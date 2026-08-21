Quando basta una CILA e quando invece serve una SCIA? Chi risponde se il titolo scelto si rivela quello sbagliato? E che cosa cambia davvero, per i tempi e per i controlli, tra una semplice comunicazione asseverata e una segnalazione certificata?

La differenza tra CILA e SCIA, e più in generale la scelta del titolo abilitativo, non è un'opzione rimessa al proprietario ma la diretta conseguenza della qualificazione dell'intervento edilizio secondo il d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). Su queste pagine lo abbiamo ripetuto molte volte commentando le sentenze della giustizia amministrativa e le novità normative, e quando si interviene su un immobile o si pensa di acquistarlo il metodo dovrebbe restare sempre lo stesso:

prima si ricostruisce lo stato legittimo dell'immobile ,

, poi se ne verifica la corrispondenza con lo stato di fatto,

solo alla fine, sulla base del progetto, si sceglie il titolo idoneo, ordinario o in sanatoria.

È saltando queste verifiche preventive che si cade nell'errore più diffuso, quello di affidarsi alla Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) quando servirebbe la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), che presidia interventi più incisivi e sconta controlli, termini e poteri dell'amministrazione più stringenti.

La CILA – art. 6-bis del Testo Unico Edilizia – ha un carattere residuale, nel senso che raccoglie ciò che non è già libero e non richiede un titolo più impegnativo. La SCIA – art. 22 dello stesso testo unico – trova invece la sua ossatura procedurale nell'art. 19 della Legge n. 241/1990, la norma che governa la segnalazione certificata in ogni campo.

Con la comunicazione asseverata i lavori partono subito e l'amministrazione conserva un potere di vigilanza ordinario; con la segnalazione certificata la legge ritaglia un termine entro cui il Comune può inibire, conformare o reprimere, oltre il quale il titolo tende a stabilizzarsi. È una differenza di peso, non di forma.

Cos'è la CILA e quali interventi copre

La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata è un atto del privato, non un provvedimento del Comune. Il tecnico abilitato assevera che l'intervento rispetta gli strumenti urbanistici, i regolamenti edilizi e la disciplina di settore, e con quell'asseverazione i lavori possono iniziare nel giorno stesso della comunicazione.

Il suo terreno naturale è la manutenzione straordinaria che non tocca le parti strutturali né i prospetti al punto da richiedere la SCIA, insieme agli interventi minori che la disciplina non ha collocato nell'edilizia libera dell'art. 6. Per capire dove finisce l'attività totalmente libera resta utile il D.M. 2 marzo 2018 (Glossario dell'edilizia libera), che però copre quel solo perimetro; il glossario unico esteso a tutti i titoli, previsto dal Decreto SCIA 2, si è fermato lì, e per la CILA un elenco ufficiale analogo non è mai arrivato.

Il regime della CILA è leggero. Non esiste un termine entro cui l'amministrazione debba pronunciarsi, non si forma alcun silenzio-assenso e la comunicazione non è un titolo che il Comune rilascia. Chi omette la comunicazione incorre in una sanzione pecuniaria di mille euro, che l'art. 6-bis riduce di due terzi quando la regolarizzazione avviene spontaneamente a lavori ancora in corso. Questa CILA tardiva, però, non sana ciò che per consistenza non era mai un intervento da comunicazione.

Leggerezza procedurale non vuol dire però assenza di controllo, e su questo la giustizia amministrativa ha prodotto un orientamento consolidato. Il Consiglio di Stato (sentenza n. 6322/2025) ha chiarito che la comunicazione asseverata non condivide la natura della SCIA, per cui il potere di verifica del Comune non incontra i termini dell'art. 19 della Legge n. 241/1990. La sanzione dell'art. 6-bis non esaurisce quel potere, che resta ancorato a un accertamento preciso, ovvero che l'opera rientri davvero nel perimetro della CILA.

Nella pratica, quando la comunicazione viene usata fuori dal suo alveo, per interventi che pretenderebbero la SCIA o il permesso di costruire oppure su un immobile che non è in regola, i giudici amministrativi riconoscono al Comune il potere di dichiararne l'inefficacia e di attivare la vigilanza repressiva dell'art. 27 del testo unico, anche a distanza di anni. Quella dichiarazione non è un annullamento in autotutela ma un atto di vigilanza, e proprio per questo sfugge ai limiti dell'art. 21-nonies della Legge n. 241/1990.

Quel potere ha però un confine, perché il Comune non può disapplicare di fatto un titolo valido già esistente, ma deve rimuoverlo in autotutela (Consiglio di Stato, sentenza n. 7992/2025).

Cos'è la SCIA e quando serve davvero

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività appartiene alla stessa famiglia delle dichiarazioni del privato, ma copre interventi di maggiore impatto. L'art. 22 del testo unico la richiede, in particolare, per le manutenzioni straordinarie che toccano le parti strutturali o i prospetti, per il restauro e risanamento conservativo che riguarda le parti strutturali e per le ristrutturazioni cosiddette leggere, quelle che non raggiungono la soglia della ristrutturazione «pesante» che l'art. 10 riserva al permesso di costruire.

Accanto a questa figura ordinaria ne esiste una seconda, spesso confusa con la prima e invece diversa. È la SCIA alternativa al permesso di costruire dell'art. 23, la cosiddetta super-SCIA, che consente di realizzare per segnalazione alcuni interventi altrimenti soggetti a permesso, come le ristrutturazioni pesanti dell'art. 10. Qui il legislatore chiede un passo in più, perché la segnalazione va presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori e non consente l'avvio immediato tipico della SCIA ordinaria.

