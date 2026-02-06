Quando una difformità edilizia diventa davvero “totale”? È possibile sanare singole opere se l’intervento complessivo è abusivo? Le opere interne possono trasformare un fabbricato lecito in un organismo edilizio illecito? E cosa accade se i lavori proseguono nonostante un ordine di sospensione?

Sono interrogativi che ricorrono spesso nella pratica edilizia e che, oggi più che mai, hanno assunto un peso decisivo alla luce delle modifiche introdotte al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) dal D.L. n. 69/2024, il cosiddetto Decreto Salva Casa.

Capire quando una difformità possa rientrare nelle tolleranze costruttive, quando si collochi nell’ambito delle parziali difformità dal titolo edilizio, delle variazioni essenziali e quando, invece, integri un abuso totale non è più un esercizio teorico, ma un passaggio determinante per impostare correttamente una pratica edilizia e valutare, fin dall’inizio, se esistano reali margini di regolarizzazione.

È proprio su questo terreno che è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 119 del 2 gennaio 2026, una pronuncia che merita particolare attenzione perché affronta, senza ambiguità, il tema della difformità totale, del mutamento di destinazione d’uso e dei limiti strutturali delle sanatorie parziali.

Il caso esaminato: demolizione e ricostruzione di un fabbricato rurale

La vicenda prende le mosse da un intervento assentito come demolizione e ricostruzione di un fabbricato rurale, destinato a ripostiglio e ricovero attrezzi. Successivamente erano state rilasciate autorizzazioni relative alla variazione della geometria della pianta e del prospetto principale.

All’esito dei lavori, però, l’opera realizzata risultava diversa da quanto assentito. Il piano inferiore, che nei titoli originari doveva essere interrato, era stato invece realizzato come seminterrato e collocato al di sopra del piano di campagna, con un aumento di volumi e superfici rispetto al progetto autorizzato. A questo si aggiungevano verande, aperture con infissi, il mancato rispetto delle distanze dai confini previste dai titoli edilizi e, soprattutto, una destinazione finale dell’immobile a uso residenziale, incompatibile con quella originariamente consentita.

Nel ricorso, la difesa aveva cercato di ridimensionare la portata complessiva delle contestazioni, sostenendo che le opere dovessero essere valutate singolarmente e non nel loro insieme. In questa prospettiva, veniva richiamata la possibilità di ricondurre i singoli interventi a varianti non essenziali o a difformità sanabili mediante SCIA, facendo leva anche sull’art. 37, comma 6, del d.P.R. 380/2001, nella parte in cui esclude la sanzione penale per la mancata presentazione della SCIA.

La difesa contestava inoltre che i lavori fossero proseguiti in violazione dell’ordinanza di sospensione, sostenendo che le opere realizzate dopo tale provvedimento non avessero autonoma rilevanza penale o rientrassero comunque in interventi suscettibili di regolarizzazione. Su queste basi, veniva negata la sussistenza di una difformità totale e di un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, nel tentativo di escludere che l’intervento, nel suo complesso, integrasse un abuso edilizio penalmente rilevante.

Il quadro normativo necessario per leggere la decisione

Per capire il senso della pronuncia è utile richiamare alcuni riferimenti fondamentali del Testo Unico Edilizia, ma senza perdersi nei tecnicismi. La Cassazione, infatti, non si muove su un piano astratto, ma ragiona in modo molto concreto, guardando al risultato finale dell’intervento.

Il primo riferimento è l’art. 31 del d.P.R. 380/2001, che disciplina i casi di totale difformità dal permesso di costruire. La norma non riguarda solo le ipotesi in cui venga realizzato un edificio completamente diverso da quello autorizzato. Rientrano nella totale difformità anche i casi in cui, rispetto al progetto assentito, vengano realizzati volumi ulteriori tali da dare luogo a una parte dell’edificio utilizzabile in modo autonomo. In sostanza, ciò che conta non è solo quanto si è costruito in più, ma se quel “di più” cambia la fisionomia complessiva dell’intervento.

Un secondo aspetto riguarda le opere interne. Non tutte le opere interne sono irrilevanti dal punto di vista urbanistico. Quando, considerate nel loro insieme, esse portano a un mutamento di destinazione d’uso oppure contribuiscono a creare un organismo edilizio nuovo, non possono più essere trattate come semplici interventi minori. Anche in questo caso, il giudizio non si fonda sul singolo intervento isolato, ma sull’effetto complessivo che l’insieme delle opere produce.

