaltante abbia realmente esercitato il potere attribuitole dall'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023.

Verifica dell'equivalenza: senza adeguata motivazione l'aggiudicazione è illegittima

Alla luce di queste considerazioni, il TAR ha accolto il ricorso e annullato l'aggiudicazione.

La ragione dell'annullamento non è stata individuata nella mancata presentazione della dichiarazione di equivalenza insieme all'offerta, né nella successiva rettifica del codice CNEL. Entrambi questi profili sono stati infatti ritenuti privi di efficacia espulsiva e non idonei a incidere sulla validità dell'offerta.

L'illegittimità dell'aggiudicazione è stata invece ricondotta al comportamento della stazione appaltante, che aveva acquisito la dichiarazione senza portare a compimento il subprocedimento previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023. In altre parole, l'amministrazione aveva raccolto la documentazione necessaria, ma non aveva mai espresso un autonomo giudizio di equivalenza, né aveva dato conto delle ragioni che l'avevano indotta a ritenere soddisfatti i requisiti richiesti dalla legge.

Le analisi comparative prodotte dall'amministrazione erano state elaborate soltanto in sede processuale e non risultavano richiamate in alcun atto della procedura. Per questo motivo non potevano essere utilizzate per integrare una motivazione completamente assente al momento dell'aggiudicazione.

Il Collegio ha quindi disposto la regressione della procedura alla fase della verifica della dichiarazione di equivalenza, affinché la stazione appaltante svolga il relativo subprocedimento, eserciti la valutazione tecnico-discrezionale che il Codice le attribuisce e concluda tale attività con un giudizio motivato. Solo all'esito di questa verifica sarà possibile stabilire se l'aggiudicazione possa essere confermata oppure se l'amministrazione debba adottare una diversa determinazione.