Nel linguaggio comune, ma spesso anche nella prassi amministrativa, la difformità edilizia continua a essere trattata come sinonimo automatico di abuso edilizio. Una lettura semplificata che non tiene conto dell’evoluzione normativa, della stratificazione dei titoli nel tempo e, soprattutto, del ruolo centrale che oggi assume la corretta ricostruzione dello stato legittimo dell’immobile.

Il sistema delineato dal d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) è, però, più articolato. Accanto agli abusi edilizi in senso proprio, esistono difformità che non comportano demolizione, altre che possono essere regolarizzate, altre ancora che l’ordinamento non considera illecite e che richiedono soltanto una corretta rappresentazione amministrativa.

Per questo motivo, non ogni difformità edilizia integra un abuso edilizio, né ogni scostamento dal titolo legittima automaticamente un intervento repressivo.

Il primo passaggio resta sempre lo stesso: verificare se, e in che misura, lo stato di fatto dell’immobile corrisponda allo stato legittimo.

Stato legittimo: la ricostruzione amministrativa come passaggio decisivo

La verifica delle difformità edilizie non può prescindere da una corretta ricostruzione dello stato legittimo dell’immobile, inteso non come una fotografia statica, ma come l’esito di un percorso amministrativo stratificato.

Lo stato legittimo non coincide necessariamente con l’ultimo titolo edilizio rilasciato, né può essere ricostruito assumendo come riferimento esclusivo un singolo provvedimento. Deriva, invece, dall’insieme dei titoli che hanno interessato l’immobile, dalle eventuali sanatorie rilasciate, dagli interventi eseguiti in epoche in cui non era richiesto un titolo edilizio, nonché dalle tolleranze costruttive riconosciute dall’ordinamento.

In questa prospettiva, la verifica dello stato legittimo svolge una funzione eminentemente ricostruttiva. Non si tratta di individuare automaticamente una difformità rispetto a un progetto depositato, ma di comprendere se l’immobile, nella sua configurazione attuale, possa essere ricondotto a un assetto giuridicamente legittimato, anche attraverso gli strumenti di regolarizzazione previsti dalla normativa vigente.

Solo dopo questa ricostruzione è possibile confrontare lo stato legittimo con lo stato di fatto e qualificare correttamente le eventuali difformità. È qui che diventa possibile distinguere tra abuso edilizio vero e proprio, irregolarità formali, difformità sanabili e situazioni che non integrano alcun illecito.

La qualificazione preliminare della difformità: il passaggio che orienta ogni scelta successiva

Prima ancora di interrogarsi su quale strumento normativo possa essere utilizzato, il tecnico è chiamato a svolgere un passaggio preliminare che condiziona l’intero percorso successivo: la corretta qualificazione della difformità.

Non si tratta di una valutazione meramente descrittiva, ma di un’analisi tecnica e giuridica che deve collocare l’intervento nel corretto perimetro normativo.

Ogni difformità, infatti, va letta per ciò che è, non per ciò che si presume sia. Occorre verificare se l’intervento rientrasse tra quelli assoggettati a CILA e, quindi, se ci si trovi di fronte a una semplice irregolarità procedurale; se lo scostamento sia riconducibile alle tolleranze costruttive e, come tale, non integri alcuna violazione; se ricorra uno dei casi particolari oggi disciplinati dall’art. 34-ter; oppure se l’opera configuri una parziale difformità, una variazione essenziale o una totale difformità dal titolo.

Questa distinzione non è neutra. Dalla qualificazione dell’intervento dipende non solo lo strumento utilizzabile, ma anche la natura della verifica richiesta all’amministrazione, il regime sanzionatorio applicabile e, in ultima analisi, la stessa qualificazione dell’illecito. Anticipare la scelta dello strumento senza aver chiarito la tipologia di difformità significa sovrapporre piani diversi e rischiare di attivare procedimenti non coerenti con la fattispecie concreta.

Solo una volta completata questa analisi preliminare diventa possibile valutare se, e in che misura, sia necessario ricorrere a una sanatoria edilizia in senso proprio. In alternativa, la situazione può essere risolta attraverso strumenti diversi, già previsti dall’ordinamento, che operano su un piano distinto rispetto alla repressione dell’abuso edilizio.

Le sanatorie edilizie: art. 36 e art. 36-bis come strumenti di ricondizione a legittimità

Una volta ricostruito lo stato legittimo, può emergere che alcune opere non siano ancora giuridicamente legittimate. È in questo passaggio che intervengono le sanatorie edilizie, che non operano in modo indifferenziato, ma rispondono a logiche diverse in funzione della tipologia di difformità.

L’art. 36 disciplina l’accertamento di conformità per gli interventi realizzati in assenza di titolo o in totale difformità. La regolarizzazione è ammessa solo in presenza della doppia conformità pesante, ossia quando l’intervento risulta conforme sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione, sia a quella vigente al momento della domanda. Si tratta di una sanatoria che intercetta, in via tipica, ipotesi di abuso edilizio di natura formale.