Su questo sfondo si inseriscono le regole in materia di SCIA, varianti e sanatorie. Sono strumenti importanti, ma non possono essere utilizzati per legittimare qualsiasi esito. La Cassazione chiarisce che la possibile sanabilità di singole opere non basta, da sola, a rendere lecito un intervento che, nel suo complesso, risulti difforme dal titolo e incompatibile con la destinazione d’uso consentita. In altre parole, la regolarizzazione “a pezzi” non può trasformare in lecito ciò che, guardato nel suo insieme, non lo è.

I principi espressi dalla Cassazione

La difformità edilizia va valutata nel suo insieme: il concetto di “aliud pro alio”

Il primo e più importante principio affermato dalla Cassazione riguarda il modo in cui deve essere valutato l’abuso edilizio.

Secondo gli ermellini, l’intervento non può essere analizzato per singole opere, ma deve essere considerato nel suo complesso, guardando al risultato finale dell’attività edificatoria. Si tratta, peraltro, di un principio ormai consolidato, da tempo condiviso anche dalla giurisprudenza amministrativa, che ha più volte chiarito come gli abusi edilizi debbano essere valutati in modo unitario e non atomistico, evitando letture frammentarie dell’intervento.

Non è quindi consentito scomporre l’intervento in una serie di opere minori per sostenere che, prese una per una, sarebbero lecite o sanabili. Questo tipo di lettura, chiarisce la Cassazione, finisce per eludere il regime dei titoli edilizi e non è compatibile con la disciplina urbanistico-edilizia.

In questo quadro si inserisce anche la nozione di difformità totale, che la Corte interpreta in senso sostanziale. La totale difformità non coincide solo con i casi in cui venga realizzato un edificio completamente diverso da quello assentito. Può sussistere anche quando le difformità realizzate, pur non dando luogo a un corpo edilizio autonomo in senso fisico, sono tali da conferire all’opera una sostanziale autonomia rispetto al progetto approvato.

È qui che entra in gioco il concetto di “aliud pro alio”: la difformità totale si configura quando il risultato finale dell’intervento non corrisponde più a quanto autorizzato, ma dà luogo a un’opera diversa, nuova e non consentita. Ciò che rileva non è solo il profilo costruttivo, ma l’esito complessivo dell’attività edilizia, anche sotto il profilo funzionale ed economico-sociale. Il riferimento all’“autonoma utilizzabilità” va quindi letto in questa chiave, sostanziale e non formale.

Le opere interne contano quando incidono sull’uso e sull’assetto dell’edificio

Un altro principio chiarito dalla Cassazione riguarda il ruolo delle opere interne. Non tutte le opere interne sono, di per sé, irrilevanti dal punto di vista urbanistico, né possono essere automaticamente ricondotte agli interventi minori.

I giudici di Cassazione sottolineano che le opere interne devono essere valutate nel loro insieme, verificando se l’effetto complessivo sia quello di incidere sull’assetto dell’edificio o di determinare un mutamento della sua funzione. Quando ciò accade, il loro inquadramento cambia radicalmente e non è più possibile limitarsi a guardare il singolo intervento isolato.

Il mutamento di destinazione d’uso è il vero punto di rottura

Nel caso esaminato, il passaggio da fabbricato rurale a uso residenziale assume un ruolo centrale. La Cassazione chiarisce che il mutamento di destinazione d’uso, quando non autorizzato e non consentibile in base alla disciplina urbanistica, rappresenta un elemento decisivo.

Non si tratta di un profilo accessorio o marginale, ma di un dato che qualifica l’intervento come complessivamente illecito. Ed è proprio questo mutamento d’uso a rendere irrilevante la possibile liceità o sanabilità di singole opere, perché l’esito finale dell’intervento resta comunque incompatibile con il quadro urbanistico di riferimento.

La sanatoria “a pezzi” non può rendere lecito un intervento complessivamente abusivo

Da questi presupposti discende un ulteriore principio molto chiaro: la possibile sanabilità di singoli interventi non è sufficiente a rendere lecito un intervento che, nel suo insieme, risulti difforme dal titolo edilizio.

