Difformità giunto sismico: responsabilità del direttore dei lavori e perdita delle agevolazioni fiscali

La giurisprudenza considera il giunto sismico un elemento strutturale primario. Ogni difformità, anche minima, comporta responsabilità nella filiera tecnica e possibili ripercussioni anche di natura fiscale

di Cristian Angeli - 15/12/2025

Conclusione

Una difformità nello spessore del giunto rappresenta una violazione del progetto e, secondo la giurisprudenza della Cassazione, ricade nella responsabilità del direttore dei lavori quale omissione di vigilanza.

Il giunto sismico non è un dettaglio, ma un elemento strutturale primario: la sua corretta esecuzione deve essere verificata con attenzione puntuale, documentata e non delegabile.

Sul piano fiscale, l’agevolazione non è automaticamente compromessa, ma la responsabilità tecnica sì.

A cura di Cristian Angeli
Ingegnere esperto di agevolazioni fiscali, perizie e contenziosi edilizi
www.cristianangeli.it

Difformità giunto sismico: responsabilità del direttore dei lavori e perdita delle agevolazioni fiscali
L’alterazione del giunto e il dovere di vigilanza continua del direttore dei lavori
La mancanza del giunto come fonte di danno
Ricadute fiscali
Conclusione