Il crinale decisivo passa per la volumetria. Quando l'intervento incide sul volume complessivo dell'edificio esce dal campo della semplice SCIA, come ha ricordato la Corte Costituzionale (sentenza n. 86/2026), per la quale l'aumento di volumetria conduce al permesso di costruire o alla super-SCIA dell'art. 23, non alla segnalazione ordinaria. Il riparto segue la sostanza dell'opera e non la preferenza di chi la progetta.

CILA o SCIA: quali sono le differenze che contano per il professionista

Ridotte all'osso, le differenze si giocano su pochi assi che il tecnico deve avere chiari. Il primo è la qualificazione dell'intervento, che non è mai libera ma discende dall'art. 3 del testo unico e dalla Tabella A, Sezione II del D.Lgs. n. 222/2016 (Decreto SCIA 2), il glossario dei regimi che indica, opera per opera, quale titolo serve.

Gli altri assi riguardano il momento in cui si può iniziare, l'intensità del controllo e le conseguenze dell'errore:

avvio dei lavori: immediato con la CILA e con la SCIA ordinaria, differito di trenta giorni con la super-SCIA dell'art. 23;

controllo dell'amministrazione: semplice vigilanza per la CILA, potere inibitorio a termine per la SCIA;

sanzione per il titolo sbagliato: pecuniaria e contenuta per la CILA omessa, più pesante e legata alla difformità per la SCIA.

Oltre questi assi tutto il resto è contorno. Qualificare male l'intervento significa scegliere il titolo sbagliato, e accorgersene quando ormai i lavori sono partiti.

Cosa rischia chi sbaglia titolo? Controlli, termini e sanzioni

Sulla SCIA l'art. 19 della Legge n. 241/1990 attribuisce all'amministrazione poteri di divieto, conformazione e rimozione degli effetti entro sessanta giorni, termine che per la materia edilizia il comma 6-bis riduce a trenta. Scaduto quel termine il Comune non resta disarmato, ma può muoversi soltanto in autotutela, alle condizioni dell'art. 21-nonies della stessa legge.

Su questo passaggio la giurisprudenza amministrativa è netta. Il Consiglio di Stato (sentenza n. 8908/2025) ricorda che i poteri ripristinatori e inibitori scattano quando la segnalazione è priva dei requisiti, e che l'intervento tardivo assume la veste dell'annullamento d'ufficio. A monte, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 8/2017) aveva già fissato il principio della stabilità dei titoli, per cui l'autotutela esige un termine ragionevole e una motivata ponderazione degli interessi, e non un ripristino automatico della legalità violata.

Sul fronte opposto la CILA segue un'altra logica, già vista, senza termine inibitorio e con un controllo comunale sempre attivabile. Sul versante sanzionatorio la SCIA pesa di più, perché gli interventi eseguiti in assenza o in difformità aprono alle sanzioni dell'art. 37 del testo unico, mentre le opere che avrebbero richiesto la super-SCIA, alternative al permesso di costruire, ricadono nel più severo regime degli interventi di ristrutturazione «pesante».

Su entrambi i titoli, infine, grava un presupposto comune che il progettista non può trascurare. L'asseverazione poggia sullo stato legittimo dell'immobile ai sensi dell'art. 9-bis del testo unico, e se la storia edilizia del fabbricato non regge, nessuna comunicazione o segnalazione può dirsi solida, con il rischio che il controllo repressivo arrivi anche molto tempo dopo la fine dei lavori.

Come scegliere tra CILA e SCIA senza sbagliare

Il filo che tiene insieme tutto questo è semplice da enunciare e faticoso da applicare. Prima viene la qualificazione dell'intervento, poi la scelta del titolo, mai il contrario, perché è la disciplina a decidere se un'opera vive di comunicazione, di segnalazione o di permesso. Invertire quell'ordine, o darlo per scontato, è ciò che espone al controllo tardivo e, nei casi peggiori, alla demolizione.

La tendenza del sistema, del resto, va in una direzione precisa. Il legislatore ha spostato sempre più responsabilità sul privato e sul suo tecnico, riducendo i provvedimenti espressi e allargando comunicazioni e segnalazioni, dal Decreto SCIA 2 fino agli assestamenti del Decreto-Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa). In questo disegno il titolo non è una formalità da sbrigare, ma la fotografia giuridica di ciò che si sta per costruire; e una fotografia sfocata, prima o poi, qualcuno la mette a fuoco al posto tuo.

Domande frequenti su CILA e SCIA

Qual è la differenza principale tra CILA e SCIA?

La CILA (art. 6-bis del Testo Unico Edilizia) copre interventi minori residuali e consente l'avvio immediato dei lavori senza un termine di controllo strutturato. La SCIA (art. 22) riguarda interventi più incisivi ed è soggetta ai poteri inibitori dell'amministrazione entro trenta giorni.

Chi decide se serve la CILA o la SCIA?

Non è una scelta del proprietario né del progettista. Il titolo dipende dalla qualificazione dell'intervento secondo l'art. 3 del Testo Unico Edilizia.

Cosa succede se si presenta la CILA al posto della SCIA?

Il titolo è inidoneo e l'intervento si considera eseguito senza la segnalazione dovuta, con le sanzioni dell'art. 37 del Testo Unico Edilizia. Lo stesso art. 37 tiene però salvo, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'opera, l'accertamento di conformità dell'art. 36-bis (Decreto Salva Casa), che chiede la conformità urbanistica al momento della domanda e i requisiti edilizi dell'epoca di realizzazione. È l'intervento, non la scelta del modulo, a dire quale delle due strade si apre.