Diversa è la logica dell’art. 36-bis (c.d. sanatoria dinamica), applicabile agli interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo o qualificabili come variazioni essenziali. In questo caso, la verifica è articolata su due piani temporali distinti: la conformità alla disciplina urbanistica vigente al momento della domanda e il rispetto della disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione. Il legislatore ha così superato la rigidità della doppia conformità simmetrica, introducendo un criterio più aderente alla realtà del costruito.

Entrambe le sanatorie operano come strumenti di ricondizione a legittimità, ma su presupposti differenti. In nessun caso, tuttavia, la sanatoria può essere valutata in astratto. Il suo corretto utilizzo presuppone sempre una ricostruzione puntuale dello stato legittimo e del quadro normativo applicabile.

La CILA tardiva: regolarizzazione procedurale, non sanatoria edilizia

Accanto alle sanatorie edilizie in senso proprio, il Testo Unico Edilizia prevede strumenti che operano su un piano diverso, esclusivamente procedurale. È il caso degli interventi eseguiti senza la preventiva presentazione della CILA, pur in presenza di opere pienamente conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia.

In queste ipotesi, la difformità non riguarda il contenuto dell’intervento, ma il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione. L’opera è legittima sotto il profilo sostanziale; ciò che manca è la corretta rappresentazione amministrativa dell’attività edilizia svolta.

La CILA tardiva consente di colmare questo vuoto mediante la presentazione della comunicazione anche a lavori ultimati, con il pagamento della sanzione prevista. Non si attiva alcuna verifica di conformità urbanistica comparabile a quella richiesta dagli artt. 36 e 36-bis, proprio perché non si è in presenza di un abuso edilizio.

Dal punto di vista dello stato legittimo, la CILA tardiva non sana un illecito, ma allinea la documentazione amministrativa allo stato di fatto dell’immobile, rendendo coerente la sua ricostruzione giuridica.

Le tolleranze costruttive tra dato normativo e stato legittimo

Le tolleranze costruttive trovano oggi una disciplina puntuale nell’art. 34-bis del d.P.R. n. 380/2001, che chiarisce un principio fondamentale: gli scostamenti contenuti entro i limiti di tolleranza non costituiscono violazione edilizia.

Il legislatore individua soglie quantitative precise, differenziate anche in funzione della superficie utile dell’unità immobiliare per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024. Disciplina, inoltre, le tolleranze esecutive di minima entità, purché non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia né pregiudichino l’agibilità.

Il dato qualificante è il collegamento diretto con lo stato legittimo. Le tolleranze non producono effetti automaticamente, ma devono essere dichiarate dal tecnico abilitato nelle istanze edilizie o negli atti di trasferimento dei diritti reali. Poiché non costituiscono abuso edilizio, entrano a pieno titolo nella ricostruzione dello stato legittimo dell’immobile.

La disciplina chiarisce così che le tolleranze non rappresentano un’eccezione marginale, ma un elemento strutturale del sistema, funzionale a distinguere ciò che è realmente illecito da ciò che rientra nella fisiologia del processo costruttivo.

Art. 34-ter: quando la parziale difformità esce dall’area dell’illecito

Con l’introduzione dell’art. 34-ter, il legislatore è intervenuto su una categoria di situazioni storicamente collocate in una zona di incertezza. La norma riguarda varianti in corso d’opera che costituiscono parziale difformità dal titolo, realizzate prima dell’entrata in vigore della Legge n. 10 del 1977 (c.d. Legge Bucalossi) e non riconducibili alle tolleranze costruttive.

L’attenzione non è rivolta alla sanabilità in senso tradizionale, ma alla ricostruzione della legittimità di difformità storicizzate, a condizione che ne sia accertata l’epoca di realizzazione. La regolarizzazione avviene mediante SCIA e pagamento di un’oblazione.

Particolarmente rilevante è il comma 4, che sottrae alla disciplina repressiva le parziali difformità accertate in corso d’opera, non seguite da ordini di demolizione e consolidate dal rilascio di un titolo di agibilità non più annullabile. In questi casi, la difformità viene assorbita nell’ambito delle tolleranze costruttive e non è più qualificata come abuso edilizio.

La norma introduce così un criterio di chiusura del sistema, evitando che difformità risalenti, mai rimosse e stabilizzate nel tempo, continuino a produrre effetti giuridici sproporzionati.

Conclusioni

Il quadro normativo oggi vigente mostra con chiarezza che la difformità edilizia non può essere trattata come sinonimo automatico di abuso edilizio. Il Testo Unico Edilizia costruisce un sistema graduato, nel quale ogni scostamento deve essere qualificato all’esito di una ricostruzione dello stato legittimo e del contesto normativo applicabile.

Le sanatorie, le regolarizzazioni procedurali, le tolleranze costruttive e i casi particolari disciplinati dall’art. 34-ter non rappresentano scorciatoie, ma strumenti distinti, ciascuno con una funzione precisa. La loro corretta applicazione consente di separare gli abusi edilizi sostanziali dalle irregolarità che l’ordinamento, per scelta consapevole, non considera tali.

Ne discende un’impostazione che incide direttamente sull’attività istruttoria. La qualificazione della difformità richiede una lettura complessiva dell’evoluzione dell’immobile e delle regole applicabili nei diversi momenti, evitando automatismi e ricostruzioni meramente formali. È su questo piano che si misura oggi la corretta applicazione del d.P.R. n. 380/2001.