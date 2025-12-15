Difformità giunto sismico: responsabilità del direttore dei lavori e perdita delle agevolazioni fiscali

La mancanza del giunto come fonte di danno

La giurisprudenza più recente conferma che la mancanza del giunto sismico, quando prescritto dalla normativa antisismica vigente, costituisce un vizio strutturale grave, idoneo a generare responsabilità solidale lungo tutta la filiera tecnica. L’ordinanza n. 14437 del 29 maggio 2025 (Cassazione civile) ne è un esempio emblematico: un fabbricato demolito e ricostruito negli anni Ottanta era stato realizzato in aderenza al vicino senza prevedere il giunto tecnico richiesto dalla L. 64/1974 e dal D.M. 3 marzo 1975. Tale omissione, emersa molti anni dopo, aveva determinato la trasmissione di sforzi orizzontali tra i due edifici, provocando lesioni rilevanti sulla proprietà confinante.

La Cassazione ha evidenziato come l’assenza del giunto integri una violazione diretta di norme imperative di sicurezza. Ne deriva che il proprietario, il progettista e il direttore dei lavori rispondono solidalmente, poiché il giunto non è un dettaglio esecutivo, ma un elemento strutturale primario. In particolare, il direttore dei lavori non può limitarsi a una verifica formale del progetto: deve controllare che l’impresa realizzi il distacco secondo le prescrizioni tecniche, impedendo l’esecuzione di opere non conformi.

Il principio affermato dalla Corte è chiaro: la responsabilità del DL nasce anche come culpa per omissionem, ogniqualvolta la sua vigilanza non sia stata idonea a impedire difformità che pregiudicano la sicurezza sismica. L’assenza del giunto, dunque, non è un semplice errore progettuale o un’imprecisione esecutiva, ma una carenza strutturale rilevante che attiva un regime di responsabilità solidale e perdurante nel tempo.