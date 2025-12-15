Difformità giunto sismico: responsabilità del direttore dei lavori e perdita delle agevolazioni fiscali

L’alterazione del giunto e il dovere di vigilanza continua del direttore dei lavori

Un secondo profilo di responsabilità riguarda i casi in cui il giunto sia stato correttamente previsto, ma successivamente alterato o compromesso dall’impresa durante le fasi di completamento dell’opera. L’ordinanza della Cassazione civile n. 6654 del 6 marzo 2023 offre un quadro molto chiaro: nel caso esaminato, il giunto tecnico era stato realizzato, ma l’impresa aveva installato un coprigiunto metallico pesante che ne impediva il libero movimento, vanificando di fatto la separazione strutturale richiesta dalle norme antisismiche.

Il direttore dei lavori strutturale aveva sostenuto che si trattasse di una lavorazione “architettonica”, quindi di competenza del DL architettonico. La Cassazione ha respinto questa impostazione, affermando che il direttore dei lavori, anche se incaricato limitatamente alla parte strutturale, conserva un obbligo di vigilanza sostanziale su tutte le lavorazioni che incidono sulla sicurezza antisismica dell’opera. Il giunto, infatti, non esaurisce la sua rilevanza nella fase di getto delle strutture, ma deve rimanere funzionale anche dopo l’applicazione dei rivestimenti.

La Corte sottolinea che il DL deve verificare non solo la regolare esecuzione delle opere strutturali “pure”, ma anche che nessuna lavorazione successiva comprometta la capacità dissipativa del giunto. È pertanto irrilevante che l’impresa abbia introdotto l’alterazione in una fase diversa o che il DL non fosse presente al momento della posa del coprigiunto: ciò che rileva è la mancata rilevazione della difformità e l’omesso intervento correttivo.