Difformità giunto sismico: responsabilità del direttore dei lavori e perdita delle agevolazioni fiscali
La giurisprudenza considera il giunto sismico un elemento strutturale primario. Ogni difformità, anche minima, comporta responsabilità nella filiera tecnica e possibili ripercussioni anche di natura fiscale
Ricadute fiscali
Sul piano fiscale, allo stato attuale non esiste alcuna pronuncia che abbia collegato una difformità esecutiva del giunto sismico alla decadenza dalle agevolazioni del Superbonus.
Si ricorda tuttavia che le cause di perdita dell’incentivo - previste dal comma 13-ter dell’art. 119 del DL 34/2020 - sono tassative e non comprendono esplicitamente errori millimetrici o difformità costruttive.
Resta tuttavia imprescindibile la conformità tra progetto, asseverazioni e opera realizzata, anche per evitare profili di responsabilità professionale e contestazioni in sede civile o assicurativa.