Il cambio di destinazione d’uso non può diventare legittimo per effetto riflesso della sanatoria di alcune opere che lo hanno reso possibile. Deve essere valutato autonomamente, verificando se sia consentito dalla normativa urbanistica e dai titoli rilasciati. In mancanza, ogni discussione su SCIA, tolleranze o sanatorie parziali perde rilievo giuridico.

La prosecuzione dei lavori dopo l’ordine di sospensione e gli effetti penali

La Cassazione dedica un passaggio specifico alla prosecuzione dei lavori nonostante l’adozione dell’ordine di sospensione. Secondo la Corte, dopo tale provvedimento erano stati accertati ulteriori interventi edilizi, proseguiti fino al sequestro dell’immobile.

Un elemento tutt’altro che marginale è il fatto che le opere non risultassero ancora completamente ultimate, anche sotto il profilo delle finiture. Questo dato, per la Cassazione, conferma che l’attività edilizia abusiva non si era arrestata, ma era ancora in corso.

Da qui discendono due conseguenze rilevanti. Da un lato, è corretta la contestazione formulata come intervento realizzato “fino all’attualità”, perché l’abuso non poteva dirsi esaurito prima dell’intervento repressivo. Dall’altro lato, proprio la prosecuzione dei lavori impedisce di ritenere maturata la prescrizione, poiché la consumazione del reato si colloca in un arco temporale ancora giuridicamente rilevante.

La sospensione condizionale della pena richiede una valutazione concreta del comportamento

La Cassazione affronta anche il tema della sospensione condizionale della pena, chiarendo che non si tratta di un beneficio automatico, neppure in presenza di incensuratezza.

Nel caso esaminato, il diniego viene ritenuto pienamente legittimo perché fondato su elementi concreti emersi nel corso della vicenda. In particolare, i giudici valorizzano la gravità complessiva dell’intervento abusivo e, soprattutto, la consapevole prosecuzione dei lavori nonostante l’ordine di sospensione.

Questo comportamento viene letto come indice di una persistente violazione delle regole urbanistico-edilizie e di una scarsa propensione a conformarsi alle prescrizioni dell’autorità. Su tali basi, la Corte ritiene ragionevole una prognosi negativa circa la futura astensione dal reato, escludendo quindi la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena.

Una motivazione di questo tipo, perché ancorata ai fatti e non automatica, non è sindacabile in sede di legittimità.

Anche sotto questo profilo, la sentenza mostra come il comportamento tenuto in cantiere incida non solo sulla qualificazione edilizia dell’intervento, ma anche sulle conseguenze penali.

Conclusioni operative

La sentenza della Corte di Cassazione n. 119 del 2 gennaio 2026 chiarisce un punto fondamentale: l’abuso edilizio va valutato nel suo insieme, guardando al risultato finale dell’intervento e non alla singola opera isolata. Quando l’esito complessivo è diverso da quanto assentito e dà luogo a un organismo edilizio nuovo o a una funzione non consentita, la difformità assume carattere totale, anche se ciascun intervento, considerato singolarmente, potrebbe apparire marginale o astrattamente sanabile.

In questo quadro, il mutamento di destinazione d’uso rappresenta spesso il vero punto di rottura. Se il cambio d’uso non è autorizzato e non è consentibile dalla disciplina urbanistica, la possibile sanabilità di singole opere tramite SCIA o varianti non è sufficiente a rendere lecito l’intervento nel suo complesso. La regolarizzazione “a pezzi” non può trasformare in legittimo un esito che resta incompatibile con l’assetto urbanistico.

La pronuncia richiama inoltre l’attenzione sul comportamento successivo ai provvedimenti repressivi. La prosecuzione dei lavori nonostante l’ordine di sospensione incide sia sulla qualificazione dell’abuso come ancora in corso, sia sulla maturazione della prescrizione, con conseguenze che travalicano il piano amministrativo e investono direttamente quello penale.

Nel complesso, la decisione ribadisce un principio operativo fondamentale per chi si trova a gestire situazioni di difformità: prima di chiedersi come sanare un singolo abuso, occorre verificare se l’intervento, considerato nel suo insieme, sia compatibile con il titolo edilizio e con la disciplina urbanistica vigente. È su questo piano sostanziale, e non formale, che si gioca oggi la corretta gestione delle difformità edilizie.