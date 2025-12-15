sed edilizia espositori
sed edilizia espositori
systab consolidamento fondazioni

Difformità giunto sismico: responsabilità del direttore dei lavori e perdita delle agevolazioni fiscali

La giurisprudenza considera il giunto sismico un elemento strutturale primario. Ogni difformità, anche minima, comporta responsabilità nella filiera tecnica e possibili ripercussioni anche di natura fiscale

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Cristian Angeli - 15/12/2025

Ricadute fiscali

Sul piano fiscale, allo stato attuale non esiste alcuna pronuncia che abbia collegato una difformità esecutiva del giunto sismico alla decadenza dalle agevolazioni del Superbonus.

Si ricorda tuttavia che le cause di perdita dell’incentivo - previste dal comma 13-ter dell’art. 119 del DL 34/2020 - sono tassative e non comprendono esplicitamente errori millimetrici o difformità costruttive.

Resta tuttavia imprescindibile la conformità tra progetto, asseverazioni e opera realizzata, anche per evitare profili di responsabilità professionale e contestazioni in sede civile o assicurativa.

© Riproduzione riservata
Tag:
FISCO E TASSE Superbonus Direttore dei lavori

Documenti Allegati

INDICE

1
Difformità giunto sismico: responsabilità del direttore dei lavori e perdita delle agevolazioni fiscali
2
L’alterazione del giunto e il dovere di vigilanza continua del direttore dei lavori
3
La mancanza del giunto come fonte di danno
4
Ricadute fiscali
5
Conclusione
Assicurazione professionale

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